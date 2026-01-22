Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο «Μαρία Κάλλας» διοργανώνει η χορωδία του ΔΣΑ

Κλείσιμο

Η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών διοργανώνει, μεθαύριο Σάββατο (18,30), το 2ο Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο κτίριο που για περισσότερα από 50 χρόνια στεγαζόταν η Εθνική Λυρική Σκηνή (Ακαδημίας 59).Ειδικότερα, το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και την υποστήριξη του Γιάννη Μαρωνίτη προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης, πρόεδρουτου Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO (WFUCA), γενικού πρόεδρου International Action Art, του Δήμου Αθηναίων και του δημάρχου Χάρη Δούκα, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και της προέδρου του Ελένης Ζωντηρου. Η σκηνοθεσία είναι της Τζένης Αρσένη.Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν οι χορωδίες:-"Παιδική και νεανική χορωδία Rosarte", που διευθύνει η μαέστρος Ρόζη Μαστροσάββα και αποτελείται από 200 παιδιά και νέους ηλικίας 5 έως 24 ετών,-«ΛύρΑυλος». Μουσικό σύνολο αρχαιοελληνικών και παραδοσιακων οργάνων, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Μιχάλη Στέφο,-Βυζαντινή Χορωδία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος(ΟΜ.Σ.Ι.Ε), με χοράρχη τον Φώτιο Γιαννακάκη,-Χορωδία "Ambitus" Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, με μαέστρο την Κατερίνα Βασιλικού,-Ιστορική Χορωδία Νίκαιας, με μαέστρο τον Ανδρέα Πριονά και-Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με μαέστρο τον δικηγόρο και καθηγητή μουσικής Δημήτρη Καρούζ, ο οποίος είναι και η ψυχή της διοργάνωσης