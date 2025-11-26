Βασίλης Τσιτσάνης: Αυτές είναι οι νέες τζαζ εκδοχές των τραγουδιών του
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Βασίλης Τσιτσάνης Δημήτρης Καλαντζής τζαζ

Βασίλης Τσιτσάνης: Αυτές είναι οι νέες τζαζ εκδοχές των τραγουδιών του

Από το νέο άλμπουμ του  Δημήτρη Καλαντζή και το κουαρτέτου του

Βασίλης Τσιτσάνης: Αυτές είναι οι νέες τζαζ εκδοχές των τραγουδιών του
Μετά τις ιδιαίτερες τζαζ προσεγγίσεις τους στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη ο  Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του κάνουν τζαζ τον Βασίλη Τσιτσάνη.
Δημήτρης Καλαντζής - Ακρογιαλιές Δειλινά - Official Audio Release

Το νέο τους άλμπουμ, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες με τίτλο «Master's Voice: Jazz Tribute To Vassilis Tsitsanis», περιλαμβάνει οκτώ αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, δοσμένα μέσα από τον ήχο της τζαζ. Ανάμεσά τους τα «Αχάριστη», «Αργοσβήνεις μόνη», «Ακρογιαλιές δειλινά» κ.α. 
Δημήτρης Καλαντζής - Αχάριστη - Official Audio Release

Μέσα από τη δισκογραφική αυτή δουλειά ο Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του γίνονται το όχημα ώστε το λαϊκό να συναντήσει την τζαζ σ’ ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι «με τη φιλοδοξία να είναι 100% jazz και 100% Τσιτσάνης» όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι.


