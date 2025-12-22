Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Υποδέχεται τη νέα χρονιά με μελωδίες του Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Γιόχαν Στράους

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Υποδέχεται τη νέα χρονιά με μελωδίες του Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η συναυλία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Υποδέχεται τη νέα χρονιά με μελωδίες του Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Με μια λαμπρή εορταστική συναυλία που θα δώσει στις 7 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο  Πειραιά και θα είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Γιόχαν Στράους Β’, θα υποδεχτεί το νέο έτος η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Η ξεχωριστή αυτή μουσική βραδιά, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, προσφέρει ένα ταξίδι στο μεγαλείο της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Υποδέχεται τη νέα χρονιά με μελωδίες του Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Η Βασιλική Καραγιάννη και ο Μίριαν Χουχουναϊσβίλι

Με την υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη να ερμηνεύει τις διασημότερες μελωδίες του Στράους, η συναυλία ενσωματώνει τη χαρά και τη γιορτινή διάθεση των ημερών, πλαισιωμένη από συμφωνικά έργα που φωτίζουν τη λάμψη και την κομψότητα της αυστριακής μουσικής σκηνής.

Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Μίριαν Χουχουναϊσβίλι, ένας νέος Γεωργιανός μαέστρος με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος έχει διευθύνει κορυφαίες ευρωπαϊκές ορχήστρες όπως οι Konzerthaus orchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich και Royal Concertgebouw Orchestra.

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης