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Tο θερμικό Peugeot 208 έχει μέλλον
Tο θερμικό Peugeot 208 έχει μέλλον
Αναγνωρίζοντας την ζήτηση για θερμικά μοντέλα η Peugeot επιβεβαιώνει πως η τρέχουσα γενιά του 208 με θερμικούς κινητήρες θα συνεχίσει την καριέρα της παράλληλα με την αμιγώς ηλεκτρική νέα γενιά του γαλλικού supermini.
Η Peugeot δεν σκοπεύει να αποχαιρετήσει σύντομα τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στα μοντέλα των μικρότερων κατηγοριών. Αντίθετα, η τωρινή γενιά του 208 θα συνεχίσει να διατίθεται με βενζινοκίνητα σύνολα, παράλληλα με το νέο ηλεκτρικό e-208, και μετά το 2030.
Τα παραπάνω αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Peugeot, Αλέν Φαβέ, ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο e-208 δεν έρχεται για να αντικαταστήσει το υπάρχον μοντέλο, αλλά για να το συμπληρώσει. «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με θερμικά σύνολα το 208, ώστε να καλύψουμε το τμήμα της αγοράς που δεν είναι ακόμη έτοιμο να περάσει στην ηλεκτροκίνηση και εξακολουθεί να χρειάζεται κινητήρες εσωτερικής καύσης ή υβριδικά συστήματα. Το μοντέλο θα παραμείνει στην παραγωγή όσο υπάρχει ζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σήμερα, το Peugeot 208 διατίθεται με δύο ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης, 110 και 145 ίππων, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και η νέα έκδοση Turbo 100 με τον τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων.
Ο Φαβέ άφησε να εννοηθεί ότι οι συγκεκριμένες εκδόσεις θα συνεχίσουν να διατίθενται και μετά το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσους αγοραστές δεν επιθυμούν ακόμη να στραφούν σε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών θα μειώνεται σταδιακά.
«Πιστεύουμε ότι η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα θα αυξηθεί πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Εκεί επικεντρώνεται η στρατηγική μας και γι’ αυτό η παρουσίαση του νέου e-208 αποτελεί για εμάς το σημαντικότερο λανσάρισμα στην κατηγορία Β», τόνισε.
Παρότι η υπάρχουσα γενιά του 208 θα διατηρήσει την ίδια τεχνική βάση, όλα δείχνουν ότι , τόσο σε αμάξωμα, όσο και στο εσωτερικό. Στόχος της Peugeot είναι να εναρμονίσει την εμφάνισή του τωρινού μοντέλου με το νέο e-208, διατηρώντας το ανταγωνιστικό παρά το γεγονός ότι η σημερινή γενιά συμπληρώνει ήδη μια 7ετία στην αγορά.
Τα παραπάνω αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Peugeot, Αλέν Φαβέ, ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο e-208 δεν έρχεται για να αντικαταστήσει το υπάρχον μοντέλο, αλλά για να το συμπληρώσει. «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με θερμικά σύνολα το 208, ώστε να καλύψουμε το τμήμα της αγοράς που δεν είναι ακόμη έτοιμο να περάσει στην ηλεκτροκίνηση και εξακολουθεί να χρειάζεται κινητήρες εσωτερικής καύσης ή υβριδικά συστήματα. Το μοντέλο θα παραμείνει στην παραγωγή όσο υπάρχει ζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σήμερα, το Peugeot 208 διατίθεται με δύο ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης, 110 και 145 ίππων, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και η νέα έκδοση Turbo 100 με τον τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων.
Ο Φαβέ άφησε να εννοηθεί ότι οι συγκεκριμένες εκδόσεις θα συνεχίσουν να διατίθενται και μετά το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσους αγοραστές δεν επιθυμούν ακόμη να στραφούν σε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών θα μειώνεται σταδιακά.
«Πιστεύουμε ότι η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα θα αυξηθεί πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Εκεί επικεντρώνεται η στρατηγική μας και γι’ αυτό η παρουσίαση του νέου e-208 αποτελεί για εμάς το σημαντικότερο λανσάρισμα στην κατηγορία Β», τόνισε.
Παρότι η υπάρχουσα γενιά του 208 θα διατηρήσει την ίδια τεχνική βάση, όλα δείχνουν ότι , τόσο σε αμάξωμα, όσο και στο εσωτερικό. Στόχος της Peugeot είναι να εναρμονίσει την εμφάνισή του τωρινού μοντέλου με το νέο e-208, διατηρώντας το ανταγωνιστικό παρά το γεγονός ότι η σημερινή γενιά συμπληρώνει ήδη μια 7ετία στην αγορά.
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