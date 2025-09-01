Έρχεται το Leapmotor B05

Η Leapmotor επεκτείνει την ευρωπαϊκή της γκάμα, προσθέτοντας στα T03, C10 και B10 το νέο B05. Μία εβδομάδα πριν την έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο, η κινεζική μάρκα, δίνοντάς μας μία πρώτη εικόνα του μοντέλου. Το νέο B05 είναι ένα, το οποίο στις αρχές του 2026 θα τοποθετηθεί μεταξύ του μικρού T03 και του εξίσου νέου SUV, B10 στην ευρωπαϊκή γκάμα της εταιρείας.Το πλήρως ηλεκτρικό hatch, ενώ θα εφοδιάζεται με μπαταρία 67,1 kWh για αυτονομία περίπου 420 χλμ. Η ενέργεια θα παρέχεται σε. Με αυτά τα νούμερα και χαρακτηριστικά, το νέο B05 έρχεται απέναντι σε μοντέλα όπως τα VW ID.3, MG4, BYD Dolphin και Renault Megane E-Tech.Το εσωτερικό του θα έχει τηνπου χαρακτηρίζει τα γνωστά ως τώρα Leapmotor, με τον ψηφιακό κόσμο να αποτελείται από έναν πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και μίαΤο νέο B05 θα είναι το τέταρτο μοντέλο της κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη, με το A10 -που φημολογείται ότι είναι το επόμενο- να αναμένεται το 2027. Η τιμή του αμιγώς ηλεκτροκίνητου hatchback της Leapmotorκαι η διάθεσή του στις αγορές αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.