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Ένα Tesla σε δύο τροχούς
Ένα Tesla σε δύο τροχούς
Η αμερικάνικη εταιρεία εισέρχεται στην αγορά των δύο τροχών, παρουσιάζοντας ένα παιδικό ποδήλατο ισορροπίας χωρίς πετάλια.
Όσοι περίμεναν ότι η Tesla θα έκανε το πρώτο της βήμα στον κόσμο των δύο τροχών με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή ακόμη και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα, μάλλον θα απογοητεύτηκαν.
Πρόκειται για ένα balance bike, δηλαδή ένα ποδήλατο ισορροπίας χωρίς πετάλια, σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας από δύο έως πέντε ετών. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μάθουν τα παιδιά να ισορροπούν πάνω σε δύο τροχούς πριν μεταβούν σε ένα συμβατικό ποδήλατο. Αντί για βοηθητικές ρόδες, οι μικροί αναβάτες χρησιμοποιούν τα πόδια τους για να κινούνται και σταδιακά εξοικειώνονται με την ισορροπία και τον έλεγχο του τιμονιού.
Η Tesla επέλεξε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της κατασκευής. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από κράμα μαγνησίου, ένα υλικό που συνδυάζει μικρό βάρος και υψηλή αντοχή, ενώ το συνολικό βάρος του ποδηλάτου διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από παιδιά μικρής ηλικίας. Παράλληλα, η σέλα ρυθμίζεται σε πέντε διαφορετικές θέσεις, επιτρέποντας στο ποδήλατο να ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η αισθητική ακολουθεί τη γνώριμη σχεδιαστική φιλοσοφία της Tesla. Οι επιφάνειες είναι καθαρές, οι γραμμές λιτές και το συνολικό αποτέλεσμα παραπέμπει περισσότερο σε βιομηχανικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας παρά σε ένα συμβατικό παιδικό ποδήλατο. Η εταιρεία επέλεξε ουδέτερους χρωματισμούς και διακριτική τοποθέτηση του λογότυπου, διατηρώντας τη μίνιμαλ εικόνα που χαρακτηρίζει τα αυτοκίνητά της.
Φυσικά, δεν πρόκειται για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Δεν υπάρχει κινητήρας, μπαταρία ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης, γεγονός που ίσως προκαλέσει έκπληξη σε όσους περίμεναν από την Tesla να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της στην ηλεκτροκίνηση. Αντίθετα, η εταιρεία επέλεξε να λανσάρει ένα προϊόν ιδιαίτερα απλό, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία εκμάθησης και στην ποιότητα κατασκευής.
Το νέο balance bike διατίθεται μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της Tesla στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τιμή 225 δολάρια. Το ποσό είναι αισθητά υψηλότερο από εκείνο πολλών αντίστοιχων παιδικών ποδηλάτων της αγοράς, ωστόσο η εταιρεία φαίνεται να απευθύνεται κυρίως στους φίλους της μάρκας και σε όσους αναζητούν ένα premium προϊόν. Άλλωστε, η εμπορική αξία του ονόματος Tesla επιτρέπει στην εταιρεία να τοποθετεί αρκετά από τα lifestyle προϊόντα της σε υψηλότερη κατηγορία τιμής.
Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε άμεση. Λίγο μετά την έναρξη των παραγγελιών, το πρώτο διαθέσιμο απόθεμα εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν πλέον να εγγράφονται σε λίστα αναμονής μέχρι να διατεθεί η επόμενη παρτίδα. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και όταν δεν παρουσιάζει ένα νέο αυτοκίνητο, η Tesla εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον των καταναλωτών.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία επεκτείνεται πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει διάφορα προϊόντα που αξιοποιούν τη δυναμική του εμπορικού της σήματος, από παιδικά οχήματα και συλλεκτικά αντικείμενα μέχρι είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σχέση των πελατών με το brand και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων γύρω από αυτό.
Το νέο balance bike εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Μπορεί να μην αποτελεί το ηλεκτρικό ποδήλατο που πολλοί περίμεναν από την Tesla, ωστόσο αποδεικνύει ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους αξιοποίησης της εμπορικής της απήχησης.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη κίνηση να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια μελλοντική, πιο ουσιαστική παρουσία της στον χώρο της μικροκινητικότητας, έναν τομέα που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε άμεση. Λίγο μετά την έναρξη των παραγγελιών, το πρώτο διαθέσιμο απόθεμα εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν πλέον να εγγράφονται σε λίστα αναμονής μέχρι να διατεθεί η επόμενη παρτίδα. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και όταν δεν παρουσιάζει ένα νέο αυτοκίνητο, η Tesla εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον των καταναλωτών.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία επεκτείνεται πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει διάφορα προϊόντα που αξιοποιούν τη δυναμική του εμπορικού της σήματος, από παιδικά οχήματα και συλλεκτικά αντικείμενα μέχρι είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σχέση των πελατών με το brand και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων γύρω από αυτό.
Το νέο balance bike εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Μπορεί να μην αποτελεί το ηλεκτρικό ποδήλατο που πολλοί περίμεναν από την Tesla, ωστόσο αποδεικνύει ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους αξιοποίησης της εμπορικής της απήχησης.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη κίνηση να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια μελλοντική, πιο ουσιαστική παρουσία της στον χώρο της μικροκινητικότητας, έναν τομέα που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.
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