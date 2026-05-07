Θρίλερ με τα 147 πιστόλια σε αποσκευές στον Έβρο που θα εξόπλιζαν τους Τούρκους Daltons - «Είμαστε Γκιουλενιστές» λένε οι συλληφθέντες
Τα «σιωπηλά» ντοκουμέντα της ΕΛ.ΑΣ. με τον βαρύ οπλισμό – Οι 13 συλληφθέντες που υποστηρίζουν ότι διώκονται για πολιτικούς λόγους, ένα ανήλικο 5χρονο και ένα βρέφος που μεγαλώνει εδώ και 12 μήνες πίσω από τα κάγκελα της φυλακής
Η εικόνα με τα 147 πιστόλια παρατεταγμένα σε σειρές, μαζί με γεμιστήρες και εξαρτήματα, είχε προκαλέσει αίσθηση στις αρχές Οκτωβρίου του 2025, όταν και δημοσιοποιήθηκε από την Αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση συμμοριών Τούρκων που δρούσαν στην Ελλάδα.
Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Έβρο παρουσιάστηκε τότε ως καίριο πλήγμα σε δίκτυο διακίνησης οπλισμού με διεθνείς διασυνδέσεις, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το φορτίο θα κατέληγε σε εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η τουρκική οργάνωση που είναι γνωστή ως «Daltons». Πίσω από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, όμως, φαίνεται να υπάρχει και μια άλλη διάσταση, η οποία αποτυπώνεται στα έγγραφα της υπεράσπισης και στις απολογίες των κατηγορουμένων. Οι 15 Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν στο ίδιο σημείο, ανάμεσά τους και δυο ανήλικοι, αρνούνται κάθε σχέση με τον οπλισμό και δηλώνουν ότι είναι μέλη του κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκαν στην Ελλάδα προκειμένου να ζητήσουν άσυλο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση ξεκίνησε από πληροφορίες που έφτασαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για δράση οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης όπλων, αποτελούμενων κυρίως από Τούρκους υπηκόους. Οι πληροφορίες αυτές ανέφεραν ότι σχεδιαζόταν η εισαγωγή σημαντικής ποσότητας οπλισμού στη χώρα, μέσω μη θεσμοθετημένων σημείων των ελληνοτουρκικών συνόρων, με τελικό σκοπό τον ανεφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.
Η περιοχή, που τέθηκε υπό παρακολούθηση, ήταν η παραποτάμια ζώνη του Έβρου, μεταξύ των χωριών Λαγυνά και Τυχερό. Το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου 2025 συγκροτήθηκε αστυνομικό κλιμάκιο και τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας αναπτύχθηκαν δυνάμεις στην περιοχή. Περίπου στις 10:00 το πρωί, οι αστυνομικοί εντόπισαν ομάδα ατόμων να εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια και να παραμένει κοντά στην όχθη του ποταμού. Αρχικά επιλέχθηκε διακριτική επιτήρηση, με την εκτίμηση ότι ενδεχομένως θα εμφανιστεί όχημα ή άλλο πρόσωπο για την παραλαβή τους. Όταν μέχρι το μεσημέρι δεν καταγράφηκε καμία τέτοια κίνηση, αποφασίστηκε η επέμβαση. Στο σημείο εντοπίστηκαν συνολικά 15 άτομα. Σε απόσταση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν ξεπερνούσε το ένα μέτρο από την ομάδα, βρέθηκαν δύο μεγάλοι σάκοι και μία ταξιδιωτική βαλίτσα. Οι αποσκευές αυτές περιείχαν, όπως προέκυψε από την καταμέτρηση, 147 πιστόλια διαφόρων κατασκευαστών, 173 γεμιστήρες, φυσίγγια και πλήθος εξαρτημάτων όπλων, όπως κάννες, επικρουστήρες και μηχανισμούς σκανδάλης. Τα αντικείμενα ήταν επιμελώς συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες, ώστε να προστατευθούν από την υγρασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τις αρχές στο βάρος των σάκων, το οποίο φέρεται να ξεπερνούσε συνολικά τα 130 κιλά, γεγονός που κατά την εκτίμησή τους υποδηλώνει ότι η μεταφορά απαιτούσε συντονισμένη προσπάθεια.
