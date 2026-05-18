H Toyota Corolla Cross εμπνέεται από την Rolls Royce

Η Toyota δεν έχει επιχειρήσει ως τώρα, όμως ένας σημαντικός αυτοκινητικός προμηθευτής εξοπλισμού εσωτερικής διακόσμησης αποφάσισε να δείξει πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιο δημιουργική και συναισθηματική εκδοχή του δημοφιλούς crossover.Το πρωτότυποκαι αποτελεί μια πρόταση που χαρίζει στο οικογενειακό crossoveαντλούν έμπνευση από την πανάκριβη Rolls-Royce Cullinan.Πίσω από το πρωτότυπο βρίσκεται, μια εταιρία με βαθιά παρουσία στην αυτοκινητοβιομηχανία και εξειδίκευση σε επενδύσεις εσωτερικού, μοκέτες και λύσεις ηχομόνωσης. Παρότι το όνομά της δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, αποτελείενώ προμηθεύει ακόμη και αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς ομίλους όπως η Ford και η Stellantis.Για την Corolla Cross Weekend Coast, η εταιρία αναδιαμόρφωσε την ατμόσφαιρα του εσωτερικού με γνώμονα τη χρήση σεΤο στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο βρίσκεται στο πορτμπαγκάζ, όπου έχουν ενσωματωθεί αναδιπλούμενα καθίσματα και υποπόδιο που. Η λογική θυμίζει έντονα το περίφημο Viewing Suite της Cullinan, μόνο που εδώ εφαρμόζεται σε ένα προσιτό οικογενειακό μοντέλο.Η θεματολογία συνεχίζεται και στην καμπίνα, όπου κυριαρχούν αποχρώσεις του λευκού και του γαλάζιου με μοτίβα. Νέος ατμοσφαιρικός φωτισμός έχει τοποθετηθεί στις επενδύσεις των θυρών, ενώ το ταμπλό αποκτά λευκές επιφάνειες πουΤο πανοραμικό γυάλινο στοιχείο της οροφής συμπληρώνει την πιο χαλαρή και καλοκαιρινή προσέγγιση του concept.Αντίστοιχη αισθητική φαίνεται πως ακολουθείται και στο αμάξωμα, στο οποίο, δημιουργώντας μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε beach cruiser παρά σε συμβατικό SUV πόλης.Ο βασικός στόχος της Hayashi Telempu δεν είναι απαραίτητα η παραγωγή ενός ξεχωριστού μοντέλου αλλά η συλλογή αντιδράσεων απόπου χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ως μέρος ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής. Οι αντιδράσεις που θα προκύψουνή εργοστασιακές λύσεις που θα δώσουν σε SUV όπως η Corolla Cross έναν πιο προσωποποιημένο και lifestyle χαρακτήρα.