Ένας υπέροχος κόσμος: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Τζέιμς Νόρμπουρι
«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει φως όταν βρίσκεται τόσο βαθιά μέσα στο σκοτάδι. Αλλά υπάρχει, οπότε ας συνεχίσουμε να περπατάμε»
Το νέο βιβλίο του γνωστού συγγραφέα Τζέιμς Νόρμπουρι με τίτλο «Ένας υπέροχος κόσμος», είναι πλέον διαθέσιμο από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Η περιγραφή του βιβλίου αναφέρει:
«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει φως όταν βρίσκεται τόσο βαθιά μέσα στο σκοτάδι. Αλλά υπάρχει, οπότε ας συνεχίσουμε να περπατάμε».
Όταν οι αγαπημένοι φίλοι, το Μεγάλο Πάντα και ο Μικρός Δράκος, βρίσκουν έναν χάρτη που υπόσχεται να τους οδηγήσει στο πιο όμορφο μέρος στον κόσμο, ξεκινούν ένα ταξίδι ανακάλυψης. Το ζευγάρι διασχίζει σκοτεινά δάση, επικίνδυνα βουνά, εγκαταλελειμμένα ερείπια και σκοτεινές σπηλιές. Υπάρχουν στιγμές που το τοπίο απειλεί να τους συντρίψει. Αλλά, μαζί, βρίσκουν τη θέληση να συνεχίσουν να περπατούν. Κάθε περιβάλλον, τόσο απειλητικό στην αρχή, σιγά σιγά προσφέρει θύλακες φωτός, ζωής και ομορφιάς.
Μέσα από ένα ταξίδι φιλίας που επιβεβαιώνει τη ζωή, μέσα από τον αγώνα και με ελπίδα, το Μεγάλο Πάντα και ο Μικρός Δράκος μαθαίνουν την τεράστια δύναμη της αναζήτησης για ομορφιά στα πιο απίθανα μέρη.