Στη δικογραφία επισημαίνεται, επίσης, ότι ο συγκεκριμένος οπλισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο αυτούσιος όσο και για τη συναρμολόγηση νέων όπλων. Παράλληλα, εντοπίστηκε και δελτίο ταυτότητας βουλγαρικών αρχών, το οποίο, μετά από σχετική επικοινωνία, κρίθηκε ως πλαστό. Η αστυνομική εκτίμηση εντάσσει την υπόθεση σε ευρύτερο πλαίσιο δράσης εγκληματικών οργανώσεων με διεθνή δραστηριότητα, οι οποίες χρησιμοποιούν μη ελεγχόμενα σημεία των συνόρων και πλωτά μέσα για τη μεταφορά οπλισμού. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται λόγος για διακινητές και πρόσωπα που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι κρίκοι για την παραλαβή και διανομή των όπλων.
Υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσο μέσω του Έβρου και ότι οι σάκοι βρίσκονταν ήδη στο σκάφος πριν επιβιβαστούν. Σύμφωνα με τους ίδιους, δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των αποσκευών, ούτε είχαν οποιαδήποτε σχέση με τον οπλισμό. Ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να παραδέχθηκε ότι έλαβε οδηγίες μέσω κινητού τηλεφώνου για τη μεταφορά αποσκευών, επιμένοντας, ωστόσο, ότι δεν γνώριζε τι περιείχαν.
Πώς τους συνέλαβε η ΕΛΑΣ
«Είμαστε Γκιουλενιστές»Από την πλευρά τους, οι συλληφθέντες δίνουν διαφορετική εκδοχή περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Όπως αναφέρεται στις καταθέσεις τους, προέρχονται από περιοχές της Κωνσταντινούπολης και κατέβαλαν ποσά της τάξης των 4.000 ευρώ σε διακινητές για να περάσουν στην Ελλάδα.
Κατά τις προανακριτικές απολογίες τους, οι περισσότεροι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι θα τοποθετηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ ένας εξ αυτών ανασκεύασε εν μέρει όσα είχε δηλώσει αρχικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των κατηγορουμένων, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της υπεράσπισης. Σύμφωνα με αυτά, ανάμεσά τους υπάρχουν άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όπως απόφοιτοι πανεπιστημίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επαγγελματίες με εξειδικευμένη κατάρτιση. Σε ένα από τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, γίνεται αναφορά σε απόφοιτο πολυτεχνείου στην Τουρκία και άτομο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να είναι πρώην αστυνομικός και απόφοιτος Τμήματος Οικονομικών Πανεπιστημίου. Πρόκειται για τον σύζυγο της γυναίκας που κρατείται στις φυλακές Θήβας μαζί με το βρέφος τους, το οποίο παραμένει έγκλειστο εδώ και μήνες. Η ίδια έχει καταθέσει επανειλημμένα αιτήματα αποφυλάκισης, επικαλούμενη κυρίως το συμφέρον του παιδιού, ζητώντας να μην παραμείνει άλλο το βρέφος εντός σωφρονιστικού καταστήματος. Ωστόσο, όλα τα αιτήματα έχουν απορριφθεί μέχρι σήμερα από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια Αλεξανδρούπολης. Σε εκκρεμότητα παραμένει η αίτηση αποφυλάκισης, που κατατέθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2026 ενώπιον της ανακρίτριας Αλεξανδρούπολης, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει ήδη εισηγηθεί την απόρριψή της.
Σημειώνεται ότι όλοι οι συλληφθέντες δηλώνουν μέλη του κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν και υποστηρίζουν ότι εγκατέλειψαν την Τουρκία υπό τον φόβο διώξεων. Αναφέρουν ότι παρέμειναν για ώρες στις όχθες του ποταμού περιμένοντας να εντοπιστούν από τις ελληνικές αρχές, χωρίς να επιχειρήσουν να διαφύγουν.
