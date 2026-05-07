Νέα στοιχεία για τον καβγά Τσουαμενί - Βαλβέρδε στη Ρεάλ: Ο Γάλλος άφησε λιπόθυμο τον Ουρουγουανό στα αποδυτήρια

Αργά το βράδυ ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση του επιβεβαίωσε το περιστατικό και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό της:«Η Real Madrid C. F. ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των περιστατικών που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της προπόνησης της πρώτης ομάδας, αποφάσισε την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά των παικτών μας Federico Valverde και Aurélien Tchouameni.Ο σύλλογος θα ενημερώσει για τις αποφάσεις αμφότερων των διαδικασιών μόλις ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες εσωτερικές ενέργειες.»