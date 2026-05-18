Η Ford Mustang GTD αποτίνει φόρο τιμής στα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Με φόντο τον εορτασμό των 250 χρόνων από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ford παρουσιάζει μια νέα, ακόμα πιο εντυπωσιακή εκδοχή της Mustang GTD Spirit of America.



Η νέα ειδική έκδοση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ford συνεχίζει να κυνηγά την απόλυτη κυριαρχία στις πίστες υψηλών επιδόσεων, παρά το γεγονός ότι η Mustang GTD Competition -το μοντέλο που κατέρριψε το ρεκόρ της Chevrolet Corvette ZR1X στο Νίρμπουργκρινγκ- δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επίσημα.



Η Mustang GTD έκανε την πρώτη της εμφάνιση το καλοκαίρι τουκαι αποτέλεσε αμέσως σημείο αναφοράς για τη Ford. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νόμιμη για δημόσιους δρόμους εκδοχή του αγωνιστικού GT3 μοντέλου της εταιρείας, με την ονομασία GTD να παραπέμπει στοτου πρωταθλήματοςΣε αντίθεση με τις συμβατικές Mustang, η GTD σχεδιάστηκε σχεδόν από λευκό χαρτί. Διαθέτει εντελώς διαφορετική αεροδυναμική φιλοσοφία, προηγμένα εξαρτήματα εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντώνται μόνο σε περιορισμένης παραγωγής supercarsΗ νέα έκδοση «» εξελίσσει αυτή τη φιλοσοφία με πιο σύγχρονη αισθητική και ακόμη πιο έντονα αμερικανικά στοιχεία. Το λευκής απόχρωσηςαμάξωμα συνοδεύεται από ασύμμετρες κόκκινες και μπλε λωρίδες, οι οποίες επανασχεδιάζουν δημιουργικά το εμβληματικό τριπλό μοτίβο της Mustang. Παράλληλα οι μαύρες ζάντες Forgeline ολοκληρώνουν την επιθετική εικόνα του μοντέλου.Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενοςτων 5,2 λίτρων, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενηαλλά και στο. Στην περίπτωση της GTD, όμως, η απόδοσή του εκτοξεύεται στουςίππους και σταNm ροπής, χαρίζοντας εκρηκτικές επιδόσεις (τελική:χλμ./ώρα).Στο εσωτερικό, οι αγοραστές μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν λεπτομέρειες απόεκτυπωμένο τιτάνιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον εξωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.Να αναφέρουμε ότι η πρώτη Mustang GTD Spirit of America παρουσιάστηκε στις αρχές του 2025 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ, αποτίνοντας φόρο τιμής στον, τον θρυλικό Αμερικανό οδηγό, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε την ταχύτητα των./χρησιμοποιώντας ένα όχημα με κινητήρα αεροσκάφους αξίας μόλις 500 δολαρίων.