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H Audi αναβαθμίζει το Q3
H Audi αναβαθμίζει το Q3
Πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό, νέες ψηφιακές λειτουργίες, αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης και σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες για την plug-in υβριδική έκδοση αποκτά το Audi Q3.
Η Audi παρουσιάζει το ανανεωμένο Q3 για το 2027, εμπλουτίζοντας τον εξοπλισμό του δημοφιλούς SUV με νέες τεχνολογίες, περισσότερες ανέσεις και βελτιωμένη πρακτικότητα για την καθημερινή χρήση.
Από εδώ και στο εξής, όλα τα Audi Q3 εξοπλίζονται στάνταρ με θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, στοιχεία που μέχρι σήμερα αποτελούσαν προαιρετικό εξοπλισμό.
Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία αναδιοργανώνει τα πακέτα εξοπλισμού Tech, Tech Plus και Tech Pro, δίνοντας στους αγοραστές περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, όπως αναβαθμισμένη ανάρτηση, ακουστικά κρύσταλλα, ηχοσύστημα Sonos και οσφυϊκή υποστήριξη στα καθίσματα.
Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Το αναβαθμισμένο adaptive cruise assist χρησιμοποιεί πλέον διαδικτυακά δεδομένα και πληροφορίες από άλλα οχήματα για να προσαρμόζει πιο αποτελεσματικά την ταχύτητα, την απόσταση ασφαλείας και τη διατήρηση του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας.
Μέσω της εφαρμογής myAudi, οι οδηγοί μπορούν να χειρίζονται εξ αποστάσεως το σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος, ενώ η νέα λειτουργία Valet Mode προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη όταν το αυτοκίνητο παραδίδεται σε τρίτους.
Το νέο Q3 αποκτά επίσης προαιρετική οθόνη συνοδηγού 10,9 ιντσών, ενισχύοντας τον ψηφιακό χαρακτήρα της καμπίνας. Το αναβαθμισμένο σύστημα infotainment βασίζεται πλέον στο Android Automotive και υποστηρίζει εφαρμογές όπως το Microsoft Teams χωρίς να απαιτείται σύνδεση με smartphone.
Ο φωνητικός βοηθός της Audi επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών με φυσικές φωνητικές εντολές, ενώ ο ασύρματος φορτιστής κινητού αυξάνει την ισχύ του στα 25 Watt και υποστηρίζει το πρότυπο Magnetic Power Profile. Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν πλέον τρεις θύρες USB-C με δυνατότητα φόρτισης έως 100 Watt.
Στον τομέα του φωτισμού, οι προαιρετικοί προβολείς Digital Matrix LED με τεχνολογία micro-LED προσαρμόζουν αυτόματα τη δέσμη φωτός, μειώνοντας τη θάμβωση των άλλων οδηγών και προσφέροντας δυνατότητα εξατομίκευσης της φωτεινής υπογραφής του αυτοκινήτου.
Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται και η plug-in υβριδική έκδοση Q3 e-hybrid, η οποία μπορεί πλέον να ρυμουλκεί έως 2.000 κιλά, δηλαδή 600 κιλά περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, καθιστώντας την ακόμη πιο κατάλληλη για χρήση με τρέιλερ, τροχόσπιτα ή σκάφη.
Από εδώ και στο εξής, όλα τα Audi Q3 εξοπλίζονται στάνταρ με θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, στοιχεία που μέχρι σήμερα αποτελούσαν προαιρετικό εξοπλισμό.
Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία αναδιοργανώνει τα πακέτα εξοπλισμού Tech, Tech Plus και Tech Pro, δίνοντας στους αγοραστές περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, όπως αναβαθμισμένη ανάρτηση, ακουστικά κρύσταλλα, ηχοσύστημα Sonos και οσφυϊκή υποστήριξη στα καθίσματα.
Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Το αναβαθμισμένο adaptive cruise assist χρησιμοποιεί πλέον διαδικτυακά δεδομένα και πληροφορίες από άλλα οχήματα για να προσαρμόζει πιο αποτελεσματικά την ταχύτητα, την απόσταση ασφαλείας και τη διατήρηση του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας.
Μέσω της εφαρμογής myAudi, οι οδηγοί μπορούν να χειρίζονται εξ αποστάσεως το σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος, ενώ η νέα λειτουργία Valet Mode προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη όταν το αυτοκίνητο παραδίδεται σε τρίτους.
Το νέο Q3 αποκτά επίσης προαιρετική οθόνη συνοδηγού 10,9 ιντσών, ενισχύοντας τον ψηφιακό χαρακτήρα της καμπίνας. Το αναβαθμισμένο σύστημα infotainment βασίζεται πλέον στο Android Automotive και υποστηρίζει εφαρμογές όπως το Microsoft Teams χωρίς να απαιτείται σύνδεση με smartphone.
Ο φωνητικός βοηθός της Audi επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών με φυσικές φωνητικές εντολές, ενώ ο ασύρματος φορτιστής κινητού αυξάνει την ισχύ του στα 25 Watt και υποστηρίζει το πρότυπο Magnetic Power Profile. Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν πλέον τρεις θύρες USB-C με δυνατότητα φόρτισης έως 100 Watt.
Στον τομέα του φωτισμού, οι προαιρετικοί προβολείς Digital Matrix LED με τεχνολογία micro-LED προσαρμόζουν αυτόματα τη δέσμη φωτός, μειώνοντας τη θάμβωση των άλλων οδηγών και προσφέροντας δυνατότητα εξατομίκευσης της φωτεινής υπογραφής του αυτοκινήτου.
Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται και η plug-in υβριδική έκδοση Q3 e-hybrid, η οποία μπορεί πλέον να ρυμουλκεί έως 2.000 κιλά, δηλαδή 600 κιλά περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, καθιστώντας την ακόμη πιο κατάλληλη για χρήση με τρέιλερ, τροχόσπιτα ή σκάφη.
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