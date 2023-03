Ελευσίνα: Όλες οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται τον Απρίλιο στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Κλείσιμο

Τι σχέση μπορεί να έχει η κλασική μουσική με τον πειραματισμό, η ηλεκτρική κιθάρα με τα εικαστικά, ο κινηματογράφος με ένα πανηγύρι, και η ψυχεδέλεια με την ελληνική Πασχαλιά; Όλα τα παραπάνω θα συναντηθούν, τον Απρίλιο, στην, τηνγια το 2023.Ο μήνας ξεκινά με τουςκαι το εμβληματικό έργο Piano, Violin, Viola, Cello του πρωτοπόρου Αμερικανού συνθέτη πειραματικής μουσικής Morton Feldman, ενώ λίγες μέρες αργότερα ρίχνει αυλαία η έκθεση σύγχρονης τέχνης Μυστήριο 177 Visions from the Underworld με μία ακόμα «αποκάλυψη» να περιμένει το κοινό που θα παρευρεθεί στη λήξη της.Ακολουθεί το σε-πραγματικό-χρόνο πολυεπίπεδο Πανηγύρι του Σύλλα Τζουμέρκα, όπου το Live Cinema, η Εργατική Τάξη και οι Σειρήνες συνομιλούν με το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου (πολιούχου της πόλης), για να φτάσουμε στο μεγάλο λαϊκό γλέντι με τα τραγούδια και τους χορούς της Γης, της Άνοιξης και της ελληνικής Πασχαλιάς υπό την επιμέλεια του καθηγητή εθνομουσικολογίας Λάμπρου Λιάβα.Ο εικαστικός Μάριος Φούρναρης δημιουργεί για μία μέρα, ένα μίγμα εικαστικής τέχνης, περφόρμανς και μουσικής, η τοπική καλλιτεχνική ομάδα Cultterra πραγματοποιεί εβδομαδιαίες δράσεις ανοιχτές στο κοινό, ενώ οι εμβληματικές εκθέσεις Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες, και Μυστήριο 17 Μελίνα θα παραμείνουν ανοιχτές για λίγες ημέρες ακόμα.Στο μεταξύ, προσκλήσεις συμμετοχής σε έργα και δράσεις, όπως η έκθεση του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Juan Esteban Sandoval, το πρώτο εργαστήριο σύγχρονου τσίρκου στην Ελευσίνα από την ομάδα «Κι όμΩς κινείται», το διεθνές συνέδριο Μυστήριο 79 Beyond The Obvious, το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Visual Arts Initiator III - Αλλά μην το πεις πουθενά αλλά και το κοινοτικό ραδιόφωνο της Ελευσίνας, παραμένουν ανοιχτές για όλο τον μήνα.Το σύγχρονο μουσικό σύνολο dissonArt ερμηνεύει Morton FeldmanΤο διακεκριμένο μουσικό σύνολο dissonΑrt παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του πρωτοπόρου Αμερικανού συνθέτη Morton Feldman Piano, Violin, Viola, Cello. Μία βαθιά εμπειρία ακρόασης, όπου οι θεατές θα είναι ελεύθεροι να καθίσουν ή να ξαπλώσουν στην Αποθήκη 1 του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας προκειμένου να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τους μουσικούς, βιώνοντας μία μοναδική εμπειρία.ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 3.33 μ.μ.Μυστήριο 177 Visions from the Underworld - FinissageX-Bowling Art CenterΈχοντας φιλοξενήσει ήδη περισσότερους από 2.000 επισκέπτες, η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης ολοκληρώνεται με την αποκάλυψη του “κύβου του αγνώστου”. Μέσα από μια ειδική τελετή, υπό την καθοδήγηση του καλλιτέχνη McCloud Zicmuse, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν, για πρώτη φορά και για μία μόνο μέρα, το γλυπτό του πολυβραβευμένου διεθνούς Έλληνα καλλιτέχνη Θεόδωρο. Την ίδια μέρα, λίγο νωρίτερα, από τις 11.00 έως τις 13.00, ο Zicmuse θα πραγματοποιήσει το workshop Preparing the Ways, με στόχο να προετοιμάσει τους επισκέπτες για όσα θα ακολουθήσουν, μέσα από το παιχνίδι με αυτοσχέδια μουσικά όργανα, φωνητικές ασκήσεις και απλές χορογραφίες. Το Visions of the Underworld, σε επιμέλεια των Agprognostic Temple, είναι μια συμβολική μετάβαση στον Κάτω Κόσμο μετ’ επιστροφής, ένα ταξίδι αποκάλυψης και ανακάλυψης, μέσα από το οποίο 10 σημαντικοί σύγχρονοι δημιουργοί αναδεικνύουν τη συνάφεια των Ελευσινίων Μυστηρίων με τη σύγχρονη εποχή και τα ερμηνεύουν σε μια γλώσσα του 21ού αιώνα.