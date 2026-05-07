Κήπος του Μεγάρου: Αυτό είναι το φετινό καλοκαιρινό του πρόγραμμα
Μουσικές βραδιές, κινηματογράφος, θέατρο σκιών ανάμεσα στις προτάσεις του φετινού καλοκαιρινού προγράμματος
Συναυλίες με δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Γιώργος Περρής, μουσικές βραδιές που καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα προτιμήσεων. κινηματογράφο με ζωντανή μουσική, θέατρο σκιών, μαγνητοσκοπημένες όπερες και συναυλίες από τα μεγαλύτερα θέατρα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Για μία ακόμη φορά ο καταπράσινος ανοιχτός χώρος που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας θα προσφέρει καλοκαιρινές ανάσες δροσιάς και ψυχαγωγίας σε κατοίκους και επισκέπτες.
Μουσική, χορός, κινηματογράφος, θεάματα για όλες τις ηλικίες θα κρατήσουν συντροφιά, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε όσους αναζητούν όμορφα και παρεΐστικα καλοκαιρινά βράδια.
Πρόγραμμα
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00
Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου
Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30
Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου
«Οι άθλοι του Ηρακλή»
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00
“Buster Keaton: The General” με τον Στάθη Άννινο
Κινηματογράφος & Μουσική
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00
Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου
“BLUE”
Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30
Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου
«Οι άθλοι του Ηρακλή»
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30
Προβολή UNITEL
Giuseppe Verdi – Nabucco
Είσοδος ελεύθερη
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 19:00
Pittsburgh Youth Symphony Orchestra
Είσοδος ελεύθερη
Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 Ι ώρα έναρξης 18:00
Burger Project & Φίλοι
Πάρτι στον Κήπο του Μεγάρου – Volume 4
18:00 - 19:00 | Bobos DJ Set & Happenings
19:00 - 20:30 | Συναυλία Burger Project
20:30 - 22:00 | Bobos DJ Set & Happenings
Τρίτη 30 Ιουνίου & Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30
Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου
«Οι άθλοι του Ηρακλή»
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30
Προβολή UNITEL
Wiener Philharmoniker
Augustin Hadelich • Gautier Capuçon
Christian Thielemann
Είσοδος ελεύθερη
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
Δημήτρης Καλαντζής
«Χθες το βράδυ»
Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
Encardia στον Κήπο του Μεγάρου
Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30
Προβολή UNITEL
Gaetano Donizetti – Maria Stuarda
Είσοδος ελεύθερη
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
Γιώργος Περρής
«Μαζί ή κανείς»
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
The Storyville Ragtimers
A tribute to Louis Armstrong
“What a Wonderful World”
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00
Τα Καλογεράκια στον Κήπο του Μεγάρου
