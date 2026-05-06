Άγιος Δημήτριος - Αλκαζάρ: Τα δύο μεγάλα πολιτιστικά έργα που αλλάζουν την Θεσσαλονίκη
Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, νέους χώρους και έργα για την ασφαλή πρόσβαση ατόμων με αναπηρία βρίσκονται σε εξέλιξη
Με αμείωτο ρυθμό προχωρούν τα δύο μεγάλα έργα του υπουργείου Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τις σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται σε δύο εμβληματικά μνημεία της πόλης, τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και το Αλκαζάρ, με στόχο την προστασία τους αλλά και την αναβάθμιση της εμπειρίας επίσκεψης του κοινού.
Όσον αφορά στον βυζαντινό ναό του Αγίου Δημητρίου, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και προσβλητικότητας συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Στις παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή δύο νέων κτιρίων που στεγάσουν χώρους υγιεινής και αποθήκες και η δημιουργία ειδικής ράμπας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα.
«Με το συγκεκριμένο έργο δεν αποκαθιστούμε απλώς χρηστικές υποδομές, αλλά αποδίδουμε στο μνημείο τον σεβασμό που του αρμόζει. Η βελτίωση της προσβασιμότητας και η δημιουργία σύγχρονων χώρων υποδοχής είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα που επισκέπτεται τον ιερό χώρο» υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
Ακόμα περισσότερες αλλά και ιδιαιτέρως σύνθετες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο τέμενος Χαμζά Μπέη, το πασίγνωστο Αλκαζάρ, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αγγίζει τα 9.908.239,29 ευρώ, Μέχρι στιγμής έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προληπτικές στερεώσεις του εσωτερικού διακόσμου, καθαιρέσεις σαθρών κονιαμάτων, ενέματα και συρραφές ρωγμών, και συντήρηση των ξυλοδεσιών και των μεταλλικών ελκυστήρων ενώ ολοκληρώθηκε η επιστέγαση των θόλων της περίστυλης αυλής και της βόρειας αίθουσας με φύλλα μολύβδου και έχουν απομακρυνθεί οι σκαλωσιές από πολλά σημεία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μάλιστα, προέκυψαν απρόβλεπτα τεχνικά ζητήματα, όπως η αποκάλυψη ιχνών του προϋφιστάμενου μιναρέ στη νότια πλευρά επί της οδού Εγνατίας και ο εντοπισμός νέων αρχαιολογικών ευρημάτων έμπροσθεν του Προστώου, επέβαλαν αλλαγές στις αρχικές μελέτες: «Παρά τις μεγάλες τεχνικές προκλήσεις και τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα που ήρθαν στο φως, οι υπηρεσίες μας αντέδρασαν με ταχύτητα και επιστημονική επάρκεια. Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις των μελετών, προστατεύουμε αποτελεσματικότερα το αυθεντικό υλικό του μνημείου και θα το αποδώσουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, όχι ως ένα κλειστό μνημείο, αλλά ως έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού που αναβαθμίζει συνολικά το ιστορικό της κέντρο» δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.
Η χρηματοδότηση και των δύο έργων καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
