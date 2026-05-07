Μπάχαλο στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, πιάστηκαν στα χέρια Τσουαμενί και Βαλβέρδε, κατέληξε στο νοσοκομείο ο Ουρουγουανός

Απίστευτα σκηνικά συμβαίνουν στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης όπου έχει χαθεί κάθε έλεγχος.Η σεζόν ξεκίνησε στραβά (κακές σχέσεις Αλόνσο-Βινίσιους) και συνεχίζεται ακόμη χειρότερα με τους «μερένγκες» τις προηγούμενες ημέρες να ασχολούνται με την καυτή πατάτα που λέγεται Κιλιάν Εμπαπέ (είναι τραυματίας και επέλεξε να... αποδράσει στην Ιταλία προκαλώντας την οργή των οπαδών), αλλά πλέον το ενδιαφέρον να στρέφεται στους Ορελιέν Τσουαμενί Οι δύο μέσοι της Ρεάλ αφού είχαν έντονη αντιπαράθεση στην προπόνηση της Τετάρτης (ήρθαν στα χέρια μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα και χρειάστηκε να τους χωρίσουν οι συμπαίκτες τους), σήμερα όχι απλά δεν έδωσαν τόπο στην οργή, αλλά έφτασαν την κόντρα τους στα όρια, τα οποία και ξεπέρασαν...Όταν το πρωί εμφανίστηκαν στο προπονητικό κέντρο, ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Τσουαμενίκαι το θερμόμετρο ανέβηκε με το καλημέρα στα ύψη.Κατά τη διάρκεια της προπόνησης ήταν φανερό ότι στην πρώτη αφορμή θα ακολουθούσε η... έκρηξη και η συμπλοκή προέκυψε λίγο πριν από το τέλος... Κάποια στιγμή οι δύο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες για να πιαστούν στα χέρια λες και ήταν παιδιά από διαφορετικές ομάδες αλάνας που αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους με μπουνιές και κλωτσιές!Οι υπόλοιποι προσπάθησαν να παίξουν και πάλι τον ρόλο του πυροσβέστη, ωστόσο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο Τσουαμενί προκάλεσε βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο του Βαλβέρδε με το ιατρικό τιμ της Ρεάλ να κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.ανέφερε παίκτης της Ρεάλ με τον Βαλβέρδε να επιστρέφει στο σπίτι του αφού του τοποθετήθηκαν ράμματα , αλλά πλέον είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το Clasico της Κυριακής (10/5, 22:00).

Ακόμη όμως κι αν τελικά είναι διαθέσιμος δεν είναι σίγουρο ότι ο Αρμπελόα θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει καθώς η διοίκηση της Ρεάλ, η οποία χαρακτήρισε το επεισόδιο «πολύ σοβαρό και μη αποδεκτό», έχει καλέσει αμφότερους σε απολογία και αναμένονται βαριές καμπάνες.



Δεδομένου όμως ότι είναι ένας ακόμη κρίκος στην σχετική αλυσίδα (ο Ασένσιο όταν δεν έπαιξε με τη Μάντσεστερ Σίτι προσποιήθηκε τον τραυματία, ο Θεμπάγιος έκραξε τον προπονητή στα social media, ο Αρμπελόα δεν ανταλλάσει ούτε ματιά με τον Καρβαχάλ, ο Ρούντιγκερ τον Φερβουάριο χαστούκισε τον Καρέρας στην προπόνηση) η πίεση από τον κόσμο για να πέσουν κεφάλια μεγαλώνει και η αντίδραση του Φλορεντίνο Πέρεθ αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.