Tο θερμικό Peugeot 208 έχει μέλλον

Η Peugeot δεν σκοπεύει να αποχαιρετήσει σύντομα τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στα μοντέλα των μικρότερων κατηγοριών. Αντίθετα,, παράλληλα με το νέο ηλεκτρικό e-208, και μετά το 2030.Τα παραπάνω αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Peugeot, Αλέν Φαβέ, ξεκαθαρίζοντας ότι, αλλά για να το συμπληρώσει. «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με θερμικά σύνολα το 208, ώστεκαι εξακολουθεί να χρειάζεται κινητήρες εσωτερικής καύσης ή υβριδικά συστήματα. Το μοντέλο θα παραμείνει στην παραγωγή όσο υπάρχει ζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.Σήμερα, το Peugeot 208 διατίθεται με δύο ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης, 110 και 145 ίππων, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και η νέα έκδοση Turbo 100 με τον τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων.Ο Φαβέ άφησε να εννοηθεί ότι οι συγκεκριμένες εκδόσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσους αγοραστές δεν επιθυμούν ακόμη να στραφούν σε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών θα μειώνεται σταδιακά.«Πιστεύουμε ότιΕκεί επικεντρώνεται η στρατηγική μας και γι’ αυτό η παρουσίαση του νέου e-208 αποτελεί για εμάς το σημαντικότερο λανσάρισμα στην κατηγορία Β», τόνισε.Παρότι η υπάρχουσα γενιά του 208 θα διατηρήσει την ίδια τεχνική βάση, όλα δείχνουν ότι, τόσο σε αμάξωμα, όσο και στο εσωτερικό. Στόχος της Peugeot είναι να εναρμονίσει την εμφάνισή του τωρινού μοντέλου με το νέο e-208, διατηρώντας το ανταγωνιστικό παρά το γεγονός ότι η σημερινή γενιά συμπληρώνει ήδη μια 7ετία στην αγορά.