Ειρήνη Παπά: Αφιέρωμα στην Ελληνίδα Θεά του κινηματογράφου
Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Ποιες ταινίες της θα προβληθούν
Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ειρήνη Παπά, την Ελληνίδα ηθοποιό που μάγεψε το κοινό και ταξίδεψε την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο διοργανώνουν η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος κάποιες από τις πλέον εμβληματικές ταινίες της μεταξύ των οποίων οι Η λίμνη των στεναγμών του Γρηγόρη Γρηγορίου (1959), Τα Κανόνια του Ναβαρόνε του Τζ. Λι Τόμπσον (1961), Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλλα (1961), Ηλέκτρα (1962), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Τρωάδες (1971) και Ιφιγένεια (1977) του Μιχάλη Κακογιάννη, Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι του Φραντσέσκο Ρόσι (1979) και το ντοκιμαντέρ Η Ειρήνη Παπά στην Κύπρο (Μ.Κακογιάννης, 1978).
Πρόκειται για ταινίες στις οποίες συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου όπως οι Άντονι Κουίν, Γκρέγκορι Πεκ, Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Τζιαν Μαρία Βολοντέ, Ντέιβιντ Νίβεν αλλά και αξιόλογοι Έλληνες πρωταγωνιστές.
Στο μεταξύ το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 12.00, θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, συζήτηση ,με θέμα «Ειρήνη Παπά -Η συμβολή της στον κινηματογράφο και το θέατρο» η οποία διοργανώνεται, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος του ΑΠΘ. Θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ν.Ζηλανδία καθώς και οι ηθοποιοί Ρένη Πιττακή, Λυδία Κονιόρδου και Στεφανία Γουλιώτη.
Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στη Θεσσαλονίκη, από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου, με την προβολή, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, έξι ταινιών, των Αλέξης Ζορμπάς, Ηλέκτρα, Τρωάδες, Τα Κανόνια του Ναβαρόνε, Αντιγόνη και Ιφιγένεια.
