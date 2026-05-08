ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κρατούν ομήρους σε τράπεζα στη Γερμανία, επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή

Οργή στον Λευκό Οίκο για τη φωτογραφία του Μαρκ Χάμιλ με τον Τραμπ νεκρό μέσα σε τάφο: «Είσαι άρρωστος»
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Μαρκ Χάμιλ Ντόναλντ Τραμπ

Οργή στον Λευκό Οίκο για τη φωτογραφία του Μαρκ Χάμιλ με τον Τραμπ νεκρό μέσα σε τάφο: «Είσαι άρρωστος»

«Θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να καθαιρεθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του» έγραψε ο ηθοποιός για τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Οργή στον Λευκό Οίκο για τη φωτογραφία του Μαρκ Χάμιλ με τον Τραμπ νεκρό μέσα σε τάφο: «Είσαι άρρωστος»
13 ΣΧΟΛΙΑ
Την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου προκάλεσε φωτογραφία που ανήρτησε στα social media ο ηθοποιός του Star Wars, Μαρκ Χάμιλ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να είναι με κλειστά μάτια σαν νεκρός μπροστά από ένα μνήμα.

Στη φωτογραφία αυτή, μάλιστα, ήταν γραμμένες οι λέξεις «μακάρι» ενώ ο Τραμ[ είναι θαμμένος σε έναν ρηχό τάφο μπροστά σε μια ταφόπλακα που έγραφε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ 1946-2024».

Στην ανάρτηση που έκανε - στη συνέχεια τη διέγραψε - ο Χάμιλ έγραφε: «Θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να γίνει μάρτυρας της αναπόφευκτης καταστροφικής ήττας του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να καθαιρεθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά για να συνειδητοποιήσει ότι θα ατιμαστεί στα βιβλία της ιστορίας, για πάντα».

Οργή στον Λευκό Οίκο για τη φωτογραφία του Μαρκ Χάμιλ με τον Τραμπ νεκρό μέσα σε τάφο: «Είσαι άρρωστος»


Η απάντηση ήρθε από τον λογαριασμό Rapid Response του Λευκού Οίκου: «Ο Μαρκ Χάμιλ είναι άρρωστος. Αυτό το είδος ρητορικής είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Προέδρου μας σε δύο χρόνια».



Κλείσιμο
Ο Χάμιλ αφού διέγραψε την ανάρτηση, ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας «στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο από το να πεθάνει, αλλά ζητώ συγγνώμη αν βρήκατε την εικόνα ακατάλληλη».
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης