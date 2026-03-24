Μούσχουρη, Αλεξίου, Αρβανιτάκη, Γαλάνη, Νταλάρας ερμηνεύουν κι αφηγούνται τη διαδρομή προς το Θείο Πάθος - Βίντεο

«Εσύ γλυκιά μου άνοιξη, εσύ γλυκό παιδί μου, πού χάθηκε η ομορφιά, πού κρύφτηκες παιδί μου;...» ερμηνεύουν, με συγκλονιστικό τρόπο, η

Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Κατερίνα Παπαδοπούλου και οι «Θυγατέρες», συνοδευόμενες από τη μαγική πολίτικη λύρα του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι το «Μοιρολόι της Παναγίας», ένα από τα κομμάτια της νέας, εξαιρετικής δισκογραφικής δουλειάς του δεξιοτέχνη μουσικού Θωμά Κωνσταντίνου και της Δήμητρας Στογιάννη με τίτλο «Αυτός που βρίσκεται παντού», η οποία βασίζεται στην ποίηση του κορυφαίου υμνογράφου του Βυζαντίου Ρωμανού του Μελωδού και βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την ατμόσφαιρα των αγίων ημερών του Πάσχα που πλησιάζουν.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον Θωμά Κωνσταντίνου

Οι εμπνευστές και δημιουργοί του δίσκου, Θωμάς Κωνσταντίνου και Δήμητρα Στογιάννη

H dream team του ελληνικού τραγουδιού στηρίζει την αξιόλογη αυτή δισκογραφική προσπάθεια. Η, η, ο, η, η, η, η, η Μάρθα Φριτζήλα, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, ο Σπύρος Σακκάς, Ζαχαρίας Καρούνης, ο π. Νεκτάριος Στογιάννης αλλά και οι ηθοποιοί Δημήτρης Καταλειφός και Δήμητρα Στογιάννη ερμηνεύουν και απαγγέλουν, με απαράμιλλη εκφραστικότητα και συναισθηματική ένταση, στίχους του «Πινδάρου της ρυθμικής ποίησης», όπως έχει χαρακτηριστεί ο Ρωμανός ο Μελωδός που υπηρέτησε με ζήλο τη βυζαντινή υμνογραφία η παράδοση της οποίας παραμένει διαχρονική.Στις επτά πράξεις του μουσικού αυτού έργου ξεδιπλώνεται, ανάγλυφα,. Οι στίχοι του Ρωμανού του Μελωδού, που έχουν αποδοθεί στα νέα ελληνικά από τον π. Ανανία Κουστένη, έχουν ενδυθεί από τον υπερταλαντούχο Θωμά Κωνσταντίνου με μελωδίες υπέροχες που συνδυάζουν τη βυζαντινή, την ανατολική, την κλασική, την παραδοσιακή αλλά και τη σύγχρονη μουσική μέσα ένα αριστοτεχνικό διάλογο των οργάνων, όπου το ούτι, το κανονάκι και η πολίτικη λύρα συναντά το κοντραμπάσο, το τσέλο και τα κρουστά.Και οι ερμηνείες – αποδόσεις των συμμετεχόντων καλλιτεχνών όμως είναι συγκλονιστικές: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ξύπνα ψυχή μου, γιατί κοιμάσαι; Το τέλος σ’ αγγίζει και ταραχή θα σ’ έβρει/ αγρύπνα λοιπόν για να σε λυπηθεί ο Χριστός και Θεός, αυτός που βρίσκεται παντού...» απαγγέλει με έναν σπαρακτικό τρόπο ηστο».