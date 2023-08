Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου: Ανοίγει τις πύλες του για μια ακόμη χρονιά

Νίκος Χαριζάνος συνθέτηςΚώστας Μαντζώρος, ηλεκτρονική σύνθεσηΤάνια Σικελιανού βιολίΑναστάσιος Στέλλας φωνήΠαρασκευή 01.09.2023Α Ceremony Of.... ClassicsΓυναικεία Χορωδία «Καλλιτεχνήματα»Διδασκαλεία/Διεύθυνση Μαρία ΜιχαλοπούλουΣυνοδεία Πιάνου Μαριάννα ΣπυράκουΣάββατο 02.09.2023Από το μουσικό στο πνευματικό -«From the Musical to the Spiritual»Claude Delangle σαξόφωνοOdile Delangle πιάνοΕυτυχία Βενιώτα πιάνοΓιώργος Λυγερίδης σαξόφωνοΚυριακή 03.09.20234 Εποχές του A. Vivaldi +Για βιολί και κιθάραΤάνια Σικελιανού ΒιολίΣτάθης Σκανδαλίδης Κιθάρα