Ένα βρέφος και ένα ανήλικο παιδί μεταξύ των συλληφθέντωνΞεχωριστή διάσταση στην υπόθεση δίνει η παρουσία παιδιών μεταξύ των συλληφθέντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα, ένα βρέφος, το οποίο κατά τον χρόνο της σύλληψης ήταν έξι μηνών, βρίσκεται πλέον σε ηλικία 12 μηνών και παραμένει μαζί με τη μητέρα του σε καθεστώς κράτησης Η μητέρα, που φέρεται να κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα της Θήβας με το παιδί να βρίσκεται μαζί της λόγω της ηλικίας του. Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνεται ότι στις 45 σελίδες του σχετικού βουλεύματος δεν γίνεται καμία αναφορά στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη γυναίκα κρατείται μαζί με το βρέφος της. Η απουσία αυτής της αναφοράς προβάλλεται από την πλευρά της υπεράσπισης ως στοιχείο που αναδεικνύει, κατά την άποψή τους, ελλείψεις στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε δεύτερο ανήλικο παιδί της ίδιας οικογένειας, ηλικίας πέντε ετών, το οποίο διαμένει προσωρινά στην Ελλάδα με συγγενικό πρόσωπο, συγκεκριμένα με τον θείο του. Σύμφωνα με τα έγγραφα, το παιδί αυτό βρίσκεται σε καθεστώς αιτούντος άσυλο.
Οι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν από την πρώτη ημέρα, ενώ αιτήματα για αποφυλάκιση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης απορρίφθηκαν από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια. Σε σχετικά έγγραφα γίνεται λόγος για ζητήματα που αφορούν τη μετάφραση της δικογραφίας και την πρόσβαση των κατηγορουμένων στο περιεχόμενό της, ενώ προβάλλονται και ισχυρισμοί περί ελλείψεων αποδεικτικών στοιχείων.
Ποια είναι η πραγματική σχέση των συλληφθέντων με τα όπλα που εντοπίστηκαν δίπλα τους;Η υπόθεση του Έβρου εξελίσσεται, έτσι, σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις που δύσκολα τέμνονται σε αυτό το στάδιο της έρευνας. Από τη μία πλευρά, η δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει μια οργανωμένη επιχείρηση διακίνησης οπλισμού, με σαφή ευρήματα, συγκεκριμένη επιχειρησιακή εξέλιξη και υλικό που δεν αμφισβητείται ως προς την ύπαρξή του. Τα όπλα που εντοπίστηκαν είναι πραγματικά, καταγεγραμμένα και αριθμημένα, σε ποσότητα που, όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, θα μπορούσε να εξοπλίσει έναν μικρό «στρατό». Η εικόνα των 147 πιστολιών, των δεκάδων γεμιστήρων και των εξαρτημάτων δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ως προς το μέγεθος και τη σοβαρότητα του ευρήματος.
Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορούμενοι παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, επιμένοντας ότι δεν είχαν καμία γνώση για το περιεχόμενο των σάκων που εντοπίστηκαν δίπλα τους. Υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο ως διακινούμενοι προς την Ελλάδα, με μοναδικό σκοπό να ζητήσουν άσυλο, και ότι ουδέποτε είχαν εμπλοκή σε διακίνηση οπλισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλεται και ένας ακόμη ισχυρισμός, ότι ενδεχομένως να έπεσαν οι ίδιοι θύματα μιας παγίδας, με τα όπλα να έχουν τοποθετηθεί ή «φορτωθεί» με τρόπο που να τους εμπλέκει στην υπόθεση. Σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζουν, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πίσω από αυτή την εξέλιξη να βρίσκονται πρόσωπα ή δίκτυα, που συνδέονται με υποστηρικτές του καθεστώτος Ερντογάν, με σκοπό, όπως εκτιμούν, τη στοχοποίηση ατόμων που δηλώνουν ότι ανήκουν στο κίνημα Γκιουλέν. Πρόκειται για ισχυρισμούς που δεν επιβεβαιώνονται από τη δικογραφία, ωστόσο καταγράφονται και αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής.
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα των αδιαμφισβήτητων ευρημάτων και των ισχυρισμών περί παγίδευσης διαμορφώνεται το πεδίο, στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η δικαστική αξιολόγηση της υπόθεσης, με το βασικό ερώτημα να παραμένει: ποια είναι η πραγματική σχέση των συλληφθέντων με τον οπλισμό που εντοπίστηκε δίπλα τους; Μέχρι τότε, η υπόθεση συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω των ευρημάτων που καταγράφηκαν στον Έβρο, αλλά και λόγω των ανθρώπινων και πολιτικών διαστάσεων που τη συνοδεύουν. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η εικόνα του βρέφους που μεγαλώνει μέσα σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα και ενός παιδιού που ζει μακριά από τους γονείς του, ως σιωπηλές υπενθυμίσεις ότι πίσω από κάθε δικογραφία υπάρχουν και προσωπικές ιστορίες και δράματα που εξελίσσονται παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία.
