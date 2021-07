Το Athens Photo World επιστρέφει με δύο ενδιαφέρουσες εκθέσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Tις δύο κεντρικέςτης φετινής του διοργάνωσης θα παρουσιάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το. Δύο μήνες μετά την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων του για το 2021, η διοργάνωση επανέρχεται δριμύτερη με σημαντικές προτάσεις για το κοινό οι οποίες θα φιλοξενηθούν, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου στοΠιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η δουλειά του Ιταλού φωτογράφου, μέλους του διεθνούς πρακτορείου Magnum. Η έκθεση με τίτλο «» είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του και μέσα από την υποβλητική ματιά του ο θεατής μεταφέρεται στο προσκήνιο του ανθρώπινου δράματος της σύγχρονης ιστορίας. Ο Pellegrin αιχμαλωτίζει στιγμές πόνου, αγώνα και δύναμης από τόπους μακρινούς και διαφορετικούς με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Ιαπωνία, Ινδονησία, Αφγανιστάν, Αλβανία, Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη, Αιθιοπία, Λιβερία, Σουδάν, Ανγκόλα, Αϊτή, Κόσοβο, Κούβα, Παλαιστίνη, Λίβανος, Ιράκ, Βατικανό και Γαλλία, τόποι και άνθρωποι διαφορετικοί παρελαύνουν μπροστά μας μέσα από το ασπρόμαυρο κάδρο του. Φως, σκοτάδι, σώματα και βλέμματα είναι οι πρωταγωνιστές των εικόνων του φωτογράφου, ενίοτε σε ασυνήθιστες συνθέσεις, και με ένταση που ξεχειλίζει από τις δισδιάστατες εικόνες ζητώντας επίμονα την προσοχή και τη σκέψη του θεατή.Η έκθεση θα παρουσιαστείστο αίθριο του 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και την υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.Παράλληλα, το Athens Photo World, πουη, παρουσιάζει στο ΚΠΙΣΝ την έκθεση «» με τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στονγια την ανάδειξη των πιο σημαντικών στιγμιότυπων και ιστοριών της χρονιάς που πέρασε. Φέτος, συμμετείχαν 4.315 φωτογράφοι από 130 χώρες με 74.470 φωτογραφίες. Η τελική επιλογή ανέδειξε 45 φωτογράφους από 28 χώρες, η δουλειά των οποίων παρουσιάζεται στην έκθεση.του πρακτορείου Panos Pictures με τη φωτογραφία της 85χρονης Rosa Luzia Runaldi καθώς την αγκαλιάζει η νοσηλεύτρια Adriana Silva de Costa Souza στο γηροκομείο Viva Bem στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Οι συνυποψήφιοι του Nissen ήταν οι Evelyn Hockstein (Η.Π.Α), Oleg Ponomarev (Ρωσία), Luis Tato (Ισπανία), Lorenzo Tugnoli (Ιταλία) και Valery Melnikov (Ρωσία).Νικητής του World Press Photo Story of the Year (Φωτογραφικό Θέμα της Χρονιάς) ο Ιταλόςτου πρακτορείου Getty με το φωτογραφικό του θέμα «Habibi». Οι συνυποψήφιοί του ήταν ο Καναδός Chris Donovan και η Ρωσίδα Valery Melnikov .Σημαντική διάκριση φέτος και για το Ελληνικό Φωτορεπορτάζ μεκαι τη δουλειά του «Trapped in Greece» (Παγιδευμένοι στην Ελλάδα) στην κατηγορία μακροχρόνιων projects. Ο Τζωρτζίνης με την δουλειά του αυτή απέσπασε και το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό Athens Photo World Award της διοργάνωσης για το 2021.Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 23 Αυγούστου μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου.Τέλος τοτου APW θα φιλοξενηθεί στο ΚΠΙΣΝ, στον μεγάλο τοίχο στο τέλος του Καναλιού (δίπλα στα Σκαλοπάτια στο Κανάλι) από τις 23 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου (21:00 – 00:00). Οι προβολές θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες αθλητικής θεματολογίας από το αρχείο του Γιάννη Μπεχράκη, τα διεθνή πρακτορεία Reuters, Associated Press, European Pressphoto Agency, τα ελληνικά πρακτορεία InTimeNews και Eurokinissi και τους φωτογράφους Άγγελο Ζυμάρα, Νίκο Καλλιανιώτη, Ηλία Μάρκου, Νίκο Μενουδαράκο, Σπύρο Μπακάλη, Λευτέρη Παρτσάλη, Δημήτρη Σιδερίδη και Byron Smith.