Ελληνικός κινηματογράφος: Θεσμοθετείται νέος πόρος οικονομικής στήριξής του

Νέος, μόνιμος πόρος για τη στήριξη του ελληνικού κινηματογράφου, που αντικαθιστά το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης, διασφαλίζεται μέσω του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που βρίσκεται σε διαβούλευση.

Τα έσοδα που εισέπραττε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ( ΕΚΚΟΜΕΔ) από το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης αντικαθίστανται πλήρως και σε ακόμα πιο σταθερή και βιώσιμη βάση, από ισόποση ετήσια επιχορήγηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς το ΕΚΚΟΜΕΔ.