Είναι το 2022 η χειρότερη χρονιά για τις ταινίες της Marvel; Τι λένε τα στοιχεία

Εκτός από αυτό, το franchise έβγαζε τακτικά ταινίες με μεγάλη αποδοχή από το κοινό. Oι ταινίες της Marvel έχουν κατά μέσο όρο βαθμολογία 83% στις κριτικές του κοινού στο Rotten Tomatoes. Ωστόσο, το περασμένο έτος το Marvel Cinematic Universe είχε τρεις από τις πέντε ταινίες με τις χειρότερες εισπράξεις όλων των εποχών και φέτος τόσο το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» όσο και το «Thor: Love and Thunder» έλαβαν ανάμικτες κριτικές από το κοινό.Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα στατιστικά για τις ταινίες του Marvel Cinematic Universe από το Rotten Tomatoes και το Metacritic γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ήταν η τρέχουσα πορεία της Marvel είναι καθοδική Οι ταινίες της Marvel συνήθως έχουν καλές κριτικές, με όλες εκτός από μία να χαρακτηρίζονται «φρέσκες» από το Rotten Tomatoes και τη βαθμολογία κριτικής του, γνωστή ως «Tomatometer». Το franchise είχε επίσης εξαιρετική πορεία τα τελευταία χρόνια. Από το 2014 έως το 2019, καμία ταινία της Marvel δεν έλαβε βαθμολογία κάτω από 75%.Ωστόσο, από την έναρξη της πανδημίας, αυτό τείνει να αλλάξει. Το 2021, το «Eternals» έγινε η πρώτη ταινία της Marvel που χαρακτηρίστηκε «σάπια» από το Rotten Tomatoes με βαθμολογία κριτικής 47%. Φέτος, το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» και το «Thor: Love and Thunder» δεν κατάφεραν να σπάσουν το όριο του 75% του Tomatometer. Το γεγονός αυτό έκανε το 2022 την πρώτη χρονιά στη 14χρονη ιστορία του Marvel Cinematic Universe που δύο ταινίες έπεσαν κάτω από το 75% στο Rotten Tomatoes.Υπάρχει πάντως ακόμα ελπίδα για τη Marvel να αλλάξει τα πράγματα. Το «Black Panther: Wakanda Forever» κυκλοφορεί στις 11 Νοεμβρίου, τέσσερα χρόνια αφότου το «Black Panther» το 2018 κέρδισε την υψηλότερη κριτική του Marvel Cinematic Universe στο Rotten Tomatoes με το 96% που συγκέντρωσε. Με βάση τα στατιστικά, τα σίκουελ της Marvel έχουν κατά μέσο όρο 7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη βαθμολογία από την προηγούμενη ταινία της σειράς τους. Εάν το επερχόμενο sequel του Black Panther ακολουθήσει αυτή την παράδοση , θα καταφέρει να συγκεντρώσει ένα ποσοστό κοντά στο 89%. Το τρέιλερ για το σίκουελ είχε 172 εκατομμύρια προβολές μόνο τις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, γεγονός που δείχνει το συνεχές ενδιαφέρον του κοινού για την Wakanda.

Κλείσιμο

Η ιστορία των αποτελεσμάτων του Marvel Cinematic Universe στο Metacritic δείχνει παρόμοια αποτελέσματα. Ενώ το Tomatometer του Rotten Tomatoes αντιπροσωπεύει το ποσοστό των θετικών κριτικών, οι βαθμολογίες κριτικών του Metacritic υπολογίζονται ελαφρώς διαφορετικά. Tο Metacritic παίρνει έναν σταθμισμένο μέσο όρο κριτικών για να υπολογίσει την τελική βαθμολογία στις ταινίες, που ονομάζεται «Metascore».Το 2022 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά που δύο ταινίες της Marvel κατέγραψαν Metascore 60 ή χαμηλότερο στο ίδιο ημερολογιακό έτος—μια παρόμοια αρνητική πρωτιά με το όριο του 75% για τις κριτικές του Rotten Tomatoes. Και επειδή απομείνει μόνο το "Black Panther: Wakanda Forever" για την φετινή χρονιά, θα είναι η πρώτη φορά από το 2013 που το Marvel Cinematic Universe δεν κατάφερε να καταγράψει τουλάχιστον δύο ταινίες σε ένα ημερολογιακό έτος με Metascore πάνω από 60. Το 2013 κυκλοφόρησε μόλις δύο ταινίες συνολικά, με το «Iron Man 3» να κερδίζει Metascore 62 και το «Thor: Dark World» να καταγράφει 54.Παρά την πτώση στις κριτικές, οι ταινίες της Marvel εξακολουθούν να είναι αρκετά επιτυχημένες στο box office. Το 2021 και το 2022 έχουν κατά μέσο όρο παρόμοιο αριθμό εισιτηρίων με τα χρόνια που δεν κυκλοφόρησε καμία ταινία Avengers. Οι ταινίες Avengers κυκλοφόρησαν το 2012, το 2015, το 2018 και το 2019. Όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από το 2015, σημειώθηκαν απότομες αυξήσεις στους μέσους όρους του παγκόσμιου box office του Marvel Cinematic Universe.Το 2021, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είχε χαμηλά έσοδα από τα «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», «Eternals» και «Black Widow». Ωστόσο, η τρίτη ταινία του Spider-Man στο Marvel Cinematic Universe, «Spider-Man: No Way Home», έσωσε σε μεγάλο βαθμό τη χρονιά με συνολικά 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα έσοδα από τις ταινίες σε όλο το κόσμο μειώθηκαν το 2021 καθώς ο COVID-19 συνέχισε να επηρεάζει τη βιομηχανία.Φέτος το Marvel Cinematic Universe φαίνεται να επανέρχεται στα παλιά του νούμερα. Η δεύτερη ταινία Doctor Strange συγκέντρωσε 952 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και το «Thor: Love and Thunder» έφτασε σχεδόν τα 750 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τους αριθμούς, το «Doctor Strange and the Multiverse of Madness» είναι η δεύτερη ταινία σε εισπράξεις φέτος πίσω από το «Top Gun: Maverick», ενώ το «Thor: Love and Thunder» βρίσκεται στην έκτη θέση. Το box office αυτών των δύο ταινιών έχει έναν συνδυασμένο μέσο όρο 850 εκατομμυρίων δολαρίων, ακριβώς κάτω από τον μέσο όρο των 866 εκατομμυρίων δολαρίων της Marvel το 2017 και πάνω από τα 750 εκατομμύρια δολάρια που είχε κατά μέσο όρο το franchise το 2021.Έτσι, παρόλο που η ποιότητα των ταινιών της Marvel μπορεί να είναι κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα τον τελευταίο καιρό, δεν έχει σημειωθεί πτώση στα πιθανά. Το franchise εξακολουθεί να κυμαίνεται υψηλά σε κέρδη με μια αρκετά σταθερή ανάκαμψη μετά το 2020. Το κατά πόσον οι βαθμολογίες των κριτικών θα ανακάμψουν ή όχι, μένει να φανεί όταν το «Black Panther: Wakanda Forever» βγει στους κινηματογράφους τον επόμενο μήνα.