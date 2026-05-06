Άγιος Δημήτριος - Αλκαζάρ: Τα δύο μεγάλα πολιτιστικά έργα που αλλάζουν την Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Υπουργείο Πολιτισμού Θεσσαλονίκη Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Αλκαζάρ

Άγιος Δημήτριος - Αλκαζάρ: Τα δύο μεγάλα πολιτιστικά έργα που αλλάζουν την Θεσσαλονίκη

Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, νέους χώρους και έργα για την ασφαλή πρόσβαση ατόμων με αναπηρία βρίσκονται σε εξέλιξη

Άγιος Δημήτριος - Αλκαζάρ: Τα δύο μεγάλα πολιτιστικά έργα που αλλάζουν την Θεσσαλονίκη
Με αμείωτο ρυθμό προχωρούν τα δύο μεγάλα έργα του υπουργείου Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τις σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται σε δύο εμβληματικά μνημεία της πόλης, τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και το Αλκαζάρ, με στόχο την προστασία τους αλλά και την αναβάθμιση της εμπειρίας επίσκεψης του κοινού.
Άγιος Δημήτριος - Αλκαζάρ: Τα δύο μεγάλα πολιτιστικά έργα που αλλάζουν την Θεσσαλονίκη
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου

Όσον αφορά στον βυζαντινό ναό του Αγίου Δημητρίου, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και προσβλητικότητας συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Στις παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή δύο νέων κτιρίων που στεγάσουν χώρους υγιεινής και αποθήκες και η δημιουργία ειδικής ράμπας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα.

«Με το συγκεκριμένο έργο δεν αποκαθιστούμε απλώς χρηστικές υποδομές, αλλά αποδίδουμε στο μνημείο τον σεβασμό που του αρμόζει. Η βελτίωση της προσβασιμότητας και η δημιουργία σύγχρονων χώρων υποδοχής είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα που επισκέπτεται τον ιερό χώρο» υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε.
Άγιος Δημήτριος - Αλκαζάρ: Τα δύο μεγάλα πολιτιστικά έργα που αλλάζουν την Θεσσαλονίκη
Η σημερινή εικόνα της εισόδου του Αλκαζάρ

Ακόμα περισσότερες αλλά και ιδιαιτέρως σύνθετες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο τέμενος Χαμζά Μπέη, το πασίγνωστο Αλκαζάρ, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αγγίζει τα 9.908.239,29 ευρώ, Μέχρι στιγμής έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προληπτικές στερεώσεις του εσωτερικού διακόσμου, καθαιρέσεις σαθρών κονιαμάτων, ενέματα και συρραφές ρωγμών, και συντήρηση των ξυλοδεσιών και των μεταλλικών ελκυστήρων ενώ ολοκληρώθηκε η επιστέγαση των θόλων της περίστυλης αυλής και της βόρειας αίθουσας με φύλλα μολύβδου και έχουν απομακρυνθεί οι σκαλωσιές από πολλά σημεία.
Κλείσιμο
Άγιος Δημήτριος - Αλκαζάρ: Τα δύο μεγάλα πολιτιστικά έργα που αλλάζουν την Θεσσαλονίκη
Οι εργασίες στο Αλκαζάρ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μάλιστα, προέκυψαν απρόβλεπτα τεχνικά ζητήματα, όπως η αποκάλυψη ιχνών του προϋφιστάμενου μιναρέ στη νότια πλευρά επί της οδού Εγνατίας και ο εντοπισμός νέων αρχαιολογικών ευρημάτων έμπροσθεν του Προστώου, επέβαλαν αλλαγές στις αρχικές μελέτες: «Παρά τις μεγάλες τεχνικές προκλήσεις και τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα που ήρθαν στο φως, οι υπηρεσίες μας αντέδρασαν με ταχύτητα και επιστημονική επάρκεια. Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις των μελετών, προστατεύουμε αποτελεσματικότερα το αυθεντικό υλικό του μνημείου και θα το αποδώσουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, όχι ως ένα κλειστό μνημείο, αλλά ως έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού που αναβαθμίζει συνολικά το ιστορικό της κέντρο» δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.
Άγιος Δημήτριος - Αλκαζάρ: Τα δύο μεγάλα πολιτιστικά έργα που αλλάζουν την Θεσσαλονίκη
Η Λίνα Μενδώνη κατά τη διάρκεια της αυτοψίας της στο τέμενος Χαμζά Μπέη

Η χρηματοδότηση και των δύο έργων καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης