Άνοιξε τις πόρτες του το Κέντρο Μνήμης Μπέλλες Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, αφιερωμένο στη μάχη των Οχυρών
Άνοιξε επίσημα τις πύλες του στο Νέο Πετρίτσι Σερρών - Ελεύθερη η είσοδος την 28η Οκτωβρίου
Το «Κέντρο Μνήμης Μπέλλες Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος», ένας νέος χώρος ιστορικής αναφοράς και πολιτιστικής εκπαίδευσης, άνοιξε επίσημα τις πύλες του στο Νέο Πετρίτσι, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά τις κρίσιμες στιγμές που διαδραματίστηκαν στην οροσειρά του Μπέλλες κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα το 1941.
Η λειτουργία του Κέντρου συνοδεύεται από ελεύθερη είσοδο την 28η Οκτωβρίου, ημέρα της Εθνικής Επετείου, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.
Το Κέντρο δημιουργήθηκε με σκοπό να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη των γεγονότων της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα της ηρωικής «Μάχης των Οχυρών», που εκτυλίχθηκε στην επιβλητική οροσειρά του Μπέλλες και στη θρυλική «Γραμμή Μεταξά».
Μέσα από διαδραστικές εκθέσεις, ψηφιακές αναπαραστάσεις, αυθεντικά αντικείμενα και προσωπικές μαρτυρίες, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο και να γνωρίσουν από κοντά το θάρρος, την αυταπάρνηση και το υψηλό φρόνημα των Ελλήνων στρατιωτών που υπερασπίστηκαν με σθένος τα σύνορα της πατρίδας απέναντι στη γερμανική εισβολή.
Το Κέντρο αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς όχι μόνο για την περιοχή των Σερρών, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, φωτίζοντας τον ρόλο της περιοχής κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και προβάλλοντας τον πλούτο της ιστορικής κληρονομιάς του Μπέλλες.
Ο εκθεσιακός χώρος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης μουσειολογίας, με στόχο την εκπαιδευτική αξιοποίηση της ιστορίας μέσα από μια βιωματική και πολυαισθητηριακή εμπειρία. Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, διαδραστικούς σταθμούς, αρχειακές φωτογραφίες και τεκμήρια, οι επισκέπτες-μαθητές, ερευνητές, οικογένειες και φίλοι της ιστορίας- έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εις βάθος τις επιχειρήσεις του Απριλίου 1941 και να στοχαστούν πάνω στις διαχρονικές αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας και της εθνικής ενότητας.
Το Κέντρο Μνήμης Μπέλλες Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πυρήνα· έναν τόπο όπου η ιστορική γνώση συνδέεται με τη συγκίνηση και τον σεβασμό προς το παρελθόν, καλλιεργώντας παράλληλα τη συνείδηση και την υπευθυνότητα των πολιτών του αύριο. Μέσα από τη δράση και τη λειτουργία του, το Κέντρο προβάλλει με έμφαση την αναγκαιότητα διατήρησης της ιστορικής μνήμης, ώστε οι επόμενες γενιές να θυμούνται, να μαθαίνουν και να κατανοούν το παρελθόν, με στόχο να μην επαναληφθούν τα λάθη και οι τραγωδίες που σημάδεψαν την ανθρωπότητα κατά τον Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η είσοδος στο Κέντρο Μνήμης θα παραμείνει ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες τις ώρες 11:00 – 18:00.
Το «Κέντρο Μνήμης Μπέλλες Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος» αποτελεί μία ακόμη δράση της Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση, στο πλαίσιο της ανάδειξης και διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της προώθησης του Τουρισμού Μνήμης στο βόρειο τμήμα του Νομού Σερρών. Το έργο υλοποιήθηκε ως ιδιωτική επένδυση στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, με τη συνεργασία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε φωτογραφίες:
