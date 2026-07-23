Να λοιπόν που οι Κινέζοι εγκαθίστανται και στην Ισπανία

Το πρακτορείο

εξασφάλισε και δημοσίευσε έκθεση της ισπανικής κυβέρνησης η οποία αφορά στη στρατηγική που θα ακολουθήσει αναφορικά με την επενδυτική πολιτική από τους





Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, έχει αποφασιστεί η κατασκευή εργοστασίου παραγωγής μπαταριών αξίας 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσουν από κοινού η



Μάλιστα, η είδηση δεν έχει να κάνει μόνο με την ανέγερση της νέας βιομηχανικής μονάδας. Όπως αναφέρεται, σε αυτή θα εργάζεται και εξειδικευμένο προσωπικό από την Κίνα, το οποίο θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου.



στη χώρα.Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, έχει αποφασιστεί η κατασκευή εργοστασίου παραγωγής μπαταριών αξίαςτο οποίο θα δημιουργήσουν από κοινού η CATL με τον Όμιλο Stellantis.Μάλιστα, η είδηση δεν έχει να κάνει μόνο με την ανέγερση της νέας βιομηχανικής μονάδας. Όπως αναφέρεται, σε αυτή θα εργάζεταιτο οποίο θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για «αποσπασμένους εργαζομένους» από την ασιατική χώρα οι οποίοι θα μετακομίσουν στην Ισπανία. Το επίσημο έγγραφο παρουσιάζει το επενδυτικό μοντέλο που πρόκειται να εφαρμόζει εφεξής η ισπανική κυβέρνηση για επενδύσεις που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «γίνονται σωστά στην Ισπανία», μέσω τριών εμβληματικών κοινοπραξιών.

Πρόκειται γι’ αυτές της ισπανικής της Ebro Motors με τον Όμιλο Chery, της (επίσης, ισπανικής) Santana Motors με τον Όμιλο BAIC και του Ομίλου Stellantis με την CATL.







Οι τρεις κοινοπραξίες εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν άμεσα σχεδόν 6.000 θέσεις εργασίας. Από αυτές, περισσότερες από 4.000 αφορούν στο εργοστάσιο μπαταριών της CATL και της Stellantis, περίπου 1.600 στην Ebro Motors και περίπου 210 στη Santana Motors.

Επιπλέον, η κατασκευή των εγκαταστάσεων των εργοστασίων αναμένεται να δημιουργήσει αρκετές χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας, χωρίς όμως να διευκρινίζεται πόσοι από τους εργαζομένους θα προέρχονται από την Κίνα και πόσοι θα είναι Ισπανοί.



Η Chery αναμένεται να ξεκινήσει εφέτος την παραγωγή δικών της μοντέλων στο πρώην εργοστάσιο της Nissan, στη Βαρκελώνη, έπειτα από επανειλημμένες αναβολές σε σχέση με τον αρχικό στόχο, που προέβλεπε την έναρξη της κατασκευής τους το 2024.

Η κινεζική εταιρεία απέδωσε την καθυστέρηση σε παράγοντες της αγοράς, μεταξύ των οποίων και οι επιπλέον δασμοί εισαγωγής που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην Κίνα.





Τα τελευταία χρόνια η Ισπανία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της συνεργασίας με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη, επιχειρώντας να πείσει τα στελέχη της Ε.Ε. ότι υπάρχει μια ενδιάμεση λύση μεταξύ του προστατευτισμού της εγχώριας παραγωγής και της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς.

Η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι κινεζικές επενδύσεις είναι απαραίτητες για την επιτυχή μετάβαση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στην ηλεκτροκίνηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας στη Γηραιά Ήπειρο, θα ενισχύουν την εφοδιαστική αλυσίδα σε αυτή και θα συμβάλλουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Κίνα.



Παρά το γεγονός ότι στην έκθεση της ισπανικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι με αυτή την πρακτική επενδύσεων θα αυξήσει την απασχόληση, η γενικότερη εικόνα είναι λιγότερο ξεκάθαρη όσον αφορά στη συμμετοχή Ισπανών προμηθευτών και στη μεταφορά τεχνολογίας, δηλαδή τους δύο βασικούς στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Αρχικά, οι κινεζικές εταιρείες θα εισάγουν πλήρη κιτ οχημάτων, τα οποία θα συναρμολογούνται στην Ισπανία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί σταδιακά μια ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού που θα ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι τόσο η CATL όσο και η Chery θα παραχωρούν άδειες χρήσης της τεχνολογίας τους, χωρίς να μεταβιβάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή να δεσμεύονται για τη δημιουργία τοπικών ερευνητικών κέντρων.





Θυμίζουμε ότι ο Όμιλος Stellantis συνεργάζεται ήδη στενά με τη Leapmotor. Όπως έχει ανακοινωθεί, από το 2028 θα κατασκευάζει στην Ισπανία ένα νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV της Opel, το οποίο θα βασίζεται σε τεχνολογία της κινεζικής εταιρείας.

Πέραν αυτού, ο Όμιλος θα συνεργάζεται με την Dongfeng για την παραγωγή μοντέλων της δεύτερης στο εργοστάσιο που έχει στη γαλλική πόλη Ρεν.