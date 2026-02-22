Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, Ντι Κάπριο, Μπελούτσι, Έμα Στόουν: «Συνωστισμός» σταρ στο κόκκινο χαλί των BAFTA, φωτογραφίες

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, η Τζέσι Μπάκλεϊ, η Έμμα Στόουον, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Πολ Μεσκάλ, η Τσέις Ινφίνιτι, οι σταρ διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στο κόκκινο χαλί, μεγάλο φαβορί η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη»