Νέος αερόψυκτος κινητήρας από την Porsche

Το συγκεκριμένο σύνολο αποδεικνύει πως η φίρμα το ψάχνει εδώ και χρόνια, με σκοπό τι άλλο από το να συνδυάσει την παραδοσιακή φιλοσοφία και το μειωμένο βάρος με την προηγμένη θερμική διαχείριση.



Η Porsche δεν είναι από τις εταιρείες που εγκαταλείπουν εύκολα την ιστορία τους. Ακόμη κι αν η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται με γρήγορους ρυθμούς προς την ηλεκτροκίνηση, οι μηχανικοί στο Zuffenhausen φαίνεται πως συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους διατήρησης του θερμικού κινητήρα στο μέλλον.



Μια νέα πατέντα που κατατέθηκε πρόσφατα έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό, καθώς αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση πάνω σε έναν σύγχρονο αερόψυκτο boxer κινητήρα.Για τους φίλους της Porsche, η έννοια «aircooled» δεν είναι απλώς μια τεχνική περιγραφή. Είναι μέρος της ίδιας της ταυτότητας της μάρκας. Οι αερόψυκτες 911 έχτισαν τον θρύλο της εταιρείας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αποκτώντας σχεδόν μυθική υπόσταση χάρη στον ιδιαίτερο ήχο, την άμεση απόκριση και τον ξεχωριστό μηχανολογικό χαρακτήρα τους.Η μετάβαση στους υδρόψυκτους κινητήρες στα τέλη της δεκαετίας του ’90 θεωρήθηκε αναγκαία για λόγους εκπομπών ρύπων, αξιοπιστίας και αυξανόμενων απαιτήσεων ισχύος, ωστόσο η Porsche δεν έπαψε ποτέ να διατηρεί ζωντανή τη φιλοσοφία εκείνης της εποχής.Η νέα πατέντα δείχνει πως η εταιρεία εξετάζει ένα εξελιγμένο υβριδικό σύστημα ψύξης, το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά αερόψυκτης και υδρόψυκτης λειτουργίας. Στα τεχνικά σχέδια εμφανίζονται μεγάλα πτερύγια ψύξης γύρω από τις κυλινδροκεφαλές, ειδικά κανάλια ροής αέρα και ανεμιστήρας τοποθετημένος στο πίσω μέρος του κινητήρα, σε διάταξη που θυμίζει έντονα τις κλασικές Porsche του παρελθόντος.Ταυτόχρονα, φαίνεται πως χρησιμοποιούνται και στοιχεία υδρόψυξης σε συγκεκριμένα θερμικά φορτισμένα σημεία, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της θερμικής σταθερότητας.