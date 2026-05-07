Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Αποχαιρέτησαν την εικαστικό Λίζη Καλλιγά στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Αποχαιρέτησαν την εικαστικό Λίζη Καλλιγά στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Η εικαστικός έφυγε από την ζωή σε ηλικία 83 ετών - Το 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 23η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας και βραβεύτηκε με το Χρυσό Φάρο
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη γνωστή εικαστικό Λίζη Καλλιγά, το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Μαΐου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.
Στη σεμνή τελετή ακούστηκαν τραγούδια που επέλεξε η οικογένεια, αρχικά από τον πιανίστα του Αποτεφρωτηρίου κ. Φίλιππο Καλύβα και στη συνέχεια, έπαιξε πιάνο προς τιμήν της ο γνωστός πιανίστας Δαυίδ Ναχμίας και τραγούδησε ο τενόρος Νικόλαος Καραγκιαούρης.
Επίσης, ο κ. Ναχμίας εκφώνησε σύντομο λόγο για τη ζωή και το έργο της Λίζης Καλλιγά, και μετά την αποχαιρέτησαν τα τρία παιδιά της.
Η ζωγράφος, φωτογράφος και χαράκτρια, Λίζη Καλλιγά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην ΑΣΚΤ, με τον Δ. Κοκκινίδη και τον Κ. Γραμματόπουλο (1975-1980).
Έκανε την πρώτη της ατομική έκθεση ως χαράκτρια (Μονοτυπίες, 1983, Το Τρίτο Μάτι), αλλά σύντομα στράφηκε προς τη φωτογραφία, η οποία έγινε ένα από τα κύρια εκφραστικά της μέσα, μετά το 1985. Είχε παρουσιάσει έργα της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 23η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας και βραβεύτηκε με το Χρυσό Φάρο, κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, για τη σειρά φωτογραφιών ‘’Κολυμβητές’’.
Στη σεμνή τελετή ακούστηκαν τραγούδια που επέλεξε η οικογένεια, αρχικά από τον πιανίστα του Αποτεφρωτηρίου κ. Φίλιππο Καλύβα και στη συνέχεια, έπαιξε πιάνο προς τιμήν της ο γνωστός πιανίστας Δαυίδ Ναχμίας και τραγούδησε ο τενόρος Νικόλαος Καραγκιαούρης.
Επίσης, ο κ. Ναχμίας εκφώνησε σύντομο λόγο για τη ζωή και το έργο της Λίζης Καλλιγά, και μετά την αποχαιρέτησαν τα τρία παιδιά της.
Η ζωγράφος, φωτογράφος και χαράκτρια, Λίζη Καλλιγά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην ΑΣΚΤ, με τον Δ. Κοκκινίδη και τον Κ. Γραμματόπουλο (1975-1980).
Έκανε την πρώτη της ατομική έκθεση ως χαράκτρια (Μονοτυπίες, 1983, Το Τρίτο Μάτι), αλλά σύντομα στράφηκε προς τη φωτογραφία, η οποία έγινε ένα από τα κύρια εκφραστικά της μέσα, μετά το 1985. Είχε παρουσιάσει έργα της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 23η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας και βραβεύτηκε με το Χρυσό Φάρο, κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, για τη σειρά φωτογραφιών ‘’Κολυμβητές’’.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα