Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Υποδέχεται τη νέα χρονιά με μελωδίες του Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Βασιλική Καραγιάννη και ο Μίριαν Χουχουναϊσβίλι

Με μια λαμπρή εορταστικήπου θα δώσει στις 7 Ιανουαρίου, στοκαι θα είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση τουΒ’, θα υποδεχτεί το νέο έτος η. Η ξεχωριστή αυτή μουσική βραδιά, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, προσφέρει ένα ταξίδι στο μεγαλείο της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.Με την υψίφωνονα ερμηνεύει τις διασημότερες μελωδίες του Στράους, η συναυλία ενσωματώνει τη χαρά και τη γιορτινή διάθεση των ημερών, πλαισιωμένη από συμφωνικά έργα που φωτίζουν τη λάμψη και την κομψότητα της αυστριακής μουσικής σκηνής.Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο, ένας νέος Γεωργιανός μαέστρος με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος έχει διευθύνει κορυφαίες ευρωπαϊκές ορχήστρες όπως οι Konzerthaus orchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich και Royal Concertgebouw Orchestra.