Το Renault Twingo ντύνεται στα χακί

H Renault επιστρέφει στο κομμάτι τηςόπου είχε σημαντική παρουσία και στο παρελθόν. Σε συνεργασία με τη Arquus,διαστάσεων αντίστοιχων ενός Twingo, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στην έκθεση Eurosatory 2026 τον προσεχή Ιούνιο.Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται και μια σαφής πολιτική κατεύθυνση. Ο Emmanuel Macronσε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια, και η Renault ανταποκρίθηκε αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει στο χώρο του αυτοκινήτου και των οχημάτων.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα της θα διαφοροποιείται αισθητά από τα συμβατικά UGV καθώς, με μεγαλύτερο όγκο που επιτρέπει την ευέλικτη ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων και εξοπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά Μέσα πρόκειται για μια, σχεδιασμένη να φιλοξενεί πολλαπλές κάμερες, αισθητήρες και να προσφέρει μια ευέλικτη αρχιτεκτονική που θα είναι προσαρμόσιμη σε διαφορετικές αποστολές, με κύρια έμφαση στην αναγνώριση και τη συλλογή δεδομένων.Κομβικό στοιχείο της φιλοσοφίας του project είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας παραγωγής. Η Renault, κυρίως από τα ηλεκτρικά μοντέλα της με τις περιγραφές να φωτογραφίζουν κατά κύριο λόγο το πακέτο που συνοδεύει το νέο ηλεκτρικό Twingo. Αυτή η προσέγγιση, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας.Η συμβολή της Arquus είναι εξίσου κρίσιμη καθώςκαι διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη στρατιωτικών οχημάτων όπως το ελαφρύ Sherpa και το θωρακισμένο Bastion. Η συνεργασία των δύο εταιρειώνΤο νέο UGV εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση. Η Renault ήδη συνεργάζεται με την Turgis-Gaillard για την ανάπτυξη στρατιωτικού drone, με κοινό παρονομαστή τη χρήση λογισμικού, αισθητήρων και αυτοματοποιημένων συστημάτων.