Ένας υπέροχος κόσμος: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Τζέιμς Νόρμπουρι

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει φως όταν βρίσκεται τόσο βαθιά μέσα στο σκοτάδι. Αλλά υπάρχει, οπότε ας συνεχίσουμε να περπατάμε»