Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων»: Τι θα δούμε το καλοκαίρι στα ανοιχτά θέατρα του Βύρωνα

Στα βήματα της ΙζαντόραςΜια παράσταση μαθητριών του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. ΝτάνκανΔιδασκαλία, σύνθεση: Γιώργος Γαβριήλ σε συνεργασία με τη Lori Belilove & The Isadora Duncan Dance Company & FoundationA Man and His DoubleΑλέξανδρος Βαρδαξόγλου • Γιάννης ΑγγελάκηςΕλεύθερη είσοδοςΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία SwansΕισιτήρια: 25 €, 27 € περιορισμένη προπώληση | 29 € προπώληση | 32€ ταμείοΠροπώληση: viva.grΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Ματούλα ΖαμάνηΕισιτήρια: Γενική Είσοδος 15 €Προπώληση: ticketservices.grΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥΟμάδα Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης»Ιάκωβου Καμπανέλλη ΜαουτχάουζενΠαραγωγή: Καλλιτεχνικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Ιάκωβος Καμπανέλλης» - Δήμος ΒύρωναΕλεύθερη είσοδοςΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Νίκος Πορτοκάλογλου – Ρένα ΜόρφηΕισιτήρια: Early Bird: 13€ (τα πρώτα 1000 εισιτήρια)Προπώληση: 15€ (Γενική είσοδος) Ταμείο: 18€ την ημέρα της συναυλίας στο θέατροΠροπώληση: viva.grΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Ελένη ΒιτάληΕισιτήρια: 15 € | Μειωμένο 12 € (φοιτητές, άνεργοι) | 17 € Ταμείο θεάτρουΠροπώληση: ticketplus.grΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝΣτη μνήμη του Δημάρχου Βύρωνα Δημήτρη Νικολαΐδη(1919 – 1998)ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ20:30 A LIVE |Σοφία Μαυραγάνη21:30 ABOUT ANGER | Anna KonjetzkyΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ20:30 SYNAXIS | Τζένη Αργυρίου21:15 ΜΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Κι όμΩς κινείταιΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ21:00 ALL THAT MATTER | arisandmartha21:50 TO BE POSSESSED | Χαρά ΚότσαληΣυνδιοργάνωση:Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων | Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. ΝτάνκανΜε την υποστήριξη της Περιφέρειας ΑττικήςΕλεύθερη είσοδοςΔΕΥΤΕΡΑ 26, ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥΝ.Β. Γκόγκολ Οι παίχτεςΣκηνοθεσία – μετάφραση – διασκευή : Γιώργος ΚουτλήςΠαίζουν: Γιάννης Νιάρος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, ΑλέξανδροςΧρυσανθόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας, Γιώργος ΜπουκαούρηςGuest star: Θανάσης ΔήμουΕισιτήρια: 20€ | Δεν ισχύουν ειδικές τιμέςΠροπώληση: viva.grΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Ελευθερία Αρβανιτάκη – Ελεονώρα ΖουγανέληΕισιτήρια: 16 € Προπώληση | 18 € ΤαμείοΠροπώληση: viva.grΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία ΣκιαδαρέσεςΕισιτήρια: 12 € Προπώληση | 14 € Ταμείο ΘεάτρουΠροπώληση: viva.grΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥΣοφοκλή ΗλέκτραΣκηνοθεσία: Λίλλυ ΜελεμέΠαίζουν: Λένα Παπαληγούρα, Στρατής Χατζησταματίου, Ελισάβετ Μουτάφη, Ιωάννης Παπαζήσης, Εριέττα Μανούρη, Δαυίδ Μαλτέζε, Πάρης ΛεόντιοςΕισιτήρια: 20 € | 17 € μειωμένοΠροπώληση: viva.grΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥΕυριπίδη ΒάκχεςΣκηνοθεσία: Έλενα ΜαυρίδουΠαίζουν: Δημήτρης Λάλος ,Θανάσης Δόβρης , Γιώργος Χριστοδούλου, Βίκυ Βολιώτη, Στέργιος Κοντακιώτης , Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Έλενα ΜαυρίδουΕισιτήρια: 20 € | 17 € [ανέργων, φοιτητικό, μαθητικό, 65+, ΑμεΑ]Προπώληση: viva.grΤΡΙΤΗ 11 IΟΥΛΙΟΥΑισχύλου ΠέρσεςΣκηνοθεσία