Η «Ισμήνη» της Carole Fréchette στο θέατρο Arroyo στον Κεραμεικό
Ο δραματουργικός μονόλογος της γαλλόφωνης Καναδής συγγραφέως Carole Fréchette τον Μάρτιο στην Αθήνα
Το θεατρικό σχήμα «Αντίβαρο» που εδρεύει στο Ρέθυμνο παρουσίασε στις 19 Νοεμβρίου 2024 σε πανελλήνια πρεμιέρα στο «Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου Τρίπολης», το έργο της πολυβραβευμένης γαλλόφωνης έκφρασης Καναδής συγγραφέως Carole Fréchette με τίτλο «Ισμήνη».
Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο, έναν μονόλογο γραμμένο πάνω στα χνάρια της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, το οποίο χειρίζεται τώρα τον γνωστό μύθο με ανανεωτικό τρόπο και προσπαθεί να δώσει βήμα λόγου στην παραγνωρισμένη δευτερεύουσα ηρωίδα, να της επιτρέψει να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στις κατηγορίες περί άβουλης, υποταγμένης, δειλής, φοβισμένης αδερφής της τιτάνιας Αντιγόνης. Η παράσταση παίζεται από μια μόνο ηθοποιό και διαρκεί 50΄ χωρίς διάλειμμα.
Ο δραματουργικός αυτός μονόλογος μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Δημήτρη Φίλια, καθηγητή Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου και εκδόθηκε από τον οίκο Λιοτρίβι-Παναγιώτα Γ. Σαράφη τον Ιούνιο του 2024. Σκηνοθέτης, ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μανόλης Σειραγάκης. Τον φερώνυμο ρόλο ερμηνεύει η ηθοποιός Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη. Σκηνικό και ενδυματολογία από την Κάλλη Καραδάκη.
Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στo πλαίσιo των εκδηλώσεων με την ευκαιρία της καθιέρωσης από την Ουνέσκο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στον Καναδά συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο της Οττάβα εκδήλωση με θέμα: ''Το γράφειν Έλληνιστί: The Origins of the Greek Alphabet''. Ανάμεσα στα κείμενα που επιλέχτηκαν για τον εορτασμό αυτό (δίπλα στον Σοφοκλή και τον Σολωμό), διαβάστηκαν συμβολικά από φοιτητές του Πανεπιστημίου στα γαλλικά και στα ελληνικά στίχοι από την ''Ισμήνη'' της Carole Fréchette.
Η ’’Ισμήνη’’ θα αποτελέσει το πρώτο θέμα στο οποίο θα γίνει αναλυτική αναφορά στη Λέσχη Ανάγνωσης (για ενήλικο κοινό, με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής) του Το Boston University Modern Greek Book Club στις 22 Φεβρουαρίου 2026. Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (Zoom) Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026,12:00 ώρα Βοστώνης | 19:00 ώρα Ελλάδος.
Συμμετοχή: Ελεύθερη, με ηλεκτρονική προεγγραφή. Η φόρμα συμμετοχής έχει ανοίξει και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση ακυρώσεων, οι θέσεις θα καλυφθούν από λίστα αναμονής.
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν τον σύνδεσμο της διαδικτυακής συνάντησης μέσω email.
Σύντομα, και το αθηναϊκό κοινό θα γνωρίσει την «Ισμήνη» αφού το έργο ανεβαίνει από τις 7 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου 2026, στο θέατρο Arroyo στον Κεραμεικό. Οι δέκα παραστάσεις θα δίδονται κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στις 7 το βράδυ.
