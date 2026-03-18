O δεξιοτέχνης πιανίστας Παναγιώτης Τροχόπουλος δίνει ρεσιτάλ στον πολυχώρο «διέλευσις»
O δεξιοτέχνης πιανίστας Παναγιώτης Τροχόπουλος δίνει ρεσιτάλ στον πολυχώρο «διέλευσις»
Οι δίσκοι του έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές από τα διασημότερα περιοδικά κλασσικής μουσικής.
Με θέμα « Μινιατούρες & Μεταγραφές », ο κορυφαίος δεξιοτέχνης καλλιτέχνης Παναγιώτης Τροχόπουλος, παρουσιάζεται στις 27 Μαρτίου 2026, σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ, στον χώρο «διέλευσις», μία όαση πολιτισμού στην Αθήνα που ενθαρρύνει και προωθεί με επιτυχία κάθε είδος και μορφή τέχνης.
Μια εστία, για την αναζήτηση ενός νέου τρόπου αντίληψης και έκφρασης μέσα από την τέχνη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τον ανθρωπισμό, ο πολυχώρος «διέλευσις» υποστηρίζει την ελεύθερη έκφραση κάθε γνήσιου προβληματισμού και διαλόγου πάνω σε ζητήματα ύπαρξης, συνείδησης, έκφρασης και εξέλιξης. Η «διέλευσις» υιοθετεί θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, ομιλίες, σεμινάρια, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις καλών τεχνών, και προβολή ταινιών. Ακόμη, οργανώνει εκδηλώσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, αφιερώματα σε λογοτέχνες και ποιητές συζητήσεις για επιστημονική ενημέρωση καθώς και προτάσεις για ποιότητα ζωής, και κάθε άλλη έκφραση και εκδήλωση που, κατά την κρίση της, θα μπορούσε να συμβάλει στη χαρά και την αναβάθμιση της πνευματικότητας του σύγχρονου ανθρώπου.
Γεννημένος τον Νοέμβριο του 1982 στη Βέροια, ο Έλληνας βιρτουόζος πιανίστας και μαθητής του θρυλικού Nikolai Petrov αποφοίτησε με διάκριση από το Κονσερβατόριο της Μόσχας το 2006. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και διεθνή φεστιβάλ, προσφέροντας υποδειγματικές εκτελέσεις των απαιτητικότερων έργων της πιανιστικής φιλολογίας- όπως για παράδειγμα το Τρίτο Κοντσέρτο του RACHMANINOV, το Δεύτερο Κοντσέρτο του BRAHMS αλλά και την "Γαλάζια Ραψωδία" του GERSHWIN σε μία ειδική συναυλία που σηματοδότησε την ένταξη της Κροατίας στο NATO.
Οι δίσκοι του για την εταιρεία "Cameo Classics" έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές από τα διασημότερα περιοδικά κλασσικής μουσικής.
Ο Τροχόπουλος παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Μόσχας ως ένα από τα "Ανερχόμενα Αστέρια της Ρωσικής Πιανιστικής Σχολής", όπου επίσης πραγματοποίησε την Ρωσική πρεμιέρα του απλησίαστα δύσκολου "Κοντσέρτου για Σόλο Πιάνο" του ALKAN.
Στις 30 Μαΐου του 2024 ερμήνευσε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μαζί με την ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή το επικό Κοντσέρτο του Ferruccio Busoni- κάτι που έχουν καταφέρει ελάχιστοι πιανίστες σε όλο τον κόσμο.
Στο συγκεκριμένο ρεσιτάλ θα ερμηνεύσει έργα των R. Wagner / F. Liszt, F. Chopin, N. Medtner, F. Schubert / F. Liszt, M. Balakirev, I. Albeniz / L. Godowsky και I. Stravinsky.
Μην χάσετε την ευκαιρία να ακούσετε έναν από τους σπουδαιότερους βιρτουόζους διεθνώς να ερμηνεύει ένα μοναδικό, μαραθώνιας δυσκολίας, πρόγραμμα.
INFO
Πολυχώρος διέλευσις
Λέσβου 15 & Πόρου
Κυψέλη
Παρασκευή 27 Μαρτίου, Ώρα Έναρξης: 20:30
Μια εστία, για την αναζήτηση ενός νέου τρόπου αντίληψης και έκφρασης μέσα από την τέχνη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τον ανθρωπισμό, ο πολυχώρος «διέλευσις» υποστηρίζει την ελεύθερη έκφραση κάθε γνήσιου προβληματισμού και διαλόγου πάνω σε ζητήματα ύπαρξης, συνείδησης, έκφρασης και εξέλιξης. Η «διέλευσις» υιοθετεί θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, ομιλίες, σεμινάρια, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις καλών τεχνών, και προβολή ταινιών. Ακόμη, οργανώνει εκδηλώσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, αφιερώματα σε λογοτέχνες και ποιητές συζητήσεις για επιστημονική ενημέρωση καθώς και προτάσεις για ποιότητα ζωής, και κάθε άλλη έκφραση και εκδήλωση που, κατά την κρίση της, θα μπορούσε να συμβάλει στη χαρά και την αναβάθμιση της πνευματικότητας του σύγχρονου ανθρώπου.
Γεννημένος τον Νοέμβριο του 1982 στη Βέροια, ο Έλληνας βιρτουόζος πιανίστας και μαθητής του θρυλικού Nikolai Petrov αποφοίτησε με διάκριση από το Κονσερβατόριο της Μόσχας το 2006. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και διεθνή φεστιβάλ, προσφέροντας υποδειγματικές εκτελέσεις των απαιτητικότερων έργων της πιανιστικής φιλολογίας- όπως για παράδειγμα το Τρίτο Κοντσέρτο του RACHMANINOV, το Δεύτερο Κοντσέρτο του BRAHMS αλλά και την "Γαλάζια Ραψωδία" του GERSHWIN σε μία ειδική συναυλία που σηματοδότησε την ένταξη της Κροατίας στο NATO.
Οι δίσκοι του για την εταιρεία "Cameo Classics" έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές από τα διασημότερα περιοδικά κλασσικής μουσικής.
Ο Τροχόπουλος παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Μόσχας ως ένα από τα "Ανερχόμενα Αστέρια της Ρωσικής Πιανιστικής Σχολής", όπου επίσης πραγματοποίησε την Ρωσική πρεμιέρα του απλησίαστα δύσκολου "Κοντσέρτου για Σόλο Πιάνο" του ALKAN.
Στις 30 Μαΐου του 2024 ερμήνευσε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μαζί με την ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή το επικό Κοντσέρτο του Ferruccio Busoni- κάτι που έχουν καταφέρει ελάχιστοι πιανίστες σε όλο τον κόσμο.
Στο συγκεκριμένο ρεσιτάλ θα ερμηνεύσει έργα των R. Wagner / F. Liszt, F. Chopin, N. Medtner, F. Schubert / F. Liszt, M. Balakirev, I. Albeniz / L. Godowsky και I. Stravinsky.
Μην χάσετε την ευκαιρία να ακούσετε έναν από τους σπουδαιότερους βιρτουόζους διεθνώς να ερμηνεύει ένα μοναδικό, μαραθώνιας δυσκολίας, πρόγραμμα.
INFO
Πολυχώρος διέλευσις
Λέσβου 15 & Πόρου
Κυψέλη
Παρασκευή 27 Μαρτίου, Ώρα Έναρξης: 20:30
Εισιτήριο: 10€
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
