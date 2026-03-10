Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Έκθεση στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Θεόδωρος Π. Βρυζάκης (1814 – 1878). «Η Θυσία του Καψάλη», λάδι σε καμβά, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου

Frederic Boissonnas (1858 – 1946), «Πολιορκίες του Μεσολογγίου», [1926], φωτολιθογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Εκθέματα προσιτά και για το νεανικό κοινό

Για πρώτη φορά, επίσης, θα ταξιδέψουν στο Μεσολόγγι, ο πίνακας τουαπό τη συλλογή τηςκαι δυο ελαιογραφίες από τη συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη, «Οι εναπομείναντες της φρουράς του Μεσολογγίου βάζουν φωτιά στην πυριτιδαποθήκη» του A. Jaquème και η «Σκηνή από την πολιορκία του Μεσολογγίου» του Horace Vernet.Αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, του Μεσολογγίου, είναι η αναφορά στις αλυκές που διατρέχει την έκθεση: τέσσερεις υποενότητες με γενικό τίτλο «Το άλας του Αγώνα», συνθέτουν μέσω του κινουμένου σχεδίου, μια ενιαία αφήγηση που αναδεικνύει τη σύνδεση του αλατιού με τη συνθήκη της πολιορκίας.Το δεύτερο μέρος της έκθεσης περιλαμβάνει αποτυπώσεις της Εξόδου στη δημόσια ιστορία, μέσω των οποίων προβάλλονται οι συμβολισμοί και οι προσλήψεις του γεγονότος σε συνθέσεις προσιτές στο νεανικό κοινό:α) φιγούρες Εξοδιτών και σκηνικές συνθέσεις του θεάτρου σκιών, έργα του Θανάση Τζοΐτηβ) «Το τυπογραφείο του Μεσολογγίου», «Η μάχη της Κλείσοβας» και «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» σε διοράματα με φιγούρες Playmobil ειδικής κατασκευής, έργα του Άγγελου Γιακουμάτου και της Βασιλικής Φατή καιγ) σελίδες από το graphic novel «21: Η Μάχη της Πλατείας» του Αντώνη Νικολόπουλου (Soloup), όπου περιλαμβάνεται μια εικονογραφημένη αφήγηση βασισμένη στα γεγονότα, όπως τα κατέγραψε στα απομνημονεύματά του ο Νικόλαος Κασομούλης. Τα αντίστοιχα κεφάλαια το βιβλίου (εκδόσεις Ίκαρος, 2021) θα είναι προσβάσιμα μέσω διαδραστικού flipping book.Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αποκλειστικός Χορηγός: Τράπεζα Πειραιώς.