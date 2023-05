CT Garden Festival: Θα φιλοξενήσει συναυλίες δημοφιλών τραγουδιστών και διεθνή αφιερώματα

Μία συναυλία- γιορτή με πολλούς καλεσμένους έκπληξη!Σάββατο 17 ΙουνίουΕυρυδίκη- Μπλε Ζήσε τη στιγμή!Τρίτη 20 ΙουνίουΤο δικό μας πανηγύρι- Από τη Νάξο ως την Ικαρία!Γιάννης Ζευγόλης, Θεολόγος Μιχελής, Νίκος ΦάκαροςΜαρία Αναματερού, Ασπασία Στρατηγού, Βιολέτα ΊκαρηΤετάρτη 21 ΙουνίουΟ Δημήτρης Μπάσης τραγουδάει Μίμη Πλέσσα!Πέμπτη 22 ΙουνίουOnirama live- Special guest: Πηνελόπη ΑναστασοπούλουΠαρασκευή 23 ΙουνίουΙουλία Καραπατάκη- KompaniaΑπό το ρεμπέτικο στο σήμερα!Ιουλία Καραπατάκη, Σωτήρης Παπατραγιάννης, Θοδωρής Πετρόπουλος, Τζίμης Γκίνης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Μιχάλης Δάρμας, Κώστας ΣπυράτοςΣάββατο 24 ΙουνίουΗλεκτρικό καλοκαίριΜία συναυλία με τα ωραιότερα ηλεκτρικά τραγούδια!Χρήστος Θηβαίος, Κίτρινα ποδήλατα, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μητσοτάκης (Ενδελέχεια), Αντώνης Μιτζέλος, Βασίλης Σπυρόπουλος (Σπυριδούλα), Μανώλης Φάμελλος και ο Δημήτρης Πουλικάκος.Τρίτη 27 ΙουνίουMANIA the ABBA tributeΠέμπτη 29 ΙουνίουΕισβολέας full bandΔευτέρα 3 ΙουλίουA tribute to QUEENΤετάρτη 5 ΙουλίουLinkin Park Tribute by RaindropsΠέμπτη 6 ΙουλίουStavento - Ήβη ΑδάμουGuest stars: Daphne Lawrence, MarseauxΔευτέρα 10 ΙουλίουThe Wailers!World Tour 2023Το συγκρότημα του Bob MarleyΤετάρτη 12 ΙουλίουJAY- JAY JOHANSONΠέμπτη 13 ΙουλίουMATZOURANA FESTIVALTHRAX PUNKS, Αντώνης και Νίκος Ξυλούρης, Kadinelia, People of the windΔευτέρα 17 ΙουλίουΜίλτος ΠασχαλίδηςΤετάρτη 19 ΙουλίουMETALLICA tribute by SCREAM incΔευτέρα 24 ΙουλίουΓιάννης ΚότσιραςΤετάρτη 26 ΙουλίουΠΥΞ ΛΑΞΠέμπτη 27 ΙουλίουΝίκος Πορτοκάλογλου - Ρένα Μόρφη