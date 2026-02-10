Δεν κλείνει πριν από τον Ιούλιο το Ηρώδειο, θα γίνουν παραστάσεις και τον Ιούνιο
Πως και γιατί το Ηρώδειο παραμένει τελικά ανοιχτό για παραστάσεις, παρά τις ανακοινώσεις ότι θα μείνει κλειστό για τρία, τουλάχιστον, χρόνια - Τι αποκάλυψε η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη

Τίνα Μανδηλαρά
Παρά τα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις ότι Ηρώδειο θα παραμείνει κλειστό για εργασίες για εύλογο χρονικό διάστημα, κάτι που σήμαινε ότι οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών θα έπρεπε να βρουν αλλού στέγη, υπάρχει μια θετική εξέλιξη από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού: το Ωδείο Ηρώδου Αττικού δεν θα κλείσει πριν από τον Ιούλιο, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Μιχάλη Μαρμαρινό - και όχι μόνο.

Οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης θεωρήθηκαν απαραίτητες από την αρμόδια Διεύθυνση Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού με αποτέλεσμα το ρωμαϊκό θέατρο, που θεμελίωσε ο Ηρώδης ο Αττικός στη μνήμη της συζύγου του, Ρηγίλλης να πρέπει να κλείσει για μια περίοδο τουλάχιστον τριών ετών.

Ωστόσο, λόγω των ειδικών απαιτήσεων που προβάλλουν οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, θα μπορέσει να δοθεί μια μικρή παράταση ώστε να να ανέβουν οι παραστάσεις. Ήδη ο καλλιτεχνικός διευθυντής Μιχάλης Μαρμαρινός έχει ανακοινώσει το θερινό πρόγραμμα της Επιδαύρου και αναμένεται το προσεχές διάστημα να αποκαλύψει ένα αντίστοιχα πλούσιο πρόγραμμα και για την Επίδαυρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη σε συνέντευξή της στον Παύλο Τσίμα (στον ραδιοφωνικό σταθμό Σκαι) «επειδή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί τον Ιούλιο, τον Ιούνιο θα υπάρξουν παραστάσεις του Φεστιβάλ στο Ηρώδειο.  Μόνο τον Ιούνιο. Εφόσον δεν θα έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος είναι κρίμα να στερήσουμε το Ηρώδειο από τους θεατές, αφού μας δίνεται η δυνατότητα ενός μηνός».

Εφόσον υπάρχει, δηλαδή, καλή βούληση, θα προχωρήσουν οι εργασίες, χωρίς όμως να χάσει την ευκαιρία το κοινό να χάσει το καθιερωμένο, θερινό ραντεβού του με τον πολιτισμό.
