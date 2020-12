Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά με πυροτεχνήματα, μουσική και χορό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί φέτος οι συνθήκες να είναι πολύ διαφορετικές από άλλες χρονιές, ωστόσο, τοθα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη τουη οποία μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω. Ο όμορφος χριστουγεννιάτικος στολισμός και ο εντυπωσιακός φωτισμός θα συναντηθούν με την μουσική, το χορό και τις ελπίδες για μία καλύτερη χρονιά στην εορστατσική αυτή εκδήλωση παρουσιάστρια της οποίας θα είναι η ηθοποιόςΗ βραδιά θα ξεκινήσει στις 22.30 με ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την. Η ΕΛΣ θα παρουσιάσει αποσπάσματα από σπουδαία έργα όπερας, οπερέτας, μπαλέτου και συμφωνικής μουσικής, καθώς και. Από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ως την Εναλλακτική Σκηνή και τις αίθουσες των δοκιμών, η Ορχήστρα, το, οι διακεκριμένοι σολίστ, αλλά και το ΜεῙΖοΝ Ensemble και οι chórεs θα προσφέρουν ένα εορταστικό ταξίδι με σταθμούς στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Μποέμ, στον πολύχρωμο κόσμο του Δον Κιχώτη, στο χριστουγεννιάτικο ξημέρωμα από το «Δαχτυλίδι της μάνας», αλλά και στα βιεννέζικα βαλς της «Εύθυμης Χήρας» και στον «Μακεδονικό χορό» του Σκαλκώτα.Μετά τα μεσάνυχτα και τοκαι των Σιντριβανιών στο Κανάλι, μείνετε συντονισμένοι στις οθόνες σας, καθώςαναβιώνουν από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, οι Gumbo YaYa με τη Sugahspank! σας παρασύρουν με τους ήχους των jazz & blues της Νέας Ορλεάνης και ο Palov σας ξεσηκώνει με ένα DJ set αφιερωμένο στις μουσικές της Καραϊβικής. Υποδεχόμαστε το 2021 όλοι μαζί, ακόμα κι αν είμαστε μακριά, με υπέροχες εικόνες και μουσικές που θα φτάσουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσα από την ιστοσελίδα του snfcc.org, τη σελίδα του στο Facebook και το κανάλι του στο YouTube αλλά και ζωντανά από την ΕΡΤ2.• «Lippen schweigen» από την οπερέτα Η εύθυμη χήρα του Φραντς ΛέχαρΚόμης Ντανίλο Ντανίλοβιτς: Τάσης ΧριστογιαννόπουλοςΧάννα Γκλάβαρι: Βασιλική ΚαραγιάννηΟρχήστρα της ΕΛΣΜουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης• «Μακεδονικός χορός» από τους 36 Ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα (A’ Σειρά)• «Το ξημέρωμα των Χριστουγέννων» από το Δαχτυλίδι της μάνας του Μανώλη ΚαλομοίρηΟρχήστρα της ΕΛΣΜουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης• Μποέμ του Τζάκομο Πουτσίνι, αποσπάσματα από τη Β΄ ΠράξηΡοντόλφο: Γιάννης Χριστόπουλος, Μιμή: Άννα Στυλιανάκη, Μαρτσέλλο: Διονύσης Σούρμπης, Σωνάρ: Νίκος Κοτενίδης, Κολλίνε: Τάσος Αποστόλου, Μουζέττα: Μιράντα Μακρυνιώτη, Αλτσιντόρο: Γιάννης ΓιαννίσηςΠιάνο: Σοφία Ταμβακοπούλου• Pas de deux από τον Δον Κιχώτη του Λούντβιχ ΜίνκουςΣολίστ: Ελεάνα Ανδρεούδη, Βαγγέλης Μπίκος (Α΄ Xορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ)Χορογραφία: Τιάγκο Μπορντίν, βασισμένη στον Μαριύς Πετιπά• Δρώμενο στην Εναλλακτική ΣκηνήΗ άδεια αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής ξυπνάει τα βράδια, αφού ο φύλακας περάσει για τελευταία φορά. Τα καθίσματα σηκώνονται απ’ τη θέση τους και παρακολουθούν αγαπημένα αποσπάσματα από οπερέτες, που ερμηνεύονται μόνο γι’ αυτά από παράξενους μονωδούς.Αποσπάσματα από την Εύθυμη χήρα του Φραντς Λέχαρ και το Πικ-νικ του Θεόφραστου ΣακελλαρίδηΜουσική διεύθυνση: Ηλίας ΒουδούρηςΣύλληψη, σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης, Χριστίνα ΣπανούΚοστούμια: Χριστίνα ΣπανούΕρμηνεύουν: Δημήτρης Πακσόγλου, τενόρος, Ιρένα Αθανασίου, μεσόφωνοςΣυμμετέχουν: Ελευθερία Στάμου, Έκτορ Μπολάνο, Λευτέρης ΧαρέλληςΣυμμετέχει 7μελές ενόργανο σύνολο από μουσικούς της Ορχήστρας της ΕΛΣ• ΜεῙΖοΝ Ensemble«What shall we do with the drunken sailor», ιρλανδέζικο παραδοσιακό τραγούδι«Η Παρθένος σήμερον», χριστουγεννιάτικος ύμνος σε μελοποίηση Θεμιστοκλή Πολυκράτη (1863-1926)Μουσική διεύθυνση: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος• Μαρίνα Σάττι & chórεsΤρία παραδοσιακά κάλαντα σε διασκευή Μάρθας Μαυροειδή• Ειδική συμμετοχή: Στρατιωτική Μουσική ΑΣΔΥΣ• Broadway Musicals από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤΣολίστ: Νάντια Κοντογέωργη, Βάσια Ζαχαροπούλου, Θοδωρής Βουτσικάκης• GUMBO YA YA feat. Sugahspank!Οι Gumbo Ya Ya παρουσιάζουν μια συναυλία-γιορτή με μουσική jazz & blues της Νέας Ορλεάνης. Η μουσική των Gumbo Ya Ya συνδυάζει τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς με τη χαρούμενη funky διάσταση των χάλκινων πνευστών. Τη συνταγή συμπληρώνει με τη βαθιά εκφραστική φωνή της η Sugahspank!• DJ set με τον PalovΚαλωσορίζουμε το 2021 με ένα πάρτι που θα στήσει ο καθένας στο σαλόνι του με DJ τον Palov και ένα set με μουσικές latin, cumbia, afro, jazz, funk, hip hop, disco και reggae, που θα ξεσηκώσει σε χορό ακόμα και τους πιο διστακτικούς!