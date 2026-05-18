H Toyota Corolla Cross εμπνέεται από την Rolls Royce
Μια ανεξάρτητη εταιρία παραγωγής διακοσμητικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων παρουσίασε μια παιχνιδιάρικη και περιπετειώδη εκδοχή της Toyota Corolla Cross με λειτουργικά στοιχεία που θυμίζουν την Rolls Royce Cullinan.
Η Toyota δεν έχει επιχειρήσει ως τώρα να δώσει στην Corolla Cross έναν πιο lifestyle χαρακτήρα, όμως ένας σημαντικός αυτοκινητικός προμηθευτής εξοπλισμού εσωτερικής διακόσμησης αποφάσισε να δείξει πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιο δημιουργική και συναισθηματική εκδοχή του δημοφιλούς crossover.
Το πρωτότυπο ονομάζεται Weekend Coast και αποτελεί μια πρόταση που χαρίζει στο οικογενειακό crossover έναν χαλαρό, εκδρομικό χαρακτήρα, με λύσεις που αντλούν έμπνευση από την πανάκριβη Rolls-Royce Cullinan.
Πίσω από το πρωτότυπο βρίσκεται η ιαπωνική Hayashi Telempu, μια εταιρία με βαθιά παρουσία στην αυτοκινητοβιομηχανία και εξειδίκευση σε επενδύσεις εσωτερικού, μοκέτες και λύσεις ηχομόνωσης. Παρότι το όνομά της δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, αποτελεί βασικό συνεργάτη εταιριών όπως η Toyota, η Honda, η Nissan, η Mazda και η Subaru, ενώ προμηθεύει ακόμη και αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς ομίλους όπως η Ford και η Stellantis.
Για την Corolla Cross Weekend Coast, η εταιρία αναδιαμόρφωσε την ατμόσφαιρα του εσωτερικού με γνώμονα τη χρήση σε εξορμήσεις και δραστηριότητες κοντά στη φύση. Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο βρίσκεται στο πορτμπαγκάζ, όπου έχουν ενσωματωθεί αναδιπλούμενα καθίσματα και υποπόδιο που μετατρέπουν την πίσω πόρτα σε χώρο καθίσματος και χαλάρωσης. Η λογική θυμίζει έντονα το περίφημο Viewing Suite της Cullinan, μόνο που εδώ εφαρμόζεται σε ένα προσιτό οικογενειακό μοντέλο.
Η θεματολογία συνεχίζεται και στην καμπίνα, όπου κυριαρχούν αποχρώσεις του λευκού και του γαλάζιου με μοτίβα εμπνευσμένα από τη θαλάσσια αύρα. Νέος ατμοσφαιρικός φωτισμός έχει τοποθετηθεί στις επενδύσεις των θυρών, ενώ το ταμπλό αποκτά λευκές επιφάνειες που ενισχύουν την αίσθηση φωτεινότητας. Το πανοραμικό γυάλινο στοιχείο της οροφής συμπληρώνει την πιο χαλαρή και καλοκαιρινή προσέγγιση του concept.
Αντίστοιχη αισθητική φαίνεται πως ακολουθείται και στο αμάξωμα, στο οποίο διακρίνεται διχρωμία σε λευκές και ανοιχτές γαλάζιες αποχρώσεις, δημιουργώντας μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε beach cruiser παρά σε συμβατικό SUV πόλης.
Ο βασικός στόχος της Hayashi Telempu δεν είναι απαραίτητα η παραγωγή ενός ξεχωριστού μοντέλου αλλά η συλλογή αντιδράσεων από νεαρές οικογένειες και ιδιοκτήτες κατοικιδίων που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ως μέρος ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής. Οι αντιδράσεις που θα προκύψουν ενδέχεται να οδηγήσουν μελλοντικά σε aftermarket πακέτα ή εργοστασιακές λύσεις που θα δώσουν σε SUV όπως η Corolla Cross έναν πιο προσωποποιημένο και lifestyle χαρακτήρα.
