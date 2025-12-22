Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Υποδέχεται τη νέα χρονιά με μελωδίες του Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Η συναυλία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό
Με μια λαμπρή εορταστική συναυλία που θα δώσει στις 7 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και θα είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Γιόχαν Στράους Β’, θα υποδεχτεί το νέο έτος η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Η ξεχωριστή αυτή μουσική βραδιά, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, προσφέρει ένα ταξίδι στο μεγαλείο της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.
Με την υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη να ερμηνεύει τις διασημότερες μελωδίες του Στράους, η συναυλία ενσωματώνει τη χαρά και τη γιορτινή διάθεση των ημερών, πλαισιωμένη από συμφωνικά έργα που φωτίζουν τη λάμψη και την κομψότητα της αυστριακής μουσικής σκηνής.
Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Μίριαν Χουχουναϊσβίλι, ένας νέος Γεωργιανός μαέστρος με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος έχει διευθύνει κορυφαίες ευρωπαϊκές ορχήστρες όπως οι Konzerthaus orchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich και Royal Concertgebouw Orchestra.
