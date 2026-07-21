H Audi αναβαθμίζει το Q3

Κλείσιμο

Η Audi παρουσιάζει το ανανεωμένο Q3 για το 2027,με νέες τεχνολογίες, περισσότερες ανέσεις και βελτιωμένη πρακτικότητα για την καθημερινή χρήση.Από εδώ και στο εξής, όλα τα Audi Q3 εξοπλίζονταιστοιχεία που μέχρι σήμερα αποτελούσαν προαιρετικό εξοπλισμό.Παράλληλα, η γερμανική εταιρείαδίνοντας στους αγοραστές περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, όπως αναβαθμισμένη ανάρτηση, ακουστικά κρύσταλλα, ηχοσύστημα Sonos και οσφυϊκή υποστήριξη στα καθίσματα.Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Τοχρησιμοποιεί πλέον διαδικτυακά δεδομένα και πληροφορίες από άλλα οχήματα για να προσαρμόζει πιο αποτελεσματικά την ταχύτητα, την απόσταση ασφαλείας και τη διατήρηση του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας.Μέσω της εφαρμογής myAudi, οι οδηγοί μπορούν ναενώ η νέα λειτουργία Valet Mode προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη όταν το αυτοκίνητο παραδίδεται σε τρίτους.Το νέο Q3 αποκτά επίσης, ενισχύοντας τον ψηφιακό χαρακτήρα της καμπίνας. Το αναβαθμισμένο σύστημα infotainment βασίζεται πλέον στο Android Automotive και υποστηρίζει εφαρμογές όπως το Microsoft Teams χωρίς να απαιτείται σύνδεση με smartphone.Ο φωνητικός βοηθός της Audi επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών με φυσικές φωνητικές εντολές, ενώκαι υποστηρίζει το πρότυπο Magnetic Power Profile. Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν πλέον τρεις θύρες USB-C με δυνατότητα φόρτισης έως 100 Watt.Στον τομέα του φωτισμού, οιμε τεχνολογία micro-LED προσαρμόζουν αυτόματα τη δέσμη φωτός, μειώνοντας τη θάμβωση των άλλων οδηγών και προσφέροντας δυνατότητα εξατομίκευσης της φωτεινής υπογραφής του αυτοκινήτου.Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται και η plug-in υβριδική έκδοση Q3 e-hybrid, η οποία, δηλαδή 600 κιλά περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, καθιστώντας την ακόμη πιο κατάλληλη για χρήση με τρέιλερ, τροχόσπιτα ή σκάφη.