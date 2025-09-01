Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Έρχεται το Leapmotor B05
Η Leapmotor προλογίζει το νέο αμιγώς ηλεκτρικό hatchback B05 που θα αποκαλυφθεί στο Μόναχο.
Η Leapmotor επεκτείνει την ευρωπαϊκή της γκάμα, προσθέτοντας στα T03, C10 και B10 το νέο B05. Μία εβδομάδα πριν την έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο, η κινεζική μάρκα δημοσιοποίησε teaser φωτογραφίες, δίνοντάς μας μία πρώτη εικόνα του μοντέλου. Το νέο B05 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatcback, το οποίο στις αρχές του 2026 θα τοποθετηθεί μεταξύ του μικρού T03 και του εξίσου νέου SUV, B10 στην ευρωπαϊκή γκάμα της εταιρείας.
Το πλήρως ηλεκτρικό hatch αναμένεται να έχει μήκος 4,3 μέτρα, ενώ θα εφοδιάζεται με μπαταρία 67,1 kWh για αυτονομία περίπου 420 χλμ. Η ενέργεια θα παρέχεται σε ένα ηλεκτρικό μοτέρ τοποθετημένο στον εμπρός άξονα με μέγιστη ισχύ 218 ίππων. Με αυτά τα νούμερα και χαρακτηριστικά, το νέο B05 έρχεται απέναντι σε μοντέλα όπως τα VW ID.3, MG4, BYD Dolphin και Renault Megane E-Tech.
Το εσωτερικό του θα έχει την μίνιμαλ σχεδίαση που χαρακτηρίζει τα γνωστά ως τώρα Leapmotor, με τον ψηφιακό κόσμο να αποτελείται από έναν πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και μία κεντρική οθόνη infotainment με διαγώνιο 14,6 ίντσες.
Το νέο B05 θα είναι το τέταρτο μοντέλο της κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη, με το A10 -που φημολογείται ότι είναι το επόμενο- να αναμένεται το 2027. Η τιμή του αμιγώς ηλεκτροκίνητου hatchback της Leapmotor θα είναι λιγότερες αν όχι ακριβώς 30.000 ευρώ και η διάθεσή του στις αγορές αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.
