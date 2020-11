Πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ: Τα πορτρέτα των 52 ισχυρότερων Αμερικανίδων σε μία έκθεση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στηνη έκθεση «» εκθέτει την ιστορία της χώρας μέσα από μια εικονική παρέλαση τωνοι οποίες ακολούθησαν τους συζύγους τους στονκαι την προεδρία της πατρίδας τους.Η έκθεση περιλαμβάνει πορτρέτα όλων ανεξαιρέτως τωναρξάμενη από την πρώτη Πρώτη Κυρία έως την τελευταία και οσονούπω πρώην, δηλαδή από τηέως τηΕνδιαφέρον είναι ότι η Μελάνια δεν αποτυπώνεται σε πίνακα ζωγραφικής όπως η πλειονότητα των προκατόχων της, αλλά σε φωτογραφικό πορτρέτο, καταλλήλως περιποιημένο ώστε η σύζυγος του απερχόμενου Πλανητάρχη να φαίνεται ακόμη πιο αιθέρια και εξιδανικευμένα γοητευτική από ό,τι πραγματικά είναι.Κατά την αμερικανική παράδοση, η Πρώτη Κυρία δεν οφείλει να ασκεί μόνο έναν διακοσμητικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας απλώς ότι ο Πρόεδρος είναι κανονικός άνθρωπος, σύζυγος, οικογενειάρχης κ.λπ. Η Πρώτη Κυρία πρέπει να συμπληρώνει την εικόνα με τη σταθερότητα του χαρακτήρα, τη σεμνότητα και την άμεμπτη ηθική της, την καρτερία και τη στοργή της, με την διακριτικότητα και την ψυχραιμία που αρμόζει στη μητέρα των παιδιών του Πλανητάρχη αλλά και, συμβολικά, τη Μητέρα Όλων των Αμερικανών.Βεβαίως, από τη χορεία τωνκαι σε μια διάρκεια 228 ετών από τη σύσταση του αμερικανικού κράτους έως σήμερα υπήρξαν γυναίκες οι οποίες ξεχώρισαν, για πολλούς και διάφορους λόγους. Πέρα από την απίστευτη τραγωδία την οποίαν έζησε η Τζάκι Κένεντι όταν ο σύζυγός της, JFK πυροβολήθηκε δίπλα της, πέραν και της απευθείας πολιτικής καριέρας σε ανώτατο επίπεδο την οποίαν έκανε η Χίλαρι Κλίντον, κυρίες όπως ηαπό το 1947 έως το 1953 διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.σύζυγος του, προέδρου κατά το διάστημα 1977-1981, ανέπτυξε έντονη δράση υπέρ της προστασίας και του σεβασμού των ψυχικώς νοσούντων. Η διάδοχός της, ηδημιούργησε την εκστρατεία «Απλώς πες 'όχι'» (Just Say No) κατά της διάδοσης των ναρκωτικών.Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτωνμπορεί κάποιος να διατρέξει τα πορτρέτα των 52 Πρώτων Κυριών, παρατηρώντας, εκτός των άλλων, τις αλλαγές στην τεχνοτροπία κάθε καλλιτέχνη ο οποίος κλήθηκε να αποτυπώσει, όχι μόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αλλά και την προσωπικότητα καθεμίας από τις FLOTUS.Δείτε εδώ μια επιλογή των πορτρέτων των(από τη Τζάκι Κένεντι έως τη Μελάνια Τραμπ), μαζί με κάποιες ακόμη από το παρελθόν: