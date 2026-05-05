Athina Latina: Η πλατεία Κλαυθμώνος γεμίζει ρυθμούς Λατινικής Αμερικής στο φεστιβάλ μουσικής και χορού
Από το πρωί έως το βράδυ της 9ης Μαΐου, η πλατεία Κλαυθμώνος γεμίζει ρυθμό, χορό και κόσμο. Το Athina Latina φέρνει ζωντανή μουσική, χορό, γαστρονομία και πολιτισμό από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στο κέντρο της Αθήνας.
Η παραγωγή φέρει την υπογραφή της Yeloops Productions, του Βραζιλιάνου Dave Sousa (@daveinathens), που ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα δημιουργώντας πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής.
Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πρόγραμμα του This is Athens City Festival 2026, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και την επίσημη συμμετοχή πρεσβειών και αντιπροσωπειών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Ελλάδα.
The Rosanna Mailan Orchestra ανεβαίνει στη σκηνή με Έλληνες και Κουβανούς μουσικούς υπό την καθοδήγηση της Κουβανής τραγουδίστριας Rosanna Mailan. Σάλσα, μερένγκε, ρεγκετόν, κούμπια και pop από τις ρίζες της Αβάνας μέχρι σήμερα, με ενορχηστρώσεις του Yoel Soto. Φέτος έφτασε στον εθνικό τελικό του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι «Alma».
Μουσικό πρόγραμμα
Η Martha Moreleón, Μεξικανή τραγουδίστρια με πολυετή παρουσία στην Αθήνα, ερμηνεύει nueva canción, bolero και τραγούδια στα ελληνικά.
Ο Stivako παρουσιάζει το La Saramuya, με afro-latin, βραζιλιάνικους ρυθμούς και ήχους Picó από την Κολομβία, από τη δεκαετία του '70 μέχρι σήμερα.
Ο Nilton de América συμπληρώνει το lineup με live εμφάνιση. Περουβιανός, με ρίζες που ηχούν σε ολόκληρη την ήπειρο. Ανδικοί, λατινικοί και ελληνικοί ρυθμοί σε μία σκηνή.
Workshops χορού σε salsa, merengue, bachata και cumbia για αρχάριους και προχωρημένους τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε συνεργασία με τη σχολή χορού Danza Sueño. Παραδοσιακές χορευτικές ομάδες με εντυπωσιακές στολές εναλλάσσονται με DJ sets, δημιουργώντας συνεχή ροή μουσικής και ενέργειας. Καντίνες με tacos, arepas, empanadas, feijoada και γλυκά από όλη τη Λατινική Αμερική είναι ανοιχτές όλη μέρα.
Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια
Για τα παιδιά και τις οικογένειες λειτουργεί ειδική ζώνη με piñatas, παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με την Asociación de Mexicanos en Grecia.
Πού και πότε
9 Μαΐου 2026, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα (Μετρό: Πανεπιστήμιο)
Είσοδος ελεύθερη
