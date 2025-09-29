Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Η Μερόπη Κοσσυβάκη κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Προχώρα»
Με ρίζες από την Ηπειρο και τη Γαλλία, μεγαλωμένη στις Βρυξέλλες, με σπουδές στη Νομική, η Μερόπη Κοσσυβάκη συστήνεται και ως μουσικός
Η Μερόπη Κοσσυβάκη συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό με το τραγούδι «Προχώρα», φέρνοντας μαζί της τη φρεσκάδα και τον παλμό της νέας γενιάς. Κόρη Έλληνα Ηπειρώτη από την Κοιλάδα Αχελώου και Γαλλίδας μητέρας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς και αυτό καθρεφτίζεται στον τρόπο που γράφει και τραγουδά: με λυρισμό αλλά και με δύναμη.
Το «Προχώρα» είναι ένα τραγούδι για τις μεταβάσεις της ζωής, για τη στιγμή που χρειάζεται να αφήσουμε πίσω το χθες και να βρούμε το θάρρος να κοιτάξουμε μπροστά. Στίχοι και μουσική είναι δικοί της· μια αυθεντική δημιουργία που μιλά με απλότητα αλλά και βάθος.
Παράλληλα με την αγάπη της για τη μουσική, η Μερόπη σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτιστική Κληρονομιά στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι.
Δεν είναι ακόμα επαγγελματίας καλλιτέχνιδα· είναι μια νέα δημιουργός που κάνει τα πρώτα της βήματα, με όνειρα, αγωνίες και αυθεντικότητα. H Μερόπη Κοσσυβάκη, με το «Προχώρα», μας καλεί να την ακούσουμε:
