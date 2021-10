«When we went electronic»: Μια θεατρική παράσταση που έρχεται κατευθείαν από το Μανχάταν στο θέατρο Ροές

Μια παράσταση που αποθεώθηκε από τα κορυφαία αμερικανικά ΜΜΕ, το έργο «When we went electronic» του επιδραστικού θεάτρου του Μανχάταν «The Tank», καταφθάνει στην Αθήνα. Θα φιλοξενηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Ροές, σε σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του θεάτρου Meghan Finn.

Σχολείο τέλος! Βράδια αποφοίτησης 2011. Δύο κορίτσια «Made in USA», νεαρά μοντέλα της American Apparel, αναζητούν τη χαμένη τους μνήμη μετά από ένα «τραγικά» διασκεδαστικό πάρτι. Καθώς όμως αρχίζουν να τους συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, τα κορίτσια αμφισβητούν σιγά-σιγά την αυθεντικότητα της προσωπικής τους σύνθεσης, των υλικών από τα οποία οι ίδιες είναι φτιαγμένες, για να φτάσουν στο τέλος να αναρωτηθούν αν ό,τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ ήταν όντως αληθινό. Ίσως τελικά το προηγούμενο βράδυ να μην ήταν «ένα-ακόμα-πάρτι». Ναι αυτό ακριβώς, ίσως να μην ήταν «ένα-ακόμα-πάρτι».

Το έργο έχει γράψει η Caitlin Saylor Stephens και παίζουν οι Madelyn Robinson και Drita Kabashi.

Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