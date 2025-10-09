Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ελληνικός κινηματογράφος: Θεσμοθετείται νέος πόρος οικονομικής στήριξής του
Αντικαθιστά το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που καταργείται
Νέος, μόνιμος πόρος για τη στήριξη του ελληνικού κινηματογράφου, που αντικαθιστά το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης, διασφαλίζεται μέσω του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που βρίσκεται σε διαβούλευση.
Τα έσοδα που εισέπραττε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) από το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης αντικαθίστανται πλήρως και σε ακόμα πιο σταθερή και βιώσιμη βάση, από ισόποση ετήσια επιχορήγηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς το ΕΚΚΟΜΕΔ.
Παράλληλα, καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, που είχε θεσμοθετηθεί το 2016 και επιβάρυνε συνδρομητές και επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο, οι ελληνικές πλατφόρμες καθίστανται πιο ανταγωνιστικές και έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στον Ελληνικό Κινηματογραφικό και Οπτικοακουστικό Τομέα.
