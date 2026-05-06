«Mythic Syntax»: Εκεί που η street art συναντά τη γλώσσα της αρχαίας Αιγύπτου
Ο Δημήτρης Ντόκος παρουσιάζει τη νέα του ενότητα έργων «Mythic Syntax»
Στο μεταίχμιο μεταξύ γραφής και εικόνας κινείται η νέα ατομική έκθεση του Δημήτρη Ντόκου με τίτλο «Mythic Syntax», που εγκαινιάζεται στις 29 Απριλίου στον χώρο OKUPA, στον Κεραμεικό. Ο καλλιτέχνης, με αφετηρία τη street art και αναφορές στη συμβολική γλώσσα της αρχαίας Αιγύπτου, παρουσιάζει ένα νέο σώμα έργων όπου η ζωγραφική και η γλυπτική λειτουργούν ως φορείς ενός ιδιότυπου, προσωπικού κώδικα.
Οι συνθέσεις του, πυκνές και ιδεογραμματικές, θυμίζουν ιερογλυφικά που αντιστέκονται στη μονοσήμαντη ανάγνωση. Αντίθετα, προτείνουν μια εμπειρία πολλαπλών ερμηνειών, όπου ο θεατής καλείται να «διαβάσει» εικόνες χωρίς σαφή αρχή και τέλος. Ταυτόχρονα, τα νέα κεραμικά έργα του μεταφέρουν αυτή τη γλώσσα στον χώρο, παραπέμποντας σε αρχαιολογικά ευρήματα που φέρουν σύγχρονα ίχνη.
Στον πυρήνα της πρακτικής του Ντόκου βρίσκεται η έννοια της μεταμόρφωσης. Επηρεασμένος από τον σουρεαλισμό, αντιμετωπίζει τη ζωγραφική ως μια διαδικασία συνεχούς μετασχηματισμού, όπου μορφές και σύμβολα μετακινούνται, επανασυντίθενται και αποκτούν νέα σημασία.
Ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατέχει το μοτίβο του σκαραβαίου — ένα σύμβολο αναγέννησης και κυκλικότητας — που λειτουργεί ως αφετηρία για την ανάπτυξη των σύνθετων εικαστικών του «συστημάτων». Από αυτό το αρχέγονο σύμβολο, ο καλλιτέχνης οδηγείται σε μια ευρύτερη εικαστική γραφή, όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν.
Η έκθεση θα πλαισιωθεί από μια ζωντανή performance στις 17 Μαΐου, όπου η μουσικός και performer Danae θα δημιουργήσει ένα ηχητικό περιβάλλον σε διάλογο με τα έργα, επεκτείνοντας τη διερεύνηση της γραμμής και του ρυθμού στον χρόνο.
Η «Mythic Syntax» επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Ντόκου για τη δημιουργία ενός ανοιχτού, εξελισσόμενου συστήματος σημείων, μιας εικαστικής γλώσσας που παραμένει σκόπιμα αινιγματική.
