Διώξεις σε δύο Αυστραλές για σκλαβιά και στήριξη στο Ισλαμικό Κράτος

Μητέρα και κόρη συνελήφθησαν στη Μελβούρνη μετά την επιστροφή τους από καταυλισμό-φυλακή στη Συρία, όπου κρατούνταν μετά την ήττα του ISIS





Η αστυνομία ανέφερε πως οι δυο γυναίκες, που μετέβησαν στη Συρία το 2014, με πρόθεση να ενταχθούν στον ISIS, κράταγαν «εν γνώσει τους σκλάβα στα σπίτια τους».







Συνελήφθησαν αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους της Qatar Airways που τις μετέφερε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης.







Η αστυνομία προσάπτει στις δυο γυναίκες--μητέρα και κόρη, αντίστοιχα 53 και 31 ετών--τη διάπραξη «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» όσο ζούσαν στο αυτοανακηρυγμένο «χαλιφάτο» του ISIS.



Η 53χρονη φέρεται να ήταν «συνεργός στην αγορά σκλάβας έναντι 10.000 αμερικανικών δολαρίων», ανέφερε η αυστραλιανή ομοσπονδιακή αστυνομία.



Τρίτη γυναίκα, 32 ετών, συνελήφθη επίσης κατά την άφιξή της, στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στη δική της περίπτωση, και της ασκήθηκε δίωξη διότι εισήλθε σε απαγορευμένη περιοχή κι εντάχθηκε σε τρομοκρατική οργάνωση.







Η Αυστραλία είχε μετατρέψει σε ποινικό αδίκημα τα ταξίδια στη Ράκα, οχυρό του ISIS στη Συρία, το διάστημα μεταξύ του 2014 και του 2017.



Συνολικά, τέσσερις γυναίκες και εννιά παιδιά επέστρεψαν στην Αυστραλία από τη Συρία το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα).



Η τέταρτη γυναίκα της ομάδας αυτής δεν συνελήφθη.



«Σύζυγοι του ISIS» Η υπόθεση, που καλύπτουν εκτενώς μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας αναφερόμενα στις «συζύγους του ISIS», προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στη χώρα.



Ο πρόεδρος της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αυστραλίας Χιου ντε Κρέτσερ παρότρυνε τον περασμένο μήνα την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι να διευκολύνει την επιστροφή 34 γυναικών και παιδιών με την υπηκοότητα της χώρας που τελούσαν υπό κράτηση επτά χρόνια στον καταυλισμό Ρουτζ.



Κάποιοι άλλοι κατηγόρησαν τις γυναίκες αυτές ότι γύρισαν την πλάτη στην Αυστραλία και επομένως θα έπρεπε να αφεθούν στην τύχη τους, να υποστούν τις συνέπειες των επιλογών τους.



«Πρόκειται για πρόσωπα που έκαναν τη φρικτή επιλογή να ενταχθούν σε επικίνδυνη τρομοκρατική οργάνωση και να βυθίσουν τα παιδιά τους σε κατάσταση αδιανόητη», σχολίαζε προχθές Τετάρτη ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι.



Άλλοι υπήκοοι Αυστραλίας είχαν ήδη απομακρυνθεί από τον καταυλισμό αυτόν το 2019, το 2022 και το 2025.



Εκατοντάδες γυναίκες από κράτη της λεγόμενης Δύσης πήγαν στη Μέση Ανατολή όταν το ΙΚ κατείχε μεγάλο μέρος της επικράτειας της Συρίας και του Ιράκ στα μέσα των χρόνων του 2010--και, σε πολλές περιπτώσεις, έγιναν σύζυγοι τζιχαντιστών μαχητών.



Η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες δυσκολεύονται ως ακόμη και σήμερα να αποφασίσουν πώς θα χειριστούν τις υποθέσεις υπηκόων τους που παραμένουν αποκλεισμένοι στη Συρία, συχνά σε υπαίθριους καταυλισμούς, μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους.