Το νέο Denza Z9S

Η

συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την επέκτασή της στην

, παρουσιάζοντας στην Κίνα το

, ένα αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν που βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Z9GT.



Με ισχύ που στην κορυφαία έκδοση φτάνει τους 1.210 ίππους, το νέο μοντέλο στοχεύει ευθέως στην καρδιά της premium κατηγορίας, εκεί όπου κυριαρχούν η Porsche Taycan, η Mercedes EQE, το Audi A6 Sportback e-tron και η BMW i5.



Παρότι μοιράζεται τη βάση του με το Z9GT, το Z9S έχει διαφορετική φιλοσοφία αμαξώματος. Αντί για shooting brake, υιοθετεί πεντάθυρο fastback αμάξωμα με κουπέ χαρακτηριστικά, ενώ είναι αισθητά πιο μαζεμένο.





Το μήκος του φτάνει τα 5,09 μέτρα, δηλαδή είναι κατά 14,5 εκατοστά μικρότερο από το Z9GT, ενώ το μεταξόνιο είναι μετρημένο στα 3,03 μέτρα. Η σχεδίαση διαφοροποιείται και στο εμπρός μέρος, όπου ξεχωρίζει η νέα διαιρούμενη φωτεινή υπογραφή, ενώ στην οροφή βρίσκεται αισθητήρας LiDAR για τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.







Νέας σχεδίασης είναι επίσης οι χειρολαβές των θυρών και τα πίσω φώτα. Την αισθητική επιμέλεια έχει αναλάβει και πάλι ο πρώην σχεδιαστής της Audi, Βόλφγκανγκ Έγκερ. Στο εσωτερικό διατηρείται η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, αλλά η διάταξη του ταμπλό διαφοροποιείται.

Νέο είναι το τιμόνι τριών ακτίνων, ανασχεδιασμένοι είναι οι αεραγωγοί και ορισμένα διακοσμητικά στοιχεία, ενώ παραμένουν φυσικοί διακόπτες για λειτουργίες όπως η αυτόματη στάθμευση, οι ρυθμίσεις της ανάρτησης και του συστήματος κίνησης. Οι πίσω επιβάτες αποκτούν επίσης οθόνη ελέγχου και νέα καθίσματα με αναβαθμισμένη επένδυση. Η βασική έκδοση του Z9S εξοπλίζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα που αποδίδει 503 ίππους, ενώ θα διατεθεί και μία ακόμη πισωκίνητη έκδοση με ισχύ 435 ίππων.





Και οι δύο τροφοδοτούνται από μπαταρία χωρητικότητας 102,3 kWh, με την αυτονομία να φτάνει έως τα 920 χλμ. σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο CLTC. Στο πρότυπο WLTP, πάντως, η τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφώνεται κοντά στα 700 χλμ. Στην κορυφή της γκάμας θα τοποθετηθεί η τετρακίνητη έκδοση Performance με συνδυαστική ισχύ έως 1.210 ίππους.

Αν και η Denza δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την ευρωπαϊκή διάθεση του Z9S, η πρόσφατη ανακοίνωση της άφιξης του Z9GT στην Ευρώπη ενισχύει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει σύντομα και το νέο fastback.