Σάββας ΣτρούμποςΜε τους: Ρόζυ Μονάκη , Έβελυν Ασουάντ , Μπάμπης Αλεφάντης, Άννα Μαρκά Μπονισέλ, Έλλη Ιγγλίζ, Ντίνος ΠαπαγεωργίουΕισιτήρια: 15 € | 10 € μειωμένοΠροπώληση: ticketservices.grΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥΕυριπίδη: ΜήδειαΣκηνοθεσία: Λέα ΜαλένηΠαίζουν: Μαρία Κίτσου, Φάνης Μουρατίδης, Ελένη Καστάνη, Θοδωρής Κατσαφάδος, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Λαέρτης Μαλκότσης, Αλμπέρτο ΦάιςΕισιτήρια: 23 € | 18 € Mειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑμεΑ, πολυτέκνων)Προπώληση: viva.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥΝαβίντ Λελαί – Ελό Όταν μεγαλώσω θα γίνω Νανά ΜούσχουρηΣκηνοθεσία: Ελισσαίος ΒλάχοςΕρμηνεία: Μάνος ΚαρατζογιάννηςΕισιτήρια: 15 € | 12 € μειωμένοΠροπώληση: viva.grΣΑΒΒΑΤΟ 15, ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ«Ποιος θέλει την αλήθεια;»Μία πρωτότυπη διασκευή του θεατρικού του Πάολο Τζενοβέζε «Τέλειοι ξένοι»Σκηνοθεσία - Σκηνογραφία: Χάρης ΑρώνηςΠαίζουν: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Δημήτρης Σακκαλόγλου, Έβελυν - Τζην Κλάριτς, Άγγελος Αντωνόπουλος, Μαρία Μπουράνη, Γιώργος Γιώτης, Χριστίνα Σκοπλάκη, Γιάννης ΖαφειρόπουλοςΠαραγωγή: Δήμος ΒύρωναΕλεύθερη είσοδοςΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥΝτάριο Φο Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικούΣκηνοθεσία: Γιάννη ΚακλέαΜε τους: Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Στέλιος Πέτσος, Παναγιώτης ΚατσώληςΕισιτήρια: 20 € Γενική είσοδοςΠροπώληση: viva.grΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥΓιώργου Καπουτζίδη Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι τουΣκηνοθεσία: Γιώργος ΚαπουτζίδηςΠαίζουν: Ηρώ Πεκτέση, Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη, Γιώργος Ξούλος, Μάριος Δερβιτσιώτης, Ευθύμης Γεωργόπουλος, Αποστόλης ΨαρρόςΕισιτήρια: 20 € Γενική είσοδος | 17 € μειωμένοΠροπώληση: viva.grΠΕΜΠΤΗ 20, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑΝικολάι Ρομπέρτοβιτς Έρντμαν Ο ΑυτόχειρΣκηνοθεσία / διασκευή / μουσική επιμέλεια: Λίλιαν ΔημητρακοπούλουΕλεύθερη είσοδοςΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥΜουσική παράστασηΧαΐνηδες & Κι όμΩς κινείται ΔρακοδόντιΕισιτήρια: Ταμείο 15 € | 12 € μειωμένοΠροπώληση: ticketservices.gr 13 € | 10 € μειωμένοΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥΤενεσί Ουίλιαμς Γυάλινος ΚόσμοςΣκηνοθεσία: Γιώργος ΝανούρηςΠαίζουν: Κάτια Δανδουλάκη, Ιωάννα Παππά, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Ρένος ΡώταςΕισιτήρια: 22 € | Μειωμένο 18 € (φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑμεΑ, πολυτέκνων)Προπώληση: viva.grΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣΓιάννη Ρίτσου ΑίαςΣκηνοθεσία: Βασίλης ΠαπαβασιλείουΠαίζουν: Μανώλης Μαυροματάκης, Δανάη ΛουκάκηΕισιτήρια: 18 €, 15 € (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, 65+, ΑμεΑ)Προπώληση www.viva.grΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΕυριπίδη ΕκάβηΣκηνοθεσία: Ιώ ΒουλγαράκηΠαίζουν : Ελένη Κοκκίδου, Άκη Σακελλαρίου, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαρίνα Καλογήρου, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ερρίκος Μηλιάρης, Ηλεάννα ΜπάλλαΕισιτήρια: 20€ | 17€ μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, 65+, ΑμεΑ, Παιδικό από 6 έως 12 ετών) | ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα Δωρεάν (Οι συνοδοί κανονικό)Προπώληση: viva.grΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΕθνικό ΘέατροΕυρυπίδη ΙππόλυτοςΣκηνοθεσία: Κατερίνα ΕυαγγελάτουΠαίζουν: Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Παπανικολάου, Μαρία Σκουλά, Έλενα Τοπαλίδου, Γιάννης Τσορτέκης, Ορέστης ΧαλκιάςΕισιτήρια: 18 € Κανονικό | 14 € 65+ | 10 € φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑΠροπώληση: ticketservices.grΔΕΥΤΕΡΑ 4, ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Νατάσα ΜποφίλιουΕισιτήρια: 15 € προπώληση | 17 € ταμείοΠροπώληση: ticketservices.grΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥStand-up ComedyWomen in Comedy Festival GRΕισιτήρια: 15 € Γενική είσοδος, Φοιτητικό, Ανέργων: 14 €Προπώληση: Fero.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΚρατικό Θέατρο Βορείου ΕλλάδοςΕυριπίδη ΤρωάδεςΣκηνοθεσία: Χρήστος ΣουγάρηςΠαίζουν: Ρούλα Πατεράκη, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Μαρίζα Τσάρη, Δημήτρης Πιατάς, Αντώνης ΚαφετζόπουλοςΕισιτήρια: 15 € Προπώληση | 17 € Κανονικό | 12 € Φοιτητικό & 65+ |8 € ΑμεΑ και συνοδοίΠροπώληση: viva.grΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία ΣτίχοιμαΕισιτήρια: Από 12€Προπώληση: ticketmaster.grΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣοφοκλή Οιδίπους ΤύραννοςΣκηνοθεσία: Σίμος ΚακάλαςΠαίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Γιάννης Νταλιάνης, Χρήστος Μαλάκης, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιώργος Αμούτζας κ.α.Εισιτήρια: Γενική είσοδος 22 € | Μειωμένο 17 € (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)Προπώληση: viva.grΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Φοίβος ΔεληβοριάςΕισιτήρια: 15 € Προπώληση | 17 € ΤαμείοΠροπώληση: ticketservices.grΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣοφοκλή Οιδίπους επί ΚολωνώΣκηνοθεσία: Γιώργος ΣκεύαςΠαίζουν: Δημήτρης Καταλειφός, Αγγελική Παπαθεμελή, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μάξιμος Μουμούρης, Χρήστος ΧατζηπαναγιώτηςΕισιτήρια: 20 € | 15 € ΜειωμένοΠροπώληση: viva.grΠΕΜΠΤΗ 14, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Γιάννης Κότσιρας – Μίλτος ΠασχαλίδηςΕισιτήρια: 14 € Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων | Προπώληση: 16 € Μειωμένο (φοιτητικό/ανέργων/ΑμεΑ) 14€ | Την ημέρα της συναυλίας: 18 €Προπώληση: ticketservices.grΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Μαρίζα ΡίζουΕισιτήρια: 15 € Προπώληση | 15 € φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ | 17 € ΤαμείοΠροπώληση: ticketservices.grΤΡΙΤΗ 19, ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑριστοφάνη ΒατράχιαΣκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Έφη ΜπίρμπαΠαίζουν: Άρης Σερβετάλης, Μιχάλης Σαράντης, Αργύρης Ξάφης, Ηλέκτρα Νικολούζου, Μαίρη Μηνά, Έκτορας Λιάτσος, Μιχάλης Θεοφάνους, Αλεξάνδρα Καζάζου, Νάνσυ Μπούκλη, Κυριάκος ΣαλήςΕισιτήρια: 20 € Γενική είσοδοςΠροπώληση: viva.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΕθνικό ΘέατροΑριστοφάνη ΣφήκεςΔραματουργική επεξεργασία – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Λένα ΚιτσοπούλουΠαίζουν: Νίκος Καραθάνος, Λένα Κιτσοπούλου, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Μαυρέα, Πάνος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Θοδωρής ΣκυφτούληςΕισιτήρια: 18 € Κανονικό | 14 € 65+ |10 € φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑΠροπώληση: ticketservices.grΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία IdlesGuests: Mykki Blanco, Tempers & Pillow QueensΕισιτήρια: 49 €Προπώληση: viva.gr