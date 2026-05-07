Καλλιτέχνης από την Αυστρία γδύθηκε και άρχισε να χτυπάει καμπάνα με το σώμα της, δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
κλιματική αλλαγή καλλιτέχνης Αυστρία Μπιενάλε 61η Μπιενάλε Βενετίας

Η Φλορεντίνα Χόλτζινγκερ  κρεμάστηκε ημίγυμνη στη Μπιενάλε για την κλιματική αλλαγή, θέλοντας να χτυπήσει «καμπανάκι» για τον «επερχόμενο κατακλυσμό»

Μήνυμα για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θέλησε να στείλει η καλλιτέχνης από την Αυστρία, Φλορεντίνα Χόλτζινγκερ, με τη συμμετοχή της στη φετινή Μπιενάλε.

Σε ένα από τα τέσσερα έργα τέχνης που δημιούργησε για την 61η Μπιενάλε της Βενετίας, η Χόλτζινγκερ κρεμάστηκε ανάποδα και ημίγυμνη ως γλωσσίδιο σε καμπάνα προκειμένου να προειδοποιήσει για τον «επερχόμενο κατακλυσμό» θέλοντας να σχολιάσει τον κόσμο «που παραδίδεται ολοένα και περισσότερο στα κύματα».⁠



Σε άλλο έργο στο περίπτερο της Αυστρίας, η καλλιτέχνης έχει βάλει ένα τζετ σκι να κάνει συνεχώς κύκλους δημιουργώντας κύματα προκειμένου να σχολιάσει την οικολογική καταστροφή από τον τουρισμό.



Στο τρίτο από τα τέσσερα έργα τέχνης της Χόλτζινγκερ, μια ομάδα καλλιτεχνών βρίσκεται πάνω σε έναν τεράστιο ανεμοδείκτη ως απόδειξη της δύναμης της συλλογικής δράσης.

Στο τελευταίο έργο ένας άνδρας ζει σε μια ανακατασκευασμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που τροφοδοτείται από σωματικά υγρά που συνεισφέρει το κοινό.⁠

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Χόλτζινγκερ στο Instagram, η ίδια «χρησιμοποιεί τη μακροχρόνια έρευνά της στο στοιχείο του νερού —ως υποκείμενο και σύμβολο— για να εξερευνήσει το ανθρώπινο σώμα σε ένα ριζικά μεταβαλλόμενο τοπίο, στο οποίο η φύση και η τεχνολογία συγκρούονται».

