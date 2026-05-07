Κήπος του Μεγάρου: Αυτό είναι το φετινό καλοκαιρινό του πρόγραμμα

Μουσικές βραδιές, κινηματογράφος, θέατρο σκιών ανάμεσα στις προτάσεις του φετινού καλοκαιρινού προγράμματος

Συναυλίες με δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Γιώργος Περρής, μουσικές βραδιές που καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα προτιμήσεων. κινηματογράφο με ζωντανή μουσική, θέατρο σκιών, μαγνητοσκοπημένες όπερες και συναυλίες από τα μεγαλύτερα θέατρα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.



Για μία ακόμη φορά ο καταπράσινος ανοιχτός χώρος που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας θα προσφέρει καλοκαιρινές ανάσες δροσιάς και ψυχαγωγίας σε κατοίκους και επισκέπτες.







Πρόγραμμα



Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00

Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου





Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου

«Οι άθλοι του Ηρακλή»



“Buster Keaton: The General” με τον Στάθη Άννινο

Κινηματογράφος & Μουσική



Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00

Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου

“BLUE”



Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30

Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου

«Οι άθλοι του Ηρακλή»



Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30

Προβολή UNITEL

Giuseppe Verdi – Nabucco

Είσοδος ελεύθερη



Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 19:00

Pittsburgh Youth Symphony Orchestra

Είσοδος ελεύθερη





Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 Ι ώρα έναρξης 18:00

Burger Project & Φίλοι

Πάρτι στον Κήπο του Μεγάρου – Volume 4

18:00 - 19:00 | Bobos DJ Set & Happenings

19:00 - 20:30 | Συναυλία Burger Project

20:30 - 22:00 | Bobos DJ Set & Happenings



Τρίτη 30 Ιουνίου & Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30

Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου

«Οι άθλοι του Ηρακλή»



Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30

Προβολή UNITEL



Wiener Philharmoniker

Augustin Hadelich • Gautier Capuçon

Christian Thielemann

Είσοδος ελεύθερη



Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

Δημήτρης Καλαντζής

«Χθες το βράδυ»



Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

Encardia στον Κήπο του Μεγάρου



Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30

Προβολή UNITEL

Gaetano Donizetti – Maria Stuarda

Είσοδος ελεύθερη



Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

Γιώργος Περρής

«Μαζί ή κανείς»



Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

The Storyville Ragtimers

A tribute to Louis Armstrong

“What a Wonderful World”



Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

Τα Καλογεράκια στον Κήπο του Μεγάρου