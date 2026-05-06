Φάσμα της Ψυχής - All Stars: 21 καλλιτέχνες τραγουδούν για τον αυτισμό

Το συμπεριληπτικό τραγούδι «Στο Φάσμα της Ψυχής», δημιουργία του μουσικοσυνθέτη και εκπαιδευτικού Μάκη Τσιγάντε, του ποιητή Γιάννη Ζορμπαλά και του μουσικού παραγωγού Μανώλη Μάτσου, κυκλοφόρησε το 2022 με την υποστήριξη και επιμέλεια του nevronas.gr, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το φάσμα του αυτισμού

«ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ – ALL STARS», αυτή τη φορά με τη συμπερίληψη να γίνεται πράξη επί σκηνής. 21 καλλιτέχνες, νευροτυπικοί και νευροδιαφορετικοί, παλαιότεροι και νεότεροι, εκπρόσωποι διαφορετικών μουσικών τάσεων, μαζί με μια παιδική χορωδία, ενώνουν τις φωνές τους με κοινό παρονομαστή τη συναισθηματική έκφραση μέσα από την οικουμενική γλώσσα της μουσικής.



Στόχος τους είναι η αφύπνιση, η ενημέρωση και η ουσιαστική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τον αυτισμό και γενικότερα την αναπηρία, είτε ορατή είτε αόρατη. Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο 4ο Nevronas FESTival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.







Με την ελπίδα το «ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ – ALL STARS» να αποτελέσει ένα μικρό αλλά σημαντικό λιθαράκι προς την κατάργηση των στερεοτύπων, και με όραμα μια κοινωνία όπου οι έννοιες της «ανεκτικότητας» και της «αποδοχής» θα είναι αυτονόητες ή ακόμη καλύτερα περιττές, καθώς η ανθρωπιά θα αποτελεί τον κοινό παρονομαστή, παρουσιάζουμε αλφαβητικά τους καλλιτέχνες που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους:



Ανδρεάτος Γεράσιμος, Αρβανίτη Σοφία, Αρβανιτίδης Πασχάλης, Αργυράκη Μπέσσυ, Γιοκαρίνης Γιάννης, Δανδουλάκης Γιώργος, Εξαρχόπουλος Αντώνης, Ζουγανέλης Γιάννης, Καναρέλη Αιμιλία, Κατής Πηνελόπη,

Καλλίνης Νίκος, Κροκίδης Χριστόφορος, Μάτσος Παναγιώτης, Μπρούστης Μάνος, Νικολάου Γιάννης,

Νικολάου Δάφνη, Σιαμέτης, Τζίτζη Λασκαρίνα, Τσιγάντες Μάκης, Τσιγάντες Νικόλας, Τσουκιάς Στέλιος,

Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου.



Video: Little Onion Design



«ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»





που δεν ανήκω, όπως λες, στον κόσμο το δικό σου.

Σε χαιρετώ, μα ένα «γεια» μου απευθύνεις -κρύο

Στη λύπηση αμύνομαι και στον στιγματισμό

και τα κιτάπια γράφουνε «άτομο ειδικό».

Ξάστερο έχω ουρανό και μιαν αγνή καρδιά

κι ας φέρομαι πολλές φορές αντισυμβατικά.



Τi κι αν με λόγια δεν εκφράζω τα συναισθήματά μου.

Βλέπεις, πως, δυσκολεύομαι, με λέξεις να στο πω…

αλλά μιλάει, φίλε μου, για μένα η καρδιά μου

και ρυθμικά οι χτύποι της σου λένε: ‘’Σ’ αγαπώ’’.



Μες στη ρουτίνα μου θα δεις τα ενδιαφέροντά μου.

Σπάνιες ικανότητες θα βρεις στη μοναξιά μου!

Με τη χαρά σου, χαίρομαι – είμαι ξεχωριστός

και γύρω μου τα πράγματα κατανοώ αλλιώς.



Με θορύβους και συνάξεις σχέση δεν έχω καμιά,

μα γλυκαίνει την ψυχή μου μια ορχήστρα με βιολιά.

Τις υπερβολές του λόγου συχνά παίρνω μετρητοίς.

Με τη σπάθη της αλήθειας μάχομαι σαν Διγενής.



Όταν εσύ κοιτάς το δάσος και το ψηλό βουνό,

εγώ ένα κυκλάμινο θαυμάζω στο γκρεμό.

Όταν ρεμβάζεις με φεγγάρι και με αστροφεγγιά

εγώ στων αστεριών τ’ αχνάρια μαθαίνω μυστικά.



Κι όταν μ’ ακούς πολλές φορές, μόνος, να ηχολαλώ

κουβέντα πιάνουν όνειρα και σκέψεις στο μυαλό.

Μ’ αρέσει ν’ αφουγκράζομαι τους ήχους της σιωπής

και να μ’ αγγίζεις προτιμώ με άγγιγμα ψυχής.



Κι όταν οι ασχολίες μου μονότονες φαντάζουν,

εκεί πνίγω το άγχος μου απ’ όσα με τρομάζουν

Είμαι κι εγώ μοναδικός -απλά σκέφτομαι αλλιώς.

Στα χαρτιά, ίσος με όλους-μα αισθάνομαι μισός!



Kι αν είμαι διαφορετικός, στο “Φάσμα” κι αν ανήκω,

προκαταλήψεις πολεμώ έξω από τον οίκο!

Της φύσης μου του puzzle σαν ενώνω τα κομμάτια,

τότε βρίσκω το ρυθμό μου σε κρυμμένα μονοπάτια.



Με κόβει σαν τη μαχαιριά η αδιαφορία…

κι επιζητώ αποδοχή από την κοινωνία.

Αν με πιστέψεις γίνομαι ήρωας της ζωής

και στους Special Olympics της σημαίας ζηλωτής!



Μες στην ψυχή μου να κοιτάς και θα σ’ εμπιστευτώ.

Μες στην ψυχή μου να κοιτάς – θα ’χεις φίλο αληθινό.

Στο περιβόλι της καρδιάς θα σε καλωσορίσω

και της ψυχής τα χρώματα θα σου αποκαλύψω.



Με την αγάπη σου μπορώ τις συμπληγάδες να περνώ.

Για της ζωής το όνειρο, σκληρά ν’ αγωνιστώ.

Γεννήθηκα με αυτισμό. Είμαι ο διπλανός σου.

Κάστρα γκρεμίζω για να δω τον κόσμο το δικό σου!



Μουσική Σύνθεση/ενορχήστρωση: Μάκης Τσιγάντες

Ποίηση: Γιάννης Ζορμπαλάς

Μουσική Παραγωγή/ενορχήστρωση: Μανώλης Μάτσος