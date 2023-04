Λίνα Μενδώνη - Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας τωνκαι η δημιουργία ενός εκτεταμένου αρχείου, αποτελεί το αντικείμενο του, το οποίο συνυπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμούκαι ο ΑΤο Μνημόνιο προβλέπει τη συστηματική και μεθοδική καταγραφή των προσωπικών ιστοριών και περιπετειών των ανθρώπων της Ελληνικής Ομογένειας στην Αυστραλία, κυρίως των πρώτων μεταναστών, μέσω του -μη κερδοσκοπικού- προγράμματος «Our People Their Stories» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να αφηγηθούν τις προσωπικές ιστορίες τους, τον αγώνα που έδωσαν για να εγκατασταθούν, να δημιουργήσουν οικογένεια, να προκόψουν σε μια άγνωστη χώρα, κρατώντας όμως στέρεους τους δεσμούς τους με τη μητέρα- πατρίδα. Με την καταγραφή της προφορικής τους ιστορίας θα φωτιστούν σημαντικές πτυχές της παρουσίας του Ελληνισμού, στην πέμπτη ήπειρο, αναδεικνύοντας και την πολύτιμη συμβολή τους στην διαμόρφωση του σύγχρονου Αυστραλιανού κράτους.Όπως δήλωσε η, «Αποδεχθήκαμε ασμένως την τιμητική πρόταση της Αρχιεπισκοπής να τεθεί το πρόγραμμα «Our People Their Stories» υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ, διότι συμβάλλει ουσιαστικά στην διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, στην Αυστραλία. Η δημιουργία του πολύτιμου ιστορικού αρχείου, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, προσωπικά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος εργάζεται συστηματικά, αόκνως και με πολλή αγάπη για να διατηρηθούν οι στενοί δεσμοί των ομοεθνών μας με την πατρίδα, με όχημα τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό μας. Αποτελεί μια σπουδαία προσφορά στις επερχόμενες γενιές, στον απανταχού Ελληνισμό, αλλά και στους ερευνητές του μέλλοντος, η καταγραφή των μαρτυριών των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία, οι οποίοι αποτελούν μια από τις ισχυρότερες και πιο δυναμικές εθνικές κοινότητες, στη μακρινή ήπειρο. Οι Έλληνες της Αυστραλίας, τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αυστραλία, διδάχθηκαν να μιλούν την ελληνική γλώσσα, να συνδέονται με την ελληνική παιδεία, να ενδιαφέρονται για τις ρίζες τους. Είμαστε υπερήφανοι για όσα κατάφεραν οι γονείς τους αλλά και για την δική τους πρόοδο και επιτυχία».δήλωσε από την πλευρά του: «Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση συνυπογράψαμε με την αρμόδια Υπουργό κ. Λίνα Μενδώνη, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, σχετικά με την πρωτοβουλία μας να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό μουσείο, στο οποίο θα καταγράφονται οι ιστορίες και οι περιπέτειες των μεταναστών της πέμπτης ηπείρου. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία τόσο της Ελληνικής Κυβερνήσεως όσο και της κ. Υπουργού για τα θέματα των Ελλήνων της διασποράς, αλλά κυρίως διαδηλώνει, με τον πιο έμπρακτο τρόπο, το σεβασμό που όλοι μας έχουμε στους ξενιτεμένους Έλληνες. Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Μενδώνη για την συνεργασία μας αυτή, να την συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά την οποία πραγματοποιεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και να ευχηθώ αυτή η Συνεργασία να αποτελέσει μόνο την αρχή για πολλά τα οποία θα ακολουθήσουν στο μέλλον».Όλες οι προσωπικές ιστορίες, καταγεγραμμένες ψηφιακά, με ήχο και εικόνα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και ένα πολύτιμο αρχείο με σπάνιο, ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό, θα είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο και θα αποτελούν εφεξής κτήμα της ελληνικής Ομογένειας αλλά και, ευρύτερα, του απανταχού Ελληνισμού. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος «Our People Their Stories» θα παρουσιαστούν σε ειδική ιστοσελίδα καθώς και σε όλα τα έντυπα και τα μέσα προβολής που αναφέρονται στο πρόγραμμα.