Έρχεται το Leapmotor B05
CAR
Leapmotor κινέζικα αυτοκίνητα Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Έρχεται το Leapmotor B05

Η Leapmotor προλογίζει το νέο αμιγώς ηλεκτρικό hatchback B05 που θα αποκαλυφθεί στο Μόναχο.

Έρχεται το Leapmotor B05
Η Leapmotor επεκτείνει την ευρωπαϊκή της γκάμα, προσθέτοντας στα T03, C10 και B10 το νέο B05. Μία εβδομάδα πριν την έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο, η κινεζική μάρκα δημοσιοποίησε teaser φωτογραφίες, δίνοντάς μας μία πρώτη εικόνα του μοντέλου. Το νέο B05 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatcback, το οποίο στις αρχές του 2026 θα τοποθετηθεί μεταξύ του μικρού T03 και του εξίσου νέου SUV, B10 στην ευρωπαϊκή γκάμα της εταιρείας.
Έρχεται το Leapmotor B05
Το πλήρως ηλεκτρικό hatch αναμένεται να έχει μήκος 4,3 μέτρα, ενώ θα εφοδιάζεται με μπαταρία 67,1 kWh για αυτονομία περίπου 420 χλμ. Η ενέργεια θα παρέχεται σε ένα ηλεκτρικό μοτέρ τοποθετημένο στον εμπρός άξονα με μέγιστη ισχύ 218 ίππων. Με αυτά τα νούμερα και χαρακτηριστικά, το νέο B05 έρχεται απέναντι σε μοντέλα όπως τα VW ID.3, MG4, BYD Dolphin και Renault Megane E-Tech.
Το εσωτερικό του θα έχει την μίνιμαλ σχεδίαση που χαρακτηρίζει τα γνωστά ως τώρα Leapmotor, με τον ψηφιακό κόσμο να αποτελείται από έναν πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και μία κεντρική οθόνη infotainment με διαγώνιο 14,6 ίντσες.
Το νέο B05 θα είναι το τέταρτο μοντέλο της κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη, με το A10 -που φημολογείται ότι είναι το επόμενο- να αναμένεται το 2027. Η τιμή του αμιγώς ηλεκτροκίνητου hatchback της Leapmotor θα είναι λιγότερες αν όχι ακριβώς 30.000 ευρώ και η διάθεσή του στις αγορές αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.
Έρχεται το Leapmotor B05

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης