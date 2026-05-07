Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Καλοκαίρι κάτω από τ' αστέρια με σινεμά, μουσική, εκθέσεις και φεστιβάλ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό

Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για το φετινό καλοκαίρι.



Και αυτό το καλοκαίρι, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λειτουργεί ως ένας καλοκαιρινός προορισμός σημείο αναφοράς στην Αθήνα, ένας τόπος συνάντησης και κοινής εμπειρίας, και προσκαλεί το κοινό σε ένα δυναμικό πρόγραμμα εκδηλώσεων.



Καλοκαίρι σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, θερινό σινεμά. Οι επιτυχημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids παραμένουν πιστές στο ραντεβού τους με το σινεφίλ κοινό της πόλης για ενδέκατη συνεχή χρονιά. Το ενήλικο κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δημοφιλή «Μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια», ενώ τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια.



Full Moon Sleepover και του Full Moon Film Marathon την οποία το κοινό καλείται να ζήσει στις πανσελήνους του Ιουλίου και του Αυγούστου αντίστοιχα. Οι βραδιές είναι αφιερωμένες σε δύο σκηνοθέτες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στον παγκόσμιο κινηματογράφο, τον Steven Spielberg (29/07) και τον Stanley Kubrick (28/08).



Στο μουσικό σκέλος του καλοκαιρινού προγράμματος, τον Ιούλιο εγκαινιάζονται τα Sunset Frequencies, η νέα μουσική σειρά του ΚΠΙΣΝ, που δίνει ραντεβού, κάθε Τετάρτη την ώρα της δύσης, με Έλληνες DJs και μικρά live σχήματα. Τον ίδιο μήνα, το In Orbit (10-12/07), το φεστιβάλ που χαρτογραφεί τη σύγχρονη εναλλακτική μουσική σκηνή της πόλης, επανέρχεται με ένα line-up που επιμελούνται επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπωλεία και δισκογραφικές.



Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με φεστιβάλ που αναδεικνύουν τη συλλογικότητα και τη συνύπαρξη. Τον Μάιο, το Φεστιβάλ Κοινοτικών Χορωδιών (22-24/05) είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στη χορωδία ως μέσο συλλογικής έκφρασης και κοινής μουσικής εμπειρίας.



Κλείσιμο φεστιβάλ Common Grounds (15-17/07), όπου διαφορετικές κουλτούρες συνδιαμορφώνουν έναν κοινό τόπο μέσα από παραδόσεις, αφηγήσεις, τέχνες και ήχους.



Η καθιερωμένη, πλέον, σειρά συναυλιών Parklife επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με δύο αφιερώματα, στους θρυλικούς Beatles (06/09) και τον σπουδαίο τραγουδοποιό Leonard Cohen (12/09).



Τον ίδιο μήνα έρχεται στο ΚΠΙΣΝ για έκτη χρονιά το SNFCC Green Weekend (19-20/09). Το φετινό φεστιβάλ εστιάζει στο νερό και επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει και να ανοίξει εκ νέου έναν πολυπρισματικό διάλογο με θέμα το περιβάλλον.



Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις δύο υπαίθριες εκθέσεις που ήδη φιλοξενεί το ΚΠΙΣΝ. Η έκθεση Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση), της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Barbara Kruger, περιλαμβάνει δεκατρία νέα έργα μεγάλης κλίμακας ειδικά σχεδιασμένα για τον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ, ενώ η έκθεση φωτογραφίας Μαζί, Ορατές, σε συνεργασία με το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει πολλαπλές όψεις της γυναικείας εμπειρίας.



Τέλος, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η δημιουργικότητα παραμένουν στο επίκεντρο και αυτό το καλοκαίρι μέσα από εργαστήρια και αθλητικά προγράμματα (τρέξιμο, γιόγκα, pilates, καγιάκ στο Κανάλι, κ.ά.) που απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.



Αναλυτικό πρόγραμμα



Park Your Cinema

Μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια

Μάιος – Σεπτέμβριος

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Υποστηρικτής Προσβασιμότητας: Κωτσόβολος



Στο φετινό πρόγραμμα του Park Your Cinema, το μιούζικαλ δεν είναι απλώς θεματική επιλογή. Είναι στάση. Μια κινηματογραφική γλώσσα που δεν φοβάται την υπερβολή, που μετατρέπει το συναίσθημα σε ρυθμό και μελωδία. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναδρομή, αλλά για μια υπενθύμιση ότι το τραγούδι στο σινεμά υπήρξε πάντα πράξη ελευθερίας. Από το Singin’ in the Rain μέχρι το Fame και το Mamma Mia!, ένα είναι βέβαιο: όταν τα λόγια δεν φτάνουν, αρχίζει η μουσική.



Park Your Cinema Kids

Ohana στο Πάρκο: Καλοκαιρινές ιστορίες για όλη την οικογένεια

Μάιος – Σεπτέμβριος

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Υποστηρικτής Προσβασιμότητας: Κωτσόβολος



Το φετινό Park Your Cinema Kids αντλεί την έμπνευσή του από το καλοκαιρινό σύμπαν του Lilo & Stitch, μιας ιστορίας για τη φιλία, την οικογένεια (ohana) και το πώς βρίσκουμε τη θέση μας στον κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που διαδραματίζονται σε καλοκαιρινά σκηνικά: νησιά, παραλίες, βυθούς, κατασκηνώσεις και γειτονιές που αδειάζουν από σχολικές υποχρεώσεις και γεμίζουν ελευθερία.



Full Moon Sleepover

29 Ιουλίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Aperol



Το Full Moon Sleepover επιστρέφει στην πανσέληνο του Ιουλίου για μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, τον Steven Spielberg. Το κοινό καλείται να ζήσει μια νύχτα γεμάτη σασπένς και κινηματογραφική μαγεία μέσα από πέντε ταινίες που σημάδεψαν τη συλλογική φαντασία και επανακαθόρισαν την έννοια του blockbuster. Από την αδρεναλίνη του Jaws και το δέος του Jurassic Park, έως την παιγνιώδη περιπέτεια του Hook, τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Poltergeist και τη χαρισματική αφήγηση του Catch Me Ιf You Can, ο Spielberg αποδεικνύει τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει τεχνική δεξιοτεχνία με καθαρή κινηματογραφική απόλαυση. Η βραδιά συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους.



Full Moon Film Marathon

28 Αυγούστου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Aperol



Κάτω από το φως της πανσελήνου του Αυγούστου, το ΚΠΙΣΝ αποτίνει κινηματογραφικό φόρο τιμής στον Stanley Kubrick, έναν δημιουργό που παραμένει, ταυτόχρονα, κλασικός και απόλυτα σύγχρονος και κατέχει μια ξεχωριστή θέση τόσο στην ιστορία του σινεμά όσο και στη σύγχρονη pop κουλτούρα. Στον σινε-μαραθώνιο θα προβληθούν διαδοχικά οι ταινίες: Dr. Strangelove, 2001: A Space Odyssey, Full Metal Jacket, A Clockwork Orange και The Shining.



Barbara Kruger: Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση) - Untitled (Pride and Contempt)

Έως 1 Νοεμβρίου

Κανάλι & Εσπλανάδα

Είσοδος ελεύθερη



Επιμέλεια έκθεσης: Κατερίνα Σταθοπούλου



Η πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Barbara Kruger περιλαμβάνει δεκατρία νέα έργα μεγάλης κλίμακας ειδικά σχεδιασμένα για τον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ. Πυρήνα της έκθεσης αποτελεί μία τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στην οποία αποτυπώνεται με αιχμηρό τόνο η φράση «ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ». Το έργο της Kruger, επηρεασμένο από την εμπειρία της στον χώρο της γραφιστικής, αξιοποιεί τη γλώσσα της διαφήμισης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως εργαλείο κριτικής, μετατρέποντάς την σε όχημα πολιτικού και κοινωνικού στοχασμού. Με δηλωτικές φράσεις και με τις χαρακτηριστικές έντονες χρωματικές αντιθέσεις, τα έργα σχολιάζουν με οξύτητα το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης: την πόλωση, την ενίσχυση ακραίων ιδεολογιών και την αβεβαιότητα που προκύπτει από οικονομικές, μεταναστευτικές και γεωπολιτικές εντάσεις.



Έκθεση φωτογραφίας Μαζί, Ορατές

σε συνεργασία με το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Έως 30 Ιουνίου

Περίμετρος Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη



Η έκθεση συγκεντρώνει έργα δώδεκα σύγχρονων φωτογράφων από τη μόνιμη συλλογή του MOMUS-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και αναδεικνύει πολλαπλές όψεις της γυναικείας εμπειρίας: ταυτότητα, μνήμη, σώμα, κοινωνικούς ρόλους, μετανάστευση, ορατότητα και αίσθηση του ανήκειν. Από το αυτοπορτρέτο και τη σκηνοθετημένη εικόνα έως τη φωτογραφική τεκμηρίωση, οι διαφορετικές φωτογραφικές πρακτικές συνθέτουν μια πολυφωνική αφήγηση για το πώς η γυναικεία παρουσία διαμορφώνεται, αμφισβητείται και επαναπροσδιορίζεται.



Μουσική



Lullaby Project: Μουσική Πράξη

18 Μαΐου, 20.00

Εναλλακτική Σκηνή

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org



Η συναυλία του Lullaby Project επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στο ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης El Sistema Greece και το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Φέτος, το El Sistema Greece δημιουργεί μια Μουσική Πράξη που υπερβαίνει τα όρια του φύλου ή της βιολογικής συγγένειας. Μέσα από πρωτότυπες μουσικές δημιουργίες, αναδεικνύονται ιστορίες που αγγίζουν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, προσκαλώντας μας σε έναν κόσμο ενσυναίσθησης, αποδοχής και ουσιαστικής επαφής. Τις ιστορίες αυτές μεταφέρουν στη σκηνή, μέσα από πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις, οι δημιουργοί Δημήτρης Καμαρωτός, Rosanna Mailan, Δημήτρης Μπάκουλης, Δημήτρης Παπίκας, Sadahzinia, Seeds και Sophie Lies. Την ορχήστρα διευθύνει η Κυριακή Κουντούρη, ενώ στη συναυλία συμμετέχει και η διαπολιτισμική χορωδία νέων El Sistema Greece Youth Choir, υπό τη διεύθυνση της Βάγιας Παπαγιαννοπούλου.



In Orbit | Οφ δε ρέκορντ

10-11-12 Ιουλίου, 20.00

Θόλος

Είσοδος ελεύθερη



Το In Orbit είναι το φεστιβάλ που χαρτογραφεί και αναδεικνύει τη σύγχρονη εναλλακτική μουσική σκηνή της πόλης. Το lineup της φετινής διοργάνωσης επιμελούνται επιλεγμένα ανεξάρτητα δισκοπωλεία και δισκογραφικές (Dum Dum Records, Veego Records, Syd Records). Επί τρεις συνεχόμενες μέρες το φεστιβάλ φέρνει στο προσκήνιο

τον παλμό της πόλης μέσα από πολλαπλές μουσικές διαδρομές και απρόσμενες καλλιτεχνικές συναντήσεις.



Sunset Frequencies

Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 20.00

Κανάλι

Είσοδος ελεύθερη



Τα Sunset Frequencies είναι η νέα μουσική σειρά του ΚΠΙΣΝ και φυσική συνέχεια των Sunset DJ Sets. Για επτά Τετάρτες, από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο χώρος δίπλα στο Κανάλι μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης. Μικρά live σχήματα και επιλεγμένα DJ sets συνθέτουν ένα μουσικό τοπίο που κινείται ανάμεσα σε jazz, electronic, funk και soul ηχοχρώματα, με διάθεση άλλοτε χαλαρή και άλλοτε πιο upbeat. Κάθε εβδομάδα έχει τον δικό της χαρακτήρα, όμως, όλες μαζί, διαμορφώνουν ένα σύγχρονο, αστικό soundtrack για το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.



Parklife: Beatles Symphonic

6 Σεπτεμβρίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Aperol

Η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, σε μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στους θρυλικούς Beatles με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων, τις διαχρονικές επιτυχίες «Let It Be», «Yesterday», «Hey Jude», «Come Together» και «Here Comes the Sun». Η συναυλία συνδυάζει συμφωνικό ήχο και χορωδιακές ερμηνείες, προσφέροντας μια νέα διάσταση στα τραγούδια της μπάντας που άφησε εποχή.



Parklife: Leonard Cohen Tribute

12 Σεπτεμβρίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Η δεύτερη συναυλία της σειράς Parklife προτείνει ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στον Leonard Cohen, με τη συμμετοχή του γιου του, Adam, καθώς και μιας πλειάδας αγαπημένων Ελλήνων καλλιτεχνών. Η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Μανώλης Φάμελλος, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Vassilikos, η Πέννυ Μπαλτατζή, η Μαρία Παπαγεωργίου, η LOU IS, η Nalyssa Green και η Sugahspank είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες που θα μας ταξιδέψουν στο σύμπαν του σπουδαίου συνθέτη και τραγουδοποιού.

Συμμετοχικές εκδηλώσεις: Άτομο, Κοινωνία, Περιβάλλον



Φεστιβάλ Κοινοτικών Χορωδιών

22-24 Μαΐου

Αγορά

Είσοδος ελεύθερη



Το Φεστιβάλ Κοινοτικών Χορωδιών είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στη χορωδία ως μέσο συλλογικής έκφρασης, συνεργασίας και κοινής μουσικής εμπειρίας. Αναδεικνύει τη συλλογική φωνή και τη χορωδία ως ζωντανή κοινότητα ανθρώπων που συναντιούνται μέσα από τη μουσική. Φέτος, πραγματοποιείται για πρώτη φορά και φιλοδοξεί να φέρει κοντά χορωδίες από όλη την Ελλάδα.



Common Grounds

15-17 Ιουλίου, 18:00-23:00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Υποστηρικτής φεστιβάλ: Ben & Jerry's

Για δεύτερη χρονιά, το διαπολιτισμικό φεστιβάλ του ΚΠΙΣΝ φέρνει κοντά κοινότητες, οργανισμούς και δημιουργούς από διαφορετικές χώρες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μέσα από ένα ανοιχτό και συμμετοχικό πρόγραμμα, δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης, έκφρασης και συνεργασίας, όπου το κοινό γνωρίζει διαφορετικές κουλτούρες και συμμετέχει ενεργά σε κοινές εμπειρίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια, μουσικές και χορευτικές performances, αφηγήσεις, καθώς και pop-up δράσεις στον δημόσιο χώρο.



SNFCC Green Weekend

19 και 20 Σεπτεμβρίου

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Mεγάλος Χορηγός: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Υποστηρικτής Προσβασιμότητας: Κωτσόβολος

Το SNFCC Green Weekend 2026 είναι αφιερωμένο στο νερό, έναν θεμελιώδη αλλά ολοένα και πιο απειλούμενο πόρο, που βρίσκεται στον πυρήνα των σύγχρονων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αστικών προκλήσεων. Mέσα από ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα ομιλιών, εικαστικών εκθέσεων, καλλιτεχνικών παρεμβάσεων, ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών δράσεων για όλες τις ηλικίες, το νερό αναδεικνύεται ως αντικείμενο έρευνας, πηγή καλλιτεχνικής έκφρασης και αφετηρία διαλόγου, μετατρέποντας το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ενεργό πεδίο εμπειρίας και ανταλλαγής γνώσης.

Εργαστήρια



Με επίκεντρο το Πάρκο, τη φύση και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, το πρόγραμμα των εργαστηρίων περιλαμβάνει ανανεωμένες προτάσεις, καινοτόμες πρακτικές και νέες συνεργασίες με καταξιωμένους πολιτιστικούς φορείς. Τα εργαστήρια στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και στην ουσιαστική συμμετοχή σε συλλογικές εμπειρίες μάθησης και ψυχαγωγίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων θα ανακοινωθεί σύντομα. Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που πλαισιώνουν την έκθεση της Barbara Kruger και απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.



Αθλητισμός και Ευεξία



Από το καλοκαιρινό πρόγραμμα δεν λείπουν οι δημοφιλείς υπαίθριες δραστηριότητες, όπως το καγιάκ στο Κανάλι, η γιόγκα, το pilates και το Tai Chi στο Πάρκο, τα μαθήματα mini volley και mini basket για τα παιδιά και πολλές άλλες, που στοχεύουν στην ευεξία και την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης. Με ελεύθερη συμμετοχή και με φόντο το πανέμορφο τοπίο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, οι ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητα τους και τα παιδιά να χαρούν το παιχνίδι και να έρθουν σε επαφή με πολλά διαφορετικά αθλήματα.