Το Renault Twingo ντύνεται στα χακί
Η Renault επεκτείνει την δραστηριοποίηση της και στον στρατιωτικό τομέα με την εξέλιξη ενός μη επανδρωμένου οχήματος που θα έχει σαν βάση την τεχνολογική πλατφόρμα του Twingo.

H Renault επιστρέφει στο κομμάτι της στρατιωτικής βιομηχανίας, όπου είχε σημαντική παρουσία και στο παρελθόν. Σε συνεργασία με τη Arquus, εξελίσσει ένα μη επανδρωμένο επίγειο όχημα (UGV) διαστάσεων αντίστοιχων ενός Twingo, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στην έκθεση Eurosatory 2026 τον προσεχή Ιούνιο.
Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται και μια σαφής πολιτική κατεύθυνση. Ο Emmanuel Macron έχει καλέσει τη γαλλική βιομηχανία να αξιοποιήσει πιο ενεργά τις παραγωγικές της δυνατότητες σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια, και η Renault ανταποκρίθηκε αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει στο χώρο του αυτοκινήτου και των οχημάτων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα της θα διαφοροποιείται αισθητά από τα συμβατικά UGV καθώς η Renault φαίνεται να έχει επιλέξει μια πιο αυτοκινητική προσέγγιση, με μεγαλύτερο όγκο που επιτρέπει την ευέλικτη ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων και εξοπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά Μέσα πρόκειται για μια πλατφόρμα με χαρακτηριστικά οχήματος εκτός δρόμου, σχεδιασμένη να φιλοξενεί πολλαπλές κάμερες, αισθητήρες και να προσφέρει μια ευέλικτη αρχιτεκτονική που θα είναι προσαρμόσιμη σε διαφορετικές αποστολές, με κύρια έμφαση στην αναγνώριση και τη συλλογή δεδομένων.
Κομβικό στοιχείο της φιλοσοφίας του project είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας παραγωγής. Η Renault θα χρησιμοποιεί εξαρτήματα και τεχνικές λύσεις από τη μαζική παραγωγή, κυρίως από τα ηλεκτρικά μοντέλα της με τις περιγραφές να φωτογραφίζουν κατά κύριο λόγο το πακέτο που συνοδεύει το νέο ηλεκτρικό Twingo. Αυτή η προσέγγιση μειώνει το κόστος εξέλιξης και επιταχύνει τη διαδικασία υλοποίησης, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας.
Η συμβολή της Arquus είναι εξίσου κρίσιμη καθώς έχει ρίζες στη Renault Trucks Defense και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη στρατιωτικών οχημάτων όπως το ελαφρύ Sherpa και το θωρακισμένο Bastion. Η συνεργασία των δύο εταιρειών ενώνει δύο κόσμους: την εξειδίκευση στην άμυνα και τη βιομηχανική ικανότητα μεγάλης κλίμακας. Το νέο UGV εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση. Η Renault ήδη συνεργάζεται με την Turgis-Gaillard για την ανάπτυξη στρατιωτικού drone, με κοινό παρονομαστή τη χρήση λογισμικού, αισθητήρων και αυτοματοποιημένων συστημάτων.
