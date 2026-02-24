Ισμήνη: Ο μονόλογος της βραβευμένης Καναδής συγγραφέως Carole Fréchette επί σκηνής
Ισμήνη: Ο μονόλογος της βραβευμένης Καναδής συγγραφέως Carole Fréchette επί σκηνής

Σε σκηνοθεσία Μανόλη Σειραγάκη  από τις 7 Μαρτίου

Ισμήνη: Ο μονόλογος της βραβευμένης Καναδής συγγραφέως Carole Fréchette επί σκηνής
Η Ισμήνη, η σιωπηλή αδελφή της Αντιγόνης, παίρνει τον λόγο. Σε έναν συγκλονιστικό μονόλογο της βραβευμένης Καναδής συγγραφέως Carole Fréchette, η μυθική Σοφόκλεια ηρωίδα στέκεται μόνη μπροστά στους θεατρικούς προβολείς και αφηγείται την δική της εκδοχή της ιστορίας, όχι ως μία σκιά, ούτε απολογούμενη, αλλά ως μία γυναίκα που επέλεξε τη ζωή. Απομακρυσμένη από τον θόρυβο της δόξας και της αυτοθυσίας, η Ισμήνη υπερασπίζεται το δικαίωμα στην επιβίωση, στον φόβο, στη σκέψη, στην αμφιβολία. Η φωνή της, αποσιωπημένη για αιώνες, δεν κραυγάζει, αλλά επιμένει· δεν ηρωοποιείται, αλλά αντιστέκεται με τον δικό της, ανθρώπινο τρόπο.

Ένα έργο - γέφυρα ανάμεσα στην αρχαιότητα και το σήμερα. Μια σύγχρονη γυναικεία φωνή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναδεικνύει λιγότερο φωτισμένες πτυχές του Σοφόκλειου δράματος.

Τι σημαίνει να ζεις όταν η Ιστορία απαιτεί θυσίες; Και ποια ζωή αξίζει τελικά να αφηγηθούμε; Μέσα από μια σύγχρονη, λιτή, ανατρεπτική και βαθιά πολιτική γραφή, η παράσταση μετατρέπει τη σκηνή σε τόπο εξομολόγησης και αντίστασης. Η Ισμήνη δεν ζητά δικαίωση· ζητά να ακουστεί.

Σκηνοθεσία: Μανώλης Σειραγάκης

Μετάφραση: Δημήτρης Φίλιας

Σκηνικά – Κουστούμια: Κάλλη Καραδάκη

Παίζει η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Θέατρο Αντίβαρο

Φωτογραφίες: Κώστας Γκιόκας.

Trailer: Έφη Καρανικόλα

Διάρκεια: 55΄

Το έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ‘‘Λιοτρίβι-Παναγιώτα Γ. Σαράφη’’.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γεωργία Ζούμπα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σάββατο & Κυριακή, 19:00.

Από τις 7 Μαρτίου για 10 μόνο παραστάσεις.

Θέατρο ARROYO (Κεραμεικός, Μεγ. Αλεξάνδρου 128, Αθήνα 10435, τηλέφωνο: 2103469575).

Η παράσταση μπορεί να παρουσιαστεί και σε Γυμνάσια – Λύκεια, κατόπιν συνεννόησης.

Εισιτήρια στο ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.

14€ κανονικό

12€ φοιτητικό, ομαδικό & άνω των 65

8€ Ανέργων, Ατέλεια

TICKETSERVICES:

https://www.ticketservices.gr/event/arroyo-ismini-carole-frechette/

