Νικόλ Δημητρακοπούλου: Ο ρόλος μου στη «Μητέρα του Σκύλου» συμβολίζει τη γυναικεία δύναμη
Η επιτυχημένη παράσταση φιλοξενείται για δεύτερη χρονιά θέατρο Ακροπόλ
Το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι, «Η Μητέρα του Σκύλου», που πραγματεύεται την ιστορία της Ελλάδας μετά τον Πόλεμο, μετά και από την επιτυχημένη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, επιστρέφει, από τις 30 Οκτωβρίου, για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ακροπόλ. Σκηνοθετεί ο Κώστας Γάκης, πρωταγωνιστεί η Υρώ Μανέ ενώ τον ρόλο της Ασημίνας Μέσκαρη, της μητέρα της κεντρικής ηρωίδας του έργου, που μόνη εν μέσω κατοχής, προκειμένου να σώσει τα παιδιά της από την πείνα επιλέγει να «συνθηκολογήσει» με τον εχθρό με δραματικές επιπτώσεις, ενσαρκώνει με μοναδική δύναμη και αλήθεια η Νικόλ Δημητρακοπούλου.
«Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέρος αυτής της παράστασης που ονειρεύτηκε και σχημάτισε η Υρώ Μανέ και που ενορχήστρωσε ο «δάσκαλος» Κώστας Γάκης, μαζί με σπουδαίους ηθοποιούς από τους οποίους μαθαίνω συνεχώς για το επί αλλά και το εκτός σκηνής. Είναι ένα μοναδικό έργο με μία ιδιαίτερη γλώσσα που δίνει μέσα από μια ανθρώπινη ιστορία το τραύμα της νεότερης Ελλάδας. Μέσα από το έργο αυτό βλέπουμε το πρόσφατο παρελθόν μιας χώρας και μαζί το παρελθόν του καθενός μας. Με κάποιο τρόπο το έργο επεξηγεί το πως βρεθήκαμε σήμερα εδώ που είμαστε. Εμπεριέχει το κωμικοτραγικό της ύπαρξής μας» λέει η ίδια.
Αναφερόμενη στον χαρακτήρα που υποδύεται σημειώνει : «Ο ρόλος μου η Ασημίνα, είναι η μητέρα του σκύλου, η μητέρα της Ραραούς, η μητέρα του έργου. Μια γυναίκα με τρία παιδιά μέσα στην κατοχή, με τον άντρα της να λείπει στον πόλεμο. Καλείται να πάρει τη ζωή τους στα χέρια της και να κάνει επιλογές που θα στιγματίσουν την ίδια και θα καθορίσουν την κόρη της, την Ραραού. Για εμένα ο ρόλος λειτουργεί ως σύμβολο της μητρότητας της γυναικείας δύναμης και της υπερηφάνειας. Κυρίως έτσι όπως έχει αποδοθεί από την υπέροχη διασκευή του έργου. Είναι μια δυνατή γυναίκα που κατάφερε να σώσει τα παιδιά της μόνη με έναν άντρα απόντα, μια περήφανη και μαζί τρυφερή γυναίκα.»
Η Νικόλ Δημητρακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε θέατρο στην Δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών. Από το 2010 έχει δουλέψει ως ηθοποιός και performer στην Ελλάδα και την Αγγλία όπου και σπούδασε Performance στο Μεταπτυχικό τμήμα του Πανεπιστημίου Goldsmiths του Λονδίνου.
Η τελετουργική διάσταση του θεάτρου, η αλληλεπίδραση και ο διάλογος μεταξύ των τεχνών, η λειτουργία του χώρου και η παρουσία του performer σε διαλεκτική σχέση με τον θεατή είναι δομικά στοιχεία της πρακτικής της. Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Θέατρο Θησείον, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Shunt Vaults-London Bridge, Chats Palace London κ.ά., ενώ έχει συνεργαστεί με Έλληνες και ξένους δημιουργούς όπως ο Χρήστος Στέργιογλου, ο Θανάσης Δόβρης, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, η Anna Furse, η Δανάη Σπιλιώτη, η Julia Bardsley, ο Κώστας Γάκης, η Έλενα Μαυρίδου.
Μεγάλο μέρος της δουλειάς της επικεντρώνεται στις site specific παραστάσεις σε τοποθεσίες με ιδιαίτερη αφήγηση οι οποίοι μεταμορφώνονται σε χώρο επιτέλεσης, όπως τα Δημοτικά Σφαγεία Ταύρου (Μάγισσες: Το γεύμα), κτίρια υπό κατεδάφιση (7 quiet acts of domestic violence,London ), Hotel Xenia Ναύπακτος,(Dismember to Remember,Commun(icat)ion of Crisis symposium,Institute for Live Arts Research), Αγορά Brick Lane Market (the Brick Box), Υπαίθρια Γλυπτοθήκη Ζογγολόπουλου (Μάγισσες μέρος 1ο).
Έχει παίξει σε τηλεοπτικές σειρές: Σέρρες, Έρωτας Φυγάς, IQ 160, Η Παραλία, Αρχελάου 5 κ.ά
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρύπη, Γιάννης Βασιλώτος, Ειρήνη Θεοδωράκη, Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου, Γιώργης Παρταλίδης, Στράτος Νταλαμάγκος ενώ ζωντανά παίζουν επί σκηνής οι μουσικοί ημήτρης Κίκλης, Γρηγόρης Λάζογλου και Γιαννής Αλαγιάννης.
