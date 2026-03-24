Μούσχουρη, Αλεξίου, Αρβανιτάκη, Γαλάνη, Νταλάρας ερμηνεύουν κι αφηγούνται τη διαδρομή προς το Θείο Πάθος - Βίντεο
Στη νέα δισκογραφική δουλειά του Θωμά Κωνσταντίνου και της Δήμητρας Στογιάννη «Αυτός που βρίσκεται παντού»
«Εσύ γλυκιά μου άνοιξη, εσύ γλυκό παιδί μου, πού χάθηκε η ομορφιά, πού κρύφτηκες παιδί μου;...» ερμηνεύουν, με συγκλονιστικό τρόπο, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Κατερίνα Παπαδοπούλου και οι «Θυγατέρες», συνοδευόμενες από τη μαγική πολίτικη λύρα του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι το «Μοιρολόι της Παναγίας», ένα από τα κομμάτια της νέας, εξαιρετικής δισκογραφικής δουλειάς του δεξιοτέχνη μουσικού Θωμά Κωνσταντίνου και της Δήμητρας Στογιάννη με τίτλο «Αυτός που βρίσκεται παντού», η οποία βασίζεται στην ποίηση του κορυφαίου υμνογράφου του Βυζαντίου Ρωμανού του Μελωδού και βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την ατμόσφαιρα των αγίων ημερών του Πάσχα που πλησιάζουν.
H dream team του ελληνικού τραγουδιού στηρίζει την αξιόλογη αυτή δισκογραφική προσπάθεια. Η Νάνα Μούσχoυρη, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μάρθα Φριτζήλα, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, ο Σπύρος Σακκάς, Ζαχαρίας Καρούνης, ο π. Νεκτάριος Στογιάννης αλλά και οι ηθοποιοί Δημήτρης Καταλειφός και Δήμητρα Στογιάννη ερμηνεύουν και απαγγέλουν, με απαράμιλλη εκφραστικότητα και συναισθηματική ένταση, στίχους του «Πινδάρου της ρυθμικής ποίησης», όπως έχει χαρακτηριστεί ο Ρωμανός ο Μελωδός που υπηρέτησε με ζήλο τη βυζαντινή υμνογραφία η παράδοση της οποίας παραμένει διαχρονική.
Στις επτά πράξεις του μουσικού αυτού έργου ξεδιπλώνεται, ανάγλυφα, η διαδρομή του Ιησού από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα έως τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Οι στίχοι του Ρωμανού του Μελωδού, που έχουν αποδοθεί στα νέα ελληνικά από τον π. Ανανία Κουστένη, έχουν ενδυθεί από τον υπερταλαντούχο Θωμά Κωνσταντίνου με μελωδίες υπέροχες που συνδυάζουν τη βυζαντινή, την ανατολική, την κλασική, την παραδοσιακή αλλά και τη σύγχρονη μουσική μέσα ένα αριστοτεχνικό διάλογο των οργάνων, όπου το ούτι, το κανονάκι και η πολίτικη λύρα συναντά το κοντραμπάσο, το τσέλο και τα κρουστά.
Και οι ερμηνείες – αποδόσεις των συμμετεχόντων καλλιτεχνών όμως είναι συγκλονιστικές: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ξύπνα ψυχή μου, γιατί κοιμάσαι; Το τέλος σ’ αγγίζει και ταραχή θα σ’ έβρει/ αγρύπνα λοιπόν για να σε λυπηθεί ο Χριστός και Θεός, αυτός που βρίσκεται παντού...» απαγγέλει με έναν σπαρακτικό τρόπο η Νάνα Μούσχουρη στο «Προοίμιο».
«Μονάχα να δεχτείς αυτό το μύρο και να με δεις με καλοσύνη, Κύριε, και συγχώρεσε την ασωτία μου για την οποία νιώθω εντροπή...» απαγγέλει με τη χαρακτηριστική βαθιά κι εκφραστική φωνή της η Χάρις Αλεξίου στην «Πόρνη» που παραπέμπει στη Μαρία Μαγδαληνή.
Ο Γιώργος Νταλάρας, πάλι, μεταμορφώνεται σε απόλυτο δεξιοτέχνη της ψαλτικής τέχνης στο κομμάτι «Ψυχή μου» με το οποίο ολοκληρώνεται το άλμπουμ και μεταφέρει τον ακροατή σε μια ολοζώντανη ατμόσφαιρα Θείας Λειτουργίας: «Ψυχή μου, ξύπνα ψυχή μου, γιατί κοιμάσαι, το τέλος εγγίζει και ταραχή θα φεύρει...»
Η παιδική φωνή που ερμηνεύει το «Νανούρισμα», μαζί με την υπέροχη μουσική που τη συνοδεύει, σε ταξιδεύει, πέρα στην Ανατολή.
Η δουλειά αυτή, που κυκλοφορεί από τη νέα εταιρεία του Θωμά Κωνσταντίνου και της Δήμητρας Στογιάννη «ETHOS» αποτελεί, πραγματικά, μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη στον ιδιαίτερο ρευστό χώρο της ελληνικής δισκογραφίας που αποδεικνύει τη δύναμη, το ταλέντο και την πηγαία έμπνευση που διαθέτει το εγχώριο μουσικό τοπίο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα