Πάνος Βλάχος: Ο «Δον Ζουάν» πάει Θεσσαλονίκη
Πότε ολοκληρώνονται οι παραστάσεις της επιτυχημένης παράστασης στην Αθήνα και πότε ξεκινούν στη συμπρωτεύουσα
Μέχρι τις 11 Ιανουαρίου θα φιλοξενείται στο Θέατρο Βεάκη το έργο «Δον Ζουάν – Πόσο Δύσκολο να Είσαι Άντρας» με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο. Η παράσταση, που ενθουσίασε το κοινό της Αθήνας αλλά και όλης της Ελλάδας στην καλοκαιρινή περιοδεία της, θα συνεχίσει το ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αριστοτέλειον, από τις 23 Ιανουαρίου.
Ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος και η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου συνθέτουν μια νέα αφήγηση γύρω από τον εμβληματικό αντιήρωα και επανεξετάζουν τη θέση του άντρα στον σύγχρονο κόσμο, σε μια πρωτότυπη προσέγγισή που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη δυναμική του μύθου.
Μεγάλος καρδιοκατακτητής, βλάσφημος και αδιάφορος για τις συνέπειες των πράξεών του. Από τον Μολιέρο μέχρι τον Λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας. Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, ο Δον Ζουάν επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες. Έτσι, σε αυτήν την αναθεωρημένη εκδοχή, ο Πάνος Βλάχος - ως Δον Ζουάν - μεταμορφώνεται σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις απέναντι σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, που ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους οι Χριστόδουλος Στυλιανού, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούνταλη και Μελίνα Βαμπούλα.
Προσπαθώντας να ξεφύγει τις συνέπειες των πράξεων του, ένας αποτυχημένος καλλιτέχνης, ο Δον Ζουάν καταφεύγει στο μπαρ του πατέρα του. Εκεί, σε εκεί σε μια διαστρεβλωμένη απεικόνιση της κοινωνίας μας, ο Δον Ζουάν ανακαλύπτει ότι το πραγματικό του ταλέντο είναι να κερδίζει ακολούθους. Γοητεύει τους αποπροσανατολισμένους θαμώνες και σχηματίζει μια λατρεία γύρω από την προσωπικότητά του. Καθώς το μπαρ μετατρέπεται σε “Εκκλησία”, χώρος έκφρασης μιας New Age Cult (αίρεση), και οι ακόλουθοι του γίνονται όλο και πιο αφοσιωμένοι, τα όρια μεταξύ πίστης και χειραγώγησης γίνονται θολά.
Σε αυτήν την ανανεωμένη εκδοχή του ήρωα, ο Δον Ζουάν γίνεται το απόλυτο σύμβολο της εποχής μας, κατέχοντας δύο κρίσιμα "ταλέντα": την απουσία ιδεολογίας και την αμετροεπή φιλοδοξία. Αποδεσμευμένος από κάθε ηθικό φραγμό, ο Δον Ζουάν επιδίδεται σε ένα εμπόριο ελπίδας, προσφέροντας τον εύκολο δρόμο προς την ευτυχία σε κάθε ακόλουθό του. Έτσι, γίνεται ένας καθοδηγητής χωρίς ηθικό πυρήνα, ένας έμπορος ονείρων που υπόσχεται ελευθερία χωρίς όρια, αδυνατώντας όμως να προβλέψει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η ρηχότητα των διδαχών του.
Να σημειωθεί πως το έργο «Δον Ζουάν» της Λητώς Τριανταφυλλίδου και του Πάνου Βλάχου κυκλοφόρησε και σε βιβλίο από την Κάπα Εκδοτική.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Βεάκη, έως 11/1
Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00
Κυριακή στις 19:00
Θεσσαλονίκη - Θέατρο Αριστοτέλειον, από 23/1 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
Παρασκευή στις 21:00
