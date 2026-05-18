Η Ford Mustang GTD αποτίνει φόρο τιμής στα 250 χρόνια των ΗΠΑ
Η ειδική έκδοση του pony car μοντέλου συνδυάζει την αμερικανική παράδοση με τις ακραίες επιδόσεις.
Με φόντο τον εορτασμό των 250 χρόνων από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ford παρουσιάζει μια νέα, ακόμα πιο εντυπωσιακή εκδοχή της Mustang GTD Spirit of America.
Η νέα ειδική έκδοση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ford συνεχίζει να κυνηγά την απόλυτη κυριαρχία στις πίστες υψηλών επιδόσεων, παρά το γεγονός ότι η Mustang GTD Competition -το μοντέλο που κατέρριψε το ρεκόρ της Chevrolet Corvette ZR1X στο Νίρμπουργκρινγκ- δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επίσημα.
Η Mustang GTD έκανε την πρώτη της εμφάνιση το καλοκαίρι του 2023 και αποτέλεσε αμέσως σημείο αναφοράς για τη Ford. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νόμιμη για δημόσιους δρόμους εκδοχή του αγωνιστικού GT3 μοντέλου της εταιρείας, με την ονομασία GTD να παραπέμπει στο Grand Touring Daytona του πρωταθλήματος IMSA.
Σε αντίθεση με τις συμβατικές Mustang, η GTD σχεδιάστηκε σχεδόν από λευκό χαρτί. Διαθέτει εντελώς διαφορετική αεροδυναμική φιλοσοφία, προηγμένα εξαρτήματα εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντώνται μόνο σε περιορισμένης παραγωγής supercars.
Η νέα έκδοση «Spirit Of America» εξελίσσει αυτή τη φιλοσοφία με πιο σύγχρονη αισθητική και ακόμη πιο έντονα αμερικανικά στοιχεία. Το λευκής απόχρωσης Performance White αμάξωμα συνοδεύεται από ασύμμετρες κόκκινες και μπλε λωρίδες, οι οποίες επανασχεδιάζουν δημιουργικά το εμβληματικό τριπλό μοτίβο της Mustang. Παράλληλα οι μαύρες ζάντες Forgeline ολοκληρώνουν την επιθετική εικόνα του μοντέλου.
Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος V8 Predator των 5,2 λίτρων, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη Shelby GT500 αλλά και στο F-150 Raptor R. Στην περίπτωση της GTD, όμως, η απόδοσή του εκτοξεύεται στους 826 ίππους και στα 899 Nm ροπής, χαρίζοντας εκρηκτικές επιδόσεις (τελική: 325 χλμ./ώρα).
Στο εσωτερικό, οι αγοραστές μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν λεπτομέρειες από 3D εκτυπωμένο τιτάνιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον εξωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.
Να αναφέρουμε ότι η πρώτη Mustang GTD Spirit of America παρουσιάστηκε στις αρχές του 2025 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ, αποτίνοντας φόρο τιμής στον Craig Breedlove, τον θρυλικό Αμερικανό οδηγό, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε την ταχύτητα των 960 χλμ./ώρα χρησιμοποιώντας ένα όχημα με κινητήρα αεροσκάφους αξίας μόλις 500 δολαρίων.
Η Ford έχει ήδη ανοίξει τις αιτήσεις ενδιαφέροντος για πελάτες σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, Πουέρτο Ρίκο, Δομινικανή Δημοκρατία και Κόστα Ρίκα, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή.
