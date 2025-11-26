Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Βασίλης Τσιτσάνης: Αυτές είναι οι νέες τζαζ εκδοχές των τραγουδιών του
Βασίλης Τσιτσάνης: Αυτές είναι οι νέες τζαζ εκδοχές των τραγουδιών του
Από το νέο άλμπουμ του Δημήτρη Καλαντζή και το κουαρτέτου του
Μετά τις ιδιαίτερες τζαζ προσεγγίσεις τους στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη ο Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του κάνουν τζαζ τον Βασίλη Τσιτσάνη.
Το νέο τους άλμπουμ, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες με τίτλο «Master's Voice: Jazz Tribute To Vassilis Tsitsanis», περιλαμβάνει οκτώ αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, δοσμένα μέσα από τον ήχο της τζαζ. Ανάμεσά τους τα «Αχάριστη», «Αργοσβήνεις μόνη», «Ακρογιαλιές δειλινά» κ.α.
Μέσα από τη δισκογραφική αυτή δουλειά ο Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του γίνονται το όχημα ώστε το λαϊκό να συναντήσει την τζαζ σ’ ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι «με τη φιλοδοξία να είναι 100% jazz και 100% Τσιτσάνης» όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι.
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Το νέο τους άλμπουμ, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες με τίτλο «Master's Voice: Jazz Tribute To Vassilis Tsitsanis», περιλαμβάνει οκτώ αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, δοσμένα μέσα από τον ήχο της τζαζ. Ανάμεσά τους τα «Αχάριστη», «Αργοσβήνεις μόνη», «Ακρογιαλιές δειλινά» κ.α.
Μέσα από τη δισκογραφική αυτή δουλειά ο Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του γίνονται το όχημα ώστε το λαϊκό να συναντήσει την τζαζ σ’ ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι «με τη φιλοδοξία να είναι 100% jazz και 100% Τσιτσάνης» όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι.
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